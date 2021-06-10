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Битва великих на «Ролан Гаррос»: Джокович против Надаля. LIVE

«Ролан Гаррос». Полуфинал. Новак Джокович — Рафаэль Надаль. ОНЛАЙН

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Рафаэль Надаль и Новак Джокович на Открытом чемпионате Франции по теннису, 2020 год. Рафаэль победил... Рафаэль Надаль и Новак Джокович на Открытом чемпионате Франции по теннису, 2020 год. Рафаэль победил...
Рафаэль Надаль и Новак Джокович на Открытом чемпионате Франции по теннису, 2020 год. Рафаэль победил...

Рафаэль Надаль и Новак Джокович на Открытом чемпионате Франции по теннису, 2020 год. Рафаэль победил Джоковича в финале и выиграл свой 20-й титул Большого шлема

Global Look Press
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В полуфинале «Ролан Гаррос» серб Новак Джокович играет против испанца Рафаэля Надаля. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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19:10

Немного отвлечемся от полуфинальный встреч. На этом турнире личный прорыв совершил россиянин Даниил Медведев, который до этого сезона не мог выиграть ни одного матча на «Ролан Гаррос». Однако он вылетел в четвертьфинале от Циципаса.

19:00

А тем временем матч Надаля и Джоковича затягивается еще — Зверев отыграл два сета, и теперь счет 2:2. Нас ждет в первом полуфинале пятый сет.

18:50

В последний раз испанец и серб встретились в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме. Тогда победа досталась Надалю со счетом 2:1.

18:40

В четвертьфинале Надаль со счетом 3:1 по сетам одолел аргентинца Диего Шварцмана. Джокович на пути к полуфиналу переиграл итальянца Маттео Берриттини — 3:1.

18:30

В матче Зверева и Циципаса сыграно уже три сета — со счетом 2 - 1 впереди греческий теннисист.

18:20

Матч должен был начаться около 18.30 по московскому времени, но время сдвинулось — теперь игроки начнут не раньше 19.00. Все зависит от того, когда закончится второй полуфинал между Стефаносом Циципасом и Александром Зверевым.

18:15

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции полуфинального матча «Ролан Гаррос» между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.

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