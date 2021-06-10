Битва великих на «Ролан Гаррос»: Джокович против Надаля. LIVE

Немного отвлечемся от полуфинальный встреч. На этом турнире личный прорыв совершил россиянин Даниил Медведев, который до этого сезона не мог выиграть ни одного матча на «Ролан Гаррос». Однако он вылетел в четвертьфинале от Циципаса.