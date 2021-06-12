Отыгрался с 0:2: Джокович — чемпион «Ролан Гаррос»

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!
Итак, итоговый счет этого противостояния — 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Встреча шла 4 часа 11 минут.
Потрясающий по своему накалу матч, действительно чемпионский. Джокович проигрывал 0:2, казалось, что совсем сдулся первая ракетка мира, но сумел собраться и сначала сравнять счет по сетам, а затем выиграть сложнейшую партию.
ВСЕ! НОВАК ДЖОКОВИЧ — ПОБЕДИТЕЛЬ «РОЛАН ГАРРОС»!
Больше. Это было напряженно. Оба играли довольно далеко от задней линии, но Новак первым вошёл в корт и мощно пробил по линии.
40:40. Как хорош Циципас! Через коридор по линии пробивает точно в угол Стефанос!
40:30. Мяч до титула у Новака.
30:30. Аут.
30:15. Срыв у Циципаса.
15:15. Как сейчас ошибается Джокович на элементарном мяче!
15:0. Очень долгий розыгрыш на подаче Джоковича.
5:4. Берет гейм на своей подаче Циципас.
Больше. Переигрывает Джоковича на задней линии грек.
40:40. Угадал Джокович с направлением.
40:30. Борется до последнего Циципас.
30:30. Берет очко на укороченном Джокович.
30:15. Отличная подача.
15:15. Ошибка на втором ударе.
15:0. Ошибается Джокович.
5:3. В гейме от титула находится Джокович.
40:0. Вновь ошибается Циципас.
30:0. Великолепно исполняет Джокович, Циципас уже не бежит в конце.
15:0, после затяжного розыгрыша Джокович берет очко на подаче.
4:3, невероятный гейм вытаскивает Циципас.
Больше. Завязался розыгрыш, Джокович ошибся на кроссе с бэкхенда.
40:40. На кросс не смог ответить Новак. Два брейк-пойнта он не реализовал.
40:30. Невероятный розыгрыш выдают теннисисты. Один брейк-поинт отыграл Стефанос.
40:15. Мяч слетает у Циципаса, брейк-поинт зарабатывает Джокович.
30:15. Двойная ошибка Циципаса.
15:15. Мяч касается линии. Попадает Джокович.
15:0, начинает с выигранного мяча грек свою подачу.
4:2. Выигрывает этот гейм, ошибившись в начале, Джокович.
40:15. Отличная подача Джоковича.
30:15. Не принимает Циципас.
15:15. Но тут же сравнивает серб благодаря мощной подаче.
0:15. Проигрывает первый мяч на своей подаче Джокович.
С очень большим трудом берет этот гейм Циципас. 3:2.
40:30. На смэш неудачно отвечает Новак.
30:30. Не получилось у грека коротко сыграть.
30:15. Обводит легко Джокович.
15:0. Агрессивно начал Циципас.
3:1 ведет Джокович, беря гейм под ноль после подачи навылет.
40:0. Очень цепко играет Джокович.
30:0. Не смог обработать мяч Циципас. Все больше ошибок у него.
15:0. Ошибается на приеме Циципас.
Делает брейк-поинт Джокович, ведет он в решающем сете 2:1!
Ровно (2). Слишком легко разгадал серб соперника.
Больше. Не успел достать мяч из угла Джокович.
Ровно. Борется на приеме серб.
40:30. За счет укороченного выигрывает очко Циципас.
30:30. Вторую подачу не принимает Джокович.
15:30. Хорошо играет Циципас, но сумасшедший мяч играет Джокович, доставая сложнейший укороченный.
15:15. Ошибается грек.
15:0. Начинает неплохо Циципас.
1:1. Выигрывает гейм Джокович, схитрив в конце партии, подав первую слабую подачу.
40:30. Хорошая была задумка у Джоковича, но не удалось.
40:15. На задней линии уверенно переигрывает соперника Джокович. Уже не так мощно и агрессивно выглядит Циципас.
30:15. Свеча с высоким отскоком летит.
30:0. Ведет на своей подаче Джокович.
1:0, вытаскивает сложнейший гейм Циципас после ошибки Новака.
Больше у Циципаса. Начинается нервная перестрелка.
40:40. Отыграл брейк-поинт Стефанос.
30:40. Ошибается слева Циципас. Первый брейк-поинт.
30:30. Слишком медленная была свеча, успевает грек.
15:30. Подача на вылет от Циципаса.
0:30. Повел Джокович на подаче Циципаса.
Все! Забирает этот гейм и четвертый сет Новак Джокович, нас ждет решающий, пятый сет!
40:15.
40:30. Сетбол.
30:15. Ошибка на втором ударе.
30:0. Отлично начинает со своей подачи Джокович.
5:2, берет свою подачу Циципас, но дело слишком уверенно движется к пятому сету.
40:15. Уходят мяч. За заднюю линию отправил мяч серб.
30:15. Ошибается Новак.
15:0. Выбил с корта соперника Циципас и перевел мяч в уже пустой корт.
5:1. Еще один гейм под ноль берет Джокович.
40:0. Все предугадывает Новак.
30:0. Спокойно со своей подачей разбирается серб.
4:1. Размочил счет Циципас, взял гейм под ноль.
40:0. Хорошая подача пошла.
30:0, пока все хорошо на своей подаче у Циципаса.
4:0. Гейм под ноль у Джоковича.
40:0. Совсем разладилась игра у Циципаса.
30:0. Спокойно справляется со своей подачей серб.
Сложнейший гейм берет Джокович. 3:0 уже в его пользу.
Снова ровно (4).
Еще один брейк-поинт у Джоковича.
Ровно (3).
Больше. Укоротил Стефанос, достал мяч у сетки и попал по линии.
Ровно (2). В попытке перевести по линии попадает в сетку Циципас.
Больше. Слишком глубоко бросил свечу Новак. Аут.
40:40. Ошибается обидно Джокович.
30:40. Брейк-поинт у Джоковича.
30:30. Хорошо подает греческий теннисист.
0:30, без ошибок играет Джокович. Справляется с приемом.
2:0, берет Джокович гейм на своей подаче.
30:15. Неудачно принимает грек.
15:15. В противоход точно сыграл Джокович.
0:15, упускает серб свою первую подачу.
1:0, повел Джокович в четвертом сете.
15:40. По длине ошибается Циципас. Двойной брейк-пойнт.
15:30. Прием в сетку.
0:30. Шикарный прием у Джоковича.
Все в порядке с греком. Со своей подачи он начинает и совершает ошибку. 0:15.
Физиотерапевта вызвал себе Циципас.
Выигрывает эту партию Джокович и сокращает отставание по сетам. 2:1, впереди Циципас.
30:40. В аут отправляет мяч грек.
30:30. Двойная ошибка Джоковича.
30:15. Коротким кроссом навылет пробил с форхенда Стефанос.
30:0. Размашисто играет Джокович.
15:0. Нарастили мощь теннисисты, но нашел лазейку Джокович.
5:3, выигрывает гейм Циципас. Напоследок серб снова запнулся.
40:30. Перекрывает все углы Циципас.
30:30. Идеальный удар в угол.
15:30. Обводит вышедшего к сетке соперника Стефанос. Очень горячо болеют за него трибуны сегодня.
0:30. Очень неплохо начинает этот гейм Джокович.
5:2 повел в третьем сете Джокович. Кажется, интрига в матч начинает возвращаться.
40:30. Очень долгий розыгрыш остается за Новаком.
30:30. Хорошая контратака у серба.
30:15. В обороне ошибается Новак, отвечая в сетку.
15:15. На простом мяче ошибается Циципас.
4:2. Выигрывает гейм на своей подаче грек.
40:30. Выправляет ситуацию Циципас.
15:30. Вторая подряд двойная ошибка.
15:15. Двойная ошибка.
15:0, Хорошая подача Циципаса.
4:1, уходит в отрыв Джокович!
40:15. Не идет прием.
30:15. Ну какой форхенд!
30:0.
15:0. Удачно со своей подачи начинает Джокович.
3:1. Ну какой же сложный гейм выигрывает Джокович!
Ровно (5). Все для победы сделал Новак, но с хафкорта в коридор отправил мяч.
Второй брей-поинт отыгрывает Циципас благодаря своей агрессивной игре.
Отлично уходит с брейк-поинта Циципас. Снова ровно.
Ровно. В обмене мощными ударами не выдерживает Циципас.
40:30. Отличный удар демонстрирует серб.
40:15. Хотел навылет принять Джокович, но не вышло у него.
30:15. Ловит на противоходе Циципас Джоковича.
15:15.
15:0. Изматывает серба Циципас.
2:1. Сложно, но берет гейм со своей подачи Джокович.
40:30. Слишком глубоко ответил Стефанос на удар в угол.
30:30. Очень упорная борьба.
15:15. В розыгрыше на задней линии передавил соперника Циципас.
15:0. Чуть-чуть не попал в заднюю линию Стефанос.
1:1, берет гейм Циципас.
30:0, увеличивает преимущество грек. Эйс.
15:0. По линии переводит с бэкхенда Циципас.
1:0. Красивым коротким кроссом завершает гейм в свою пользу сербский теннисист.
40:15. Точный перевод с подачи.
30:0. Здорово начинает со своей подачи.
15:0. Начинает со своей подачи в третьем сете Джокович.
Выигрывает этот гейм и второй сет Циципас — 6:2. Весьма близок он к победе в финале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира.
40:15, разладилась совсем игра у Джоковича.
30:0. Отличная подача.
15:0. Аут, но весьма спорный. Даже судья спускается.
5:2, ошибается Джокович, попадает в сетку. На сет будет подавать Циципас в следующем гейме.
Брейк-поинт у Циципаса.
30:40.
15:40. С полулета у Джоковича не получается обработать, упускает он мяч.
15:0. Даже не бежит Циципас за этим ударом.
Берет под ноль свою подачу Циципас. 2:4.
40:0. Обводящим ударом не попадает по ширине Джокович.
30:0. Ошибается снова Джокович.
15:0. В долгом обмене ударами попадает в сетку Новак.
2:3. Гейм под ноль берет Новак.
40:0. Защита подводит Циципаса.
30:0. Эйс по центру.
3:1, берет свою подачу Циципас спокойно.
40:15. Успешный выход к сетке с подачи.
30:15. Мощно играет Циципас.
15:15. Слабым получился укороченный удар у Стефаноса, Новак легко дошел и мягко переправил его через сетку.
2:1, берет один гейм во втором сете Джокович.
40:0. Прием в сетку.
15:0. Эйс.
2:0, ведет Циципас.
Больше на подаче Циципаса.
Ровно. Ошибается Циципас.
40:30. Помогает первая подача.
30:30. Идеально все идет справа у Циципаса.
15:30. Классную свечу бросает Новак, даже не побежал греческий теннисист.
15:15. Как же хорош Стефанос! Казалось, невозможно было достать мяч, но делает это.
0:15, повел Джокович с подачи Циципаса.
1:0, ведет Циципас, буквально дарит этот гейм сопернику Джокович.
15:40. Выигрывает один мяч на своей подаче серб.
0:40. Очень высокая плотность ударов.
0:30. Еще одна грубейшая ошибка Джоковича.
Стартует второй сет. 0:15, начинает с двойной ошибки Джокович.
Итак. первый сет финала «Ролан Гаррос» выигрывает Стефанос Циципас на тай-брейке — 7:6 (8:6).
8:6. Циципас берет тай-брейк и сет!
7:6. Сетбол теперь зарабатывает грек.
6:6. Отыгрывает сетбол с задней линии Циципас!
6:5. Растащил буквально Джокович и заработал сетбол.
5:5. Сравнивает счет Джокович. А ведь Циципас вел 4:0.
4:5. Невероятным образом укоротил с лета Джокович.
3:5. Один раз коротковато сыграл Циципас — и Новак тут же неотразимо пробил в угол.
2:5. Шикарный розыгрыш в исполнении Циципаса.
2:4. Сокращает отставание Новак.
1:4. Так, а вот теперь падает Циципас. Трясет рукой, будем надеяться, что все в порядке.
0:4. Задыхается Новак.
0:3. После долгого розыгрыша вкрутил очень глубоко Циципас.
0:2. Двойная ошибка Джоковича.
0:1. Повел Циципас.
6:6. Берет этот гейм Циципас. Нас ждет тай-брейк.
15:40. Все что-то реально с глазами у Новака, он щурится постоянно и трет их футболкой. Но мяч один отыгрывает.
0:40. Совсем не удается эта подача у Джоковича.
0:30. Перемудрил Джокович.
0:15. Сыграл под бэкхенд Стефанос.
Делает брейк Джокович и будет подавать на первый сет. 6:5.
30:40. Не получается атака у грека, и третий брейк-поинт для Джоковича.
30:30. Еле достал мяч из угла Новак — а следующим ударом Стефанос ошибся.
30:15. Еще одна ошибка у серба.
15:15. Такую обидную ошибку допускает серб с центра корта.
0:15. Хорошо идет Джокович.
5:5. Ушел с сетбола Джокович и забрал этот гейм.
40:40. Очень неудобный мяч, но изогнулся Джокович и отыграл сетбол.
30:40. Очень глубоко и неудачно сыграл Стефанос и заработал сетбол.
30:30. Отличная подача Джоковича. Эйс.
15:30. Ошибается Джокович.
15:15. Короткий удар совершил Циципас, но Джокович не растерялся. С хафкорта сыграл.
0:15. Смэшем в сетку бьет Джокович.
Под ноль берет Циципас. 5:4. Отличный розыгрыш.
40:0. Отличные подачи у Циципаса.
15:0. Эйс.
4:4, забрал свой гейм Джокович.
40:30. У Джоковича с глазами что-то, постоянно трет их футболкой серб.
40:15. Отличным плоским ударом играет Джокович.
30:15. Высокая скорость подачи у серба.
15:15. Впервые проиграл мяч на своей подаче Новак.
15:0. Не справляется с приемом Циципас.
4:3, Стефанос впереди. Большой аут на приеме.
40:15. При долгом розыгрыше Джокович спотыкается, ударяется правой ногой и падает.
30:15. Великолепный кросс от Джоковича.
30:0. Великолепный розыгрыш проводит Циципас, близко подходит к сетке, некуда было играть сербу.
15:0, хорошо начинает со своей подачи грек.
3:3. Спокойно, быстро и уверенно берет гейм Джокович.
40:0. Диагональная подача удается прекрасно.
30:0. Прием в сетку.
15:0. Даже не пошел на укороченный Циципас.
3:2. Не просто, но взял гейм греческий теннисист.
40:30. Эйс.
30:30. Обводящим ударом не попадает в корт Стефанос.
30:15. Подача в линию.
30:0. Не получается прием у серба.
15:0. Красиво завершает свою подачу Циципас.
2:2. Второй гейм под ноль у Джоковича.
40:0. Играет кроссом серб, а потом переводит резко по линии.
30:0. Уверенно держит свою подачу Джокович.
15:0, начинает уверенно серб.
Берет этот гейм Циципас. 2:1 в его пользу.
40:15. Отыгрывает один мяч Джокович.
40:0. Кросс по линии, даже не дернулся Джокович.
30:0.
15:0. Загонял по всему корту соперника Стфанос, вышел к сетке и забил смэш.
1:1. Под ноль берет гейм со своей подачи Джокович.
40:0.
30:0. Надежен серб.
15:0, гейм с подачи Джоковича, начало за ним, Циципас немного не попал по линии.
1:0 — Циципас дважды уходит с брейк-поинта и берет сложнейший гейм.
Уже два брейк-поинта заработал Джокович.
Больше. Сыграл Джокович по линии и немного не попал.
40:40. Сначала с линии подачи идеально перевел грек, а затем контрудар нашел серб.
30:30. Не получился прием.
15:30. Ошибается при долгом розыгрыше Стефанос.
15:15. Джокович переходит в контратаку.
Поехали! Подает Циципас и начинает с двойной ошибки.
Появляются на корте теннисисты. А пока напомним, что в полуфинале в пяти сетах Циципас переиграл немца Александра Зверева, а Джокович оказался сильнее короля «Ролан Гаррос» — испанца Рафаэля Надаля.
Совсем немного осталось до матча — спортсмены уже размялись на корте, сейчас продолжают разминаться в подтрибунном помещении.
Счет в их личном противостоянии на данный момент 5-2 в пользу Джоковича. Циципас одержал всего две победы — и те исключительно на покрытии «хард» и в трехсетовом формате. Сейчас же соперники сразятся на грунте, и матч может продлиться все пять сетов.
Впрочем, 22-летний Циципас находится в отменной физической форме и в теории может загонять опытного оппонента, который старше его на целых 12 лет.
Однако психологическое преимущество явно на стороне Джоковича. Свой последний матч с Циципасом — в 2021 году на «Мастерсе» в Риме (тоже грунтовое покрытие) — сербский теннисист выиграл со счетом 4:6, 7:5, 7:5, хотя грек вел в этой игре 6:4, 4:2. Статусный Джокович сумел тогда сломить своего соперника. Посмотрим, что выйдет сегодня.
Матч начнется не ранее 16.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции финала «Ролан Гаррос» между сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом.