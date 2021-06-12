Отыгрался с 0:2: Джокович — чемпион «Ролан Гаррос»

Счет в их личном противостоянии на данный момент 5-2 в пользу Джоковича. Циципас одержал всего две победы — и те исключительно на покрытии «хард» и в трехсетовом формате. Сейчас же соперники сразятся на грунте, и матч может продлиться все пять сетов.

Впрочем, 22-летний Циципас находится в отменной физической форме и в теории может загонять опытного оппонента, который старше его на целых 12 лет.

Однако психологическое преимущество явно на стороне Джоковича. Свой последний матч с Циципасом — в 2021 году на «Мастерсе» в Риме (тоже грунтовое покрытие) — сербский теннисист выиграл со счетом 4:6, 7:5, 7:5, хотя грек вел в этой игре 6:4, 4:2. Статусный Джокович сумел тогда сломить своего соперника. Посмотрим, что выйдет сегодня.