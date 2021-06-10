Битва великих на «Ролан Гаррос»: Джокович против Надаля. LIVE

Немного отвлечемся от полуфинальный встреч. На этом турнире личный прорыв совершил россиянин Даниил Медведев, который до этого сезона не мог выиграть ни одного матча на «Ролан Гаррос». Однако он вылетел в четвертьфинале от Циципаса.
А тем временем матч Надаля и Джоковича затягивается еще — Зверев отыграл два сета, и теперь счет 2:2. Нас ждет в первом полуфинале пятый сет.
В последний раз испанец и серб встретились в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме. Тогда победа досталась Надалю со счетом 2:1.
В четвертьфинале Надаль со счетом 3:1 по сетам одолел аргентинца Диего Шварцмана. Джокович на пути к полуфиналу переиграл итальянца Маттео Берриттини — 3:1.
В матче Зверева и Циципаса сыграно уже три сета — со счетом 2 - 1 впереди греческий теннисист.
Матч должен был начаться около 18.30 по московскому времени, но время сдвинулось — теперь игроки начнут не раньше 19.00. Все зависит от того, когда закончится второй полуфинал между Стефаносом Циципасом и Александром Зверевым.
Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции полуфинального матча «Ролан Гаррос» между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.