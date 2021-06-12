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Отыгрался с 0:2: Джокович — чемпион «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции

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GONZALO FUENTES/Reuters
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В финале Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») серб Новак Джокович в пяти сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса, который выбил россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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20:35

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

20:30

Итак, итоговый счет этого противостояния — 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Встреча шла 4 часа 11 минут.

20:25

Потрясающий по своему накалу матч, действительно чемпионский. Джокович проигрывал 0:2, казалось, что совсем сдулся первая ракетка мира, но сумел собраться и сначала сравнять счет по сетам, а затем выиграть сложнейшую партию.

20:24

ВСЕ! НОВАК ДЖОКОВИЧ — ПОБЕДИТЕЛЬ «РОЛАН ГАРРОС»!

20:23

Больше. Это было напряженно. Оба играли довольно далеко от задней линии, но Новак первым вошёл в корт и мощно пробил по линии.

20:22

40:40. Как хорош Циципас! Через коридор по линии пробивает точно в угол Стефанос!

20:21

40:30. Мяч до титула у Новака.

20:21

30:30. Аут.

20:20

30:15. Срыв у Циципаса.

20:19

15:15. Как сейчас ошибается Джокович на элементарном мяче!

20:18

15:0. Очень долгий розыгрыш на подаче Джоковича.

20:16

5:4. Берет гейм на своей подаче Циципас.

20:15

Больше. Переигрывает Джоковича на задней линии грек.

20:14

40:40. Угадал Джокович с направлением.

20:14

40:30. Борется до последнего Циципас.

20:13

30:30. Берет очко на укороченном Джокович.

20:13

30:15. Отличная подача.

20:12

15:15. Ошибка на втором ударе.

20:12

15:0. Ошибается Джокович.

20:11

5:3. В гейме от титула находится Джокович.

20:11

40:0. Вновь ошибается Циципас.

20:10

30:0. Великолепно исполняет Джокович, Циципас уже не бежит в конце.

20:09

15:0, после затяжного розыгрыша Джокович берет очко на подаче.

20:06

4:3, невероятный гейм вытаскивает Циципас.

20:06

Больше. Завязался розыгрыш, Джокович ошибся на кроссе с бэкхенда.

20:04

40:40. На кросс не смог ответить Новак. Два брейк-пойнта он не реализовал.

20:03

40:30. Невероятный розыгрыш выдают теннисисты. Один брейк-поинт отыграл Стефанос.

20:02

40:15. Мяч слетает у Циципаса, брейк-поинт зарабатывает Джокович.

20:01

30:15. Двойная ошибка Циципаса.

20:01

15:15. Мяч касается линии. Попадает Джокович.

20:00

15:0, начинает с выигранного мяча грек свою подачу.

20:00

4:2. Выигрывает этот гейм, ошибившись в начале, Джокович.

19:59

40:15. Отличная подача Джоковича.

19:59

30:15. Не принимает Циципас.

19:58

15:15. Но тут же сравнивает серб благодаря мощной подаче.

19:58

0:15. Проигрывает первый мяч на своей подаче Джокович.

19:55

С очень большим трудом берет этот гейм Циципас. 3:2.

19:55

40:30. На смэш неудачно отвечает Новак.

19:54

30:30. Не получилось у грека коротко сыграть.

19:54

30:15. Обводит легко Джокович.

19:53

15:0. Агрессивно начал Циципас.

19:52

3:1 ведет Джокович, беря гейм под ноль после подачи навылет.

19:51

40:0. Очень цепко играет Джокович.

19:51

30:0. Не смог обработать мяч Циципас. Все больше ошибок у него.

19:50

15:0. Ошибается на приеме Циципас.

19:47

Делает брейк-поинт Джокович, ведет он в решающем сете 2:1!

19:46

Ровно (2). Слишком легко разгадал серб соперника.

19:45

Больше. Не успел достать мяч из угла Джокович.

19:44

Ровно. Борется на приеме серб.

19:44

40:30. За счет укороченного выигрывает очко Циципас.

19:43

30:30. Вторую подачу не принимает Джокович.

19:42

15:30. Хорошо играет Циципас, но сумасшедший мяч играет Джокович, доставая сложнейший укороченный.

19:41

15:15. Ошибается грек.

19:41

15:0. Начинает неплохо Циципас.

19:40

1:1. Выигрывает гейм Джокович, схитрив в конце партии, подав первую слабую подачу.

19:39

40:30. Хорошая была задумка у Джоковича, но не удалось.

19:38

40:15. На задней линии уверенно переигрывает соперника Джокович. Уже не так мощно и агрессивно выглядит Циципас.

19:38

30:15. Свеча с высоким отскоком летит.

19:37

30:0. Ведет на своей подаче Джокович.

19:35

1:0, вытаскивает сложнейший гейм Циципас после ошибки Новака.

19:35

Больше у Циципаса. Начинается нервная перестрелка.

19:33

40:40. Отыграл брейк-поинт Стефанос.

19:33

30:40. Ошибается слева Циципас. Первый брейк-поинт.

19:32

30:30. Слишком медленная была свеча, успевает грек.

19:32

15:30. Подача на вылет от Циципаса.

19:31

0:30. Повел Джокович на подаче Циципаса.

19:26

Все! Забирает этот гейм и четвертый сет Новак Джокович, нас ждет решающий, пятый сет!

19:25

40:15.

19:25

40:30. Сетбол.

19:24

30:15. Ошибка на втором ударе.

19:24

30:0. Отлично начинает со своей подачи Джокович.

19:21

5:2, берет свою подачу Циципас, но дело слишком уверенно движется к пятому сету.

19:21

40:15. Уходят мяч. За заднюю линию отправил мяч серб.

19:20

30:15. Ошибается Новак.

19:19

15:0. Выбил с корта соперника Циципас и перевел мяч в уже пустой корт.

19:18

5:1. Еще один гейм под ноль берет Джокович.

19:18

40:0. Все предугадывает Новак.

19:17

30:0. Спокойно со своей подачей разбирается серб.

19:15

4:1. Размочил счет Циципас, взял гейм под ноль.

19:14

40:0. Хорошая подача пошла.

19:14

30:0, пока все хорошо на своей подаче у Циципаса.

19:12

4:0. Гейм под ноль у Джоковича.

19:12

40:0. Совсем разладилась игра у Циципаса.

19:11

30:0. Спокойно справляется со своей подачей серб.

19:08

Сложнейший гейм берет Джокович. 3:0 уже в его пользу.

19:06

Снова ровно (4).

19:05

Еще один брейк-поинт у Джоковича.

19:05

Ровно (3).

19:04

Больше. Укоротил Стефанос, достал мяч у сетки и попал по линии.

19:03

Ровно (2). В попытке перевести по линии попадает в сетку Циципас.

19:03

Больше. Слишком глубоко бросил свечу Новак. Аут.

19:02

40:40. Ошибается обидно Джокович.

19:02

30:40. Брейк-поинт у Джоковича.

19:01

30:30. Хорошо подает греческий теннисист.

19:00

0:30, без ошибок играет Джокович. Справляется с приемом.

18:59

2:0, берет Джокович гейм на своей подаче.

18:59

30:15. Неудачно принимает грек.

18:59

15:15. В противоход точно сыграл Джокович.

18:58

0:15, упускает серб свою первую подачу.

18:56

1:0, повел Джокович в четвертом сете.

18:56

15:40. По длине ошибается Циципас. Двойной брейк-пойнт.

18:55

15:30. Прием в сетку.

18:55

0:30. Шикарный прием у Джоковича.

18:55

Все в порядке с греком. Со своей подачи он начинает и совершает ошибку. 0:15.

18:50

Физиотерапевта вызвал себе Циципас.

18:45

Выигрывает эту партию Джокович и сокращает отставание по сетам. 2:1, впереди Циципас.

18:45

30:40. В аут отправляет мяч грек.

18:44

30:30. Двойная ошибка Джоковича.

18:43

30:15. Коротким кроссом навылет пробил с форхенда Стефанос.

18:42

30:0. Размашисто играет Джокович.

18:41

15:0. Нарастили мощь теннисисты, но нашел лазейку Джокович.

18:40

5:3, выигрывает гейм Циципас. Напоследок серб снова запнулся.

18:40

40:30. Перекрывает все углы Циципас.

18:39

30:30. Идеальный удар в угол.

18:38

15:30. Обводит вышедшего к сетке соперника Стефанос. Очень горячо болеют за него трибуны сегодня.

18:37

0:30. Очень неплохо начинает этот гейм Джокович.

18:35

5:2 повел в третьем сете Джокович. Кажется, интрига в матч начинает возвращаться.

18:35

40:30. Очень долгий розыгрыш остается за Новаком.

18:33

30:30. Хорошая контратака у серба.

18:32

30:15. В обороне ошибается Новак, отвечая в сетку.

18:32

15:15. На простом мяче ошибается Циципас.

18:31

4:2. Выигрывает гейм на своей подаче грек.

18:30

40:30. Выправляет ситуацию Циципас.

18:29

15:30. Вторая подряд двойная ошибка.

18:29

15:15. Двойная ошибка.

18:28

15:0, Хорошая подача Циципаса.

18:26

4:1, уходит в отрыв Джокович!

18:26

40:15. Не идет прием.

18:25

30:15. Ну какой форхенд!

18:25

30:0.

18:24

15:0. Удачно со своей подачи начинает Джокович.

18:22

3:1. Ну какой же сложный гейм выигрывает Джокович!

18:20

Ровно (5). Все для победы сделал Новак, но с хафкорта в коридор отправил мяч.

18:17

Второй брей-поинт отыгрывает Циципас благодаря своей агрессивной игре.

18:16

Отлично уходит с брейк-поинта Циципас. Снова ровно.

18:14

Ровно. В обмене мощными ударами не выдерживает Циципас.

18:14

40:30. Отличный удар демонстрирует серб.

18:13

40:15. Хотел навылет принять Джокович, но не вышло у него.

18:13

30:15. Ловит на противоходе Циципас Джоковича.

18:12

15:15.

18:12

15:0. Изматывает серба Циципас.

18:09

2:1. Сложно, но берет гейм со своей подачи Джокович.

18:09

40:30. Слишком глубоко ответил Стефанос на удар в угол.

18:08

30:30. Очень упорная борьба.

18:07

15:15. В розыгрыше на задней линии передавил соперника Циципас.

18:06

15:0. Чуть-чуть не попал в заднюю линию Стефанос.

18:06

1:1, берет гейм Циципас.

18:04

30:0, увеличивает преимущество грек. Эйс.

18:03

15:0. По линии переводит с бэкхенда Циципас.

18:03

1:0. Красивым коротким кроссом завершает гейм в свою пользу сербский теннисист.

18:02

40:15. Точный перевод с подачи.

18:01

30:0. Здорово начинает со своей подачи.

18:00

15:0. Начинает со своей подачи в третьем сете Джокович.

17:56

Выигрывает этот гейм и второй сет Циципас — 6:2. Весьма близок он к победе в финале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира.

17:55

40:15, разладилась совсем игра у Джоковича.

17:55

30:0. Отличная подача.

17:54

15:0. Аут, но весьма спорный. Даже судья спускается.

17:52

5:2, ошибается Джокович, попадает в сетку. На сет будет подавать Циципас в следующем гейме.

17:51

Брейк-поинт у Циципаса.

17:50

30:40.

17:49

15:40. С полулета у Джоковича не получается обработать, упускает он мяч.

17:48

15:0. Даже не бежит Циципас за этим ударом.

17:47

Берет под ноль свою подачу Циципас. 2:4.

17:47

40:0. Обводящим ударом не попадает по ширине Джокович.

17:46

30:0. Ошибается снова Джокович.

17:45

15:0. В долгом обмене ударами попадает в сетку Новак.

17:44

2:3. Гейм под ноль берет Новак.

17:43

40:0. Защита подводит Циципаса.

17:42

30:0. Эйс по центру.

17:41

3:1, берет свою подачу Циципас спокойно.

17:41

40:15. Успешный выход к сетке с подачи.

17:40

30:15. Мощно играет Циципас.

17:39

15:15. Слабым получился укороченный удар у Стефаноса, Новак легко дошел и мягко переправил его через сетку.

17:37

2:1, берет один гейм во втором сете Джокович.

17:37

40:0. Прием в сетку.

17:35

15:0. Эйс.

17:34

2:0, ведет Циципас.

17:34

Больше на подаче Циципаса.

17:33

Ровно. Ошибается Циципас.

17:33

40:30. Помогает первая подача.

17:32

30:30. Идеально все идет справа у Циципаса.

17:31

15:30. Классную свечу бросает Новак, даже не побежал греческий теннисист.

17:30

15:15. Как же хорош Стефанос! Казалось, невозможно было достать мяч, но делает это.

17:30

0:15, повел Джокович с подачи Циципаса.

17:28

1:0, ведет Циципас, буквально дарит этот гейм сопернику Джокович.

17:27

15:40. Выигрывает один мяч на своей подаче серб.

17:27

0:40. Очень высокая плотность ударов.

17:26

0:30. Еще одна грубейшая ошибка Джоковича.

17:25

Стартует второй сет. 0:15, начинает с двойной ошибки Джокович.

17:21

Итак. первый сет финала «Ролан Гаррос» выигрывает Стефанос Циципас на тай-брейке — 7:6 (8:6).

17:21

8:6. Циципас берет тай-брейк и сет!

17:20

7:6. Сетбол теперь зарабатывает грек.

17:19

6:6. Отыгрывает сетбол с задней линии Циципас!

17:18

6:5. Растащил буквально Джокович и заработал сетбол.

17:17

5:5. Сравнивает счет Джокович. А ведь Циципас вел 4:0.

17:17

4:5. Невероятным образом укоротил с лета Джокович.

17:16

3:5. Один раз коротковато сыграл Циципас — и Новак тут же неотразимо пробил в угол.

17:15

2:5. Шикарный розыгрыш в исполнении Циципаса.

17:13

2:4. Сокращает отставание Новак.

17:12

1:4. Так, а вот теперь падает Циципас. Трясет рукой, будем надеяться, что все в порядке.

17:12

0:4. Задыхается Новак.

17:10

0:3. После долгого розыгрыша вкрутил очень глубоко Циципас.

17:09

0:2. Двойная ошибка Джоковича.

17:09

0:1. Повел Циципас.

17:09

6:6. Берет этот гейм Циципас. Нас ждет тай-брейк.

17:08

15:40. Все что-то реально с глазами у Новака, он щурится постоянно и трет их футболкой. Но мяч один отыгрывает.

17:07

0:40. Совсем не удается эта подача у Джоковича.

17:05

0:30. Перемудрил Джокович.

17:05

0:15. Сыграл под бэкхенд Стефанос.

17:03

Делает брейк Джокович и будет подавать на первый сет. 6:5.

17:02

30:40. Не получается атака у грека, и третий брейк-поинт для Джоковича.

17:01

30:30. Еле достал мяч из угла Новак — а следующим ударом Стефанос ошибся.

17:01

30:15. Еще одна ошибка у серба.

17:00

15:15. Такую обидную ошибку допускает серб с центра корта.

17:00

0:15. Хорошо идет Джокович.

16:58

5:5. Ушел с сетбола Джокович и забрал этот гейм.

16:57

40:40. Очень неудобный мяч, но изогнулся Джокович и отыграл сетбол.

16:56

30:40. Очень глубоко и неудачно сыграл Стефанос и заработал сетбол.

16:55

30:30. Отличная подача Джоковича. Эйс.

16:54

15:30. Ошибается Джокович.

16:53

15:15. Короткий удар совершил Циципас, но Джокович не растерялся. С хафкорта сыграл.

16:52

0:15. Смэшем в сетку бьет Джокович.

16:50

Под ноль берет Циципас. 5:4. Отличный розыгрыш.

16:49

40:0. Отличные подачи у Циципаса.

16:49

15:0. Эйс.

16:48

4:4, забрал свой гейм Джокович.

16:47

40:30. У Джоковича с глазами что-то, постоянно трет их футболкой серб.

16:47

40:15. Отличным плоским ударом играет Джокович.

16:46

30:15. Высокая скорость подачи у серба.

16:45

15:15. Впервые проиграл мяч на своей подаче Новак.

16:44

15:0. Не справляется с приемом Циципас.

16:42

4:3, Стефанос впереди. Большой аут на приеме.

16:40

40:15. При долгом розыгрыше Джокович спотыкается, ударяется правой ногой и падает.

16:39

30:15. Великолепный кросс от Джоковича.

16:39

30:0. Великолепный розыгрыш проводит Циципас, близко подходит к сетке, некуда было играть сербу.

16:38

15:0, хорошо начинает со своей подачи грек.

16:38

3:3. Спокойно, быстро и уверенно берет гейм Джокович.

16:37

40:0. Диагональная подача удается прекрасно.

16:37

30:0. Прием в сетку.

16:36

15:0. Даже не пошел на укороченный Циципас.

16:34

3:2. Не просто, но взял гейм греческий теннисист.

16:33

40:30. Эйс.

16:33

30:30. Обводящим ударом не попадает в корт Стефанос.

16:32

30:15. Подача в линию.

16:32

30:0. Не получается прием у серба.

16:31

15:0. Красиво завершает свою подачу Циципас.

16:30

2:2. Второй гейм под ноль у Джоковича.

16:29

40:0. Играет кроссом серб, а потом переводит резко по линии.

16:29

30:0. Уверенно держит свою подачу Джокович.

16:28

15:0, начинает уверенно серб.

16:26

Берет этот гейм Циципас. 2:1 в его пользу.

16:26

40:15. Отыгрывает один мяч Джокович.

16:25

40:0. Кросс по линии, даже не дернулся Джокович.

16:24

30:0.

16:24

15:0. Загонял по всему корту соперника Стфанос, вышел к сетке и забил смэш.

16:23

1:1. Под ноль берет гейм со своей подачи Джокович.

16:23

40:0.

16:22

30:0. Надежен серб.

16:21

15:0, гейм с подачи Джоковича, начало за ним, Циципас немного не попал по линии.

16:20

1:0 — Циципас дважды уходит с брейк-поинта и берет сложнейший гейм.

16:19

Уже два брейк-поинта заработал Джокович.

16:17

Больше. Сыграл Джокович по линии и немного не попал.

16:16

40:40. Сначала с линии подачи идеально перевел грек, а затем контрудар нашел серб.

16:15

30:30. Не получился прием.

16:14

15:30. Ошибается при долгом розыгрыше Стефанос.

16:13

15:15. Джокович переходит в контратаку.

16:12

Поехали! Подает Циципас и начинает с двойной ошибки.

16:05

Появляются на корте теннисисты. А пока напомним, что в полуфинале в пяти сетах Циципас переиграл немца Александра Зверева, а Джокович оказался сильнее короля «Ролан Гаррос» — испанца Рафаэля Надаля.

16:00

Совсем немного осталось до матча — спортсмены уже размялись на корте, сейчас продолжают разминаться в подтрибунном помещении.

15:55

Счет в их личном противостоянии на данный момент 5-2 в пользу Джоковича. Циципас одержал всего две победы — и те исключительно на покрытии «хард» и в трехсетовом формате. Сейчас же соперники сразятся на грунте, и матч может продлиться все пять сетов.

Впрочем, 22-летний Циципас находится в отменной физической форме и в теории может загонять опытного оппонента, который старше его на целых 12 лет.

Однако психологическое преимущество явно на стороне Джоковича. Свой последний матч с Циципасом — в 2021 году на «Мастерсе» в Риме (тоже грунтовое покрытие) — сербский теннисист выиграл со счетом 4:6, 7:5, 7:5, хотя грек вел в этой игре 6:4, 4:2. Статусный Джокович сумел тогда сломить своего соперника. Посмотрим, что выйдет сегодня.

15:50

Матч начнется не ранее 16.00 по московскому времени.

15:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции финала «Ролан Гаррос» между сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом.

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