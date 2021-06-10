Неймар в погоне за Месси и Суаресом: самые титулованные сборные Кубка Америки

Кубок Америки — старейший континентальный футбольный турнир в мире, который появился на 44 года раньше Евро и обладает очень богатой историей. Легендарные Пеле, Марадона, Роналдо, Ривалдо, а теперь Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес — все эти звезды пишут историю Кубка и приводят свои команды к долгожданным титулам, празднуя яркие победы и переживая катастрофические поражения.

На Кубке Америки — 2021 может произойти сразу несколько исторических событий.

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1) Аргентина во главе с Месси попытается прервать многолетнюю гегемонию Уругвая под предводительством Луиса Суареса и догнать «небесных олимпийцев» по количеству титулов — 15. Кроме того, Месси имеет серьезные шансы впервые в карьере выиграть международный титул с главной сборной «альбиселесте» (в 2008 году игрок побеждал на Олимпийских играх, в которых участвуют молодежные команды). И, наконец, капитан «Барселоны» может впервые стать лучшим бомбардиром турнира – удивительно, но ему не удавалось добиться такого ни в одном предыдущем розыгрыше!

2) Серьезную конкуренцию Месси в этой гонке составит его давний друг Луис Суарес, а сборная Уругвая постарается завоевать свой первый трофей Кубка Америки за десять лет и увеличить отрыв от Аргентины по общему количеству титулов.

3) Бразилия во главе с Неймаром, Габриэлем Жезусом и Винисиусом приложит все усилия, чтобы одержать вторую победу на турнире подряд и добавить в свою копилку десятый Кубок Америки.

close Лучшие сборные в истории Кубка Америки Лучшие сборные в истории Кубка Америки Газета.Ru

Осложняет ситуацию то, что часть жителей Бразилии, сами футболисты «пентакампеонов» и главный тренер сборной Тите открыто выступали против проведения турнира в стране из-за тяжелой ситуации с коронавирусом, однако правительство буквально продавило свое решение. Справится ли «селесао» с таким давлением и как проявит себя на домашнем Кубке Америки?

4) Также немало интриг таит в себе выступление менее титулованных сборных. Например, нападающий команды Перу Паоло Герреро имеет все шансы стать лучшим бомбардиром в истории Кубка Америки: на его счету уже 14 голов, и до многолетнего рекорда Норберто Мендеса и Зизиньо осталось всего три мяча. Покорится ли Герреро историческое достижение?

«Газета.Ru» рассказывает о захватывающем пути самых титулованных сборных Кубка Америки и рассуждает об интригах предстоящего турнира, многие из которых уходят корнями в глубь истории.

1. Уругвай

close Кубок Америки — 2011. Сборная Уругвая празднует победу Кубок Америки — 2011. Сборная Уругвая празднует победу Natacha Pisarenko/AP

Сборная Уругвая — самая титулованная команда в истории Кубка Америки. Это достижение кажется еще более значимым, если учесть, что Уругвай — самая маленькая по населению страна, входящая в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ): там проживает всего 3,5 млн человек. Для сравнения: население Аргентины — 45 млн жителей, Бразилии — 211 млн.

Однако Уругвай брал не количеством, а высочайшим качеством, и на протяжении десятилетий собирал одну из самых мощных сборных планеты. Недаром «чарруас» стали первой национальной командой в мире, выигравшей все самые престижные титулы, — чемпионат мира, Олимпийские игры и свой континентальный турнир — Кубок Америки.

В общей сложности Уругвай завоевал 15 трофеев Кубка Америки, начав свою победную серию еще в 1916 году — в самом первом розыгрыше этого турнира.

Спустя год «небесные олимпийцы» победили во второй раз подряд, отстояв титул и сделав хорошую заявку на многолетнюю гегемонию. Так и получилось. До 1942 года Уругвай выиграл Кубок Америки еще шесть раз, доведя общее количество побед до восьми и не подпуская к себе ближайшего преследователя — Аргентину, которая к тому моменту завоевала шесть кубков.

За этот период в составе «чарруас» сменили друг друга несколько талантливых поколений футболистов, которые дважды победили на Олимпийских играх (в 1924 и 1928 году) и дважды покорили чемпионат мира (в 1930 и 1950 годах).

Однако затем в сборной наступил спад, и Уругвай впервые утратил звание самой титулованной команды Кубка Америки, оставшись с восемью кубками и уступив Аргентине, которая добралась до отметки в девять титулов.

Долгие 40 лет «небесные олимпийцы» не могли вернуть себе прежний статус, однако в 1987 году все-таки совершили долгожданный переворот — завоевали свой 13-й кубок и вновь превзошли Аргентину (12).

После этого борьба за звание лучшей команды Кубка Америки разгорелась с новой силой. То одна, то другая сборная выходила вперед, и в 2011 году Уругвай сказал свое последнее на данный момент слово, выиграв турнир, который — какая ирония! — принимала Аргентина. Это принесло команде рекордный 15-й кубок чемпионов Америки и позволило им снова обойти своих принципиальных соперников аргентинцев (14).

В том розыгрыше Кубка Америки сборная Уругвая не потерпела ни одного поражения, а в финале разгромила Парагвай со счетом 3:0. Первый гол в решающем матче забил еще 24-летний Луис Суарес, а затем дубль оформил уже опытный Диего Форлан.

Кстати, Суарес был признан лучшим игроком всего турнира: он забил четыре гола в шести встречах. Лучшим молодым футболистом Кубка Америки также стал представитель Уругвая — защитник Себастьян Коатес, которому тогда было 20 лет. «Небесные олимпийцы» пропустили всего три гола за весь турнир, и Коатес внес в это очень большой вклад.

Интересно, что оба этих игрока — Суарес и Коатес — также примут участие в Кубке Америки — 2021 и постараются добыть для Уругвая первую победу на турнире за десять лет.

Чемпионство «чарруас» — не самый вероятный исход нынешнего Кубка, однако поставить на Уругвай можно с внушительным коэффициентом 9.2.

2. Аргентина

close Кубок Америки — 1993. Сборная Аргентины празднует победу Кубок Америки — 1993. Сборная Аргентины празднует победу Phil O

Сборная Аргентины чаще любой другой команды выходила в финал Кубка Америки — 28 раз — и ровно в половине случаев забирала трофей (14). Также «альбиселесте» — самая забивающая сборная турнира (в ее активе — 462 гола за всю историю), самая побеждающая (122 виктории) и меньше всего проигрывающая (всего 33 поражения).

На предстоящем розыгрыше турнира перед Аргентиной стоит задача наконец догнать по количеству титулов Уругвай (15) и вновь вдохнуть жизнь в их историческую гонку. С самого зарождения Кубка Америки в 1916 году эти две сборные соревновались только между собой, и долгое время никто не мог к ним даже приблизиться.

Аргентинцы начали свой победный путь чуть позже, взяв первый титул в 1921 году, однако постепенно перехватили инициативу в противостоянии и в 1947 году завоевали свой девятый кубок, обогнав Уругвай (8).

Большой вклад в этот переломный момент внес легендарный футболист аргентинских клубов «Уракан» и «Расинг» Норберто Мендес, который стал лучшим бомбардиром Кубка Америки в истории: на его счету 17 мячей.

Стоит отметить, что 17 голов также забил бразилец Зизиньо, однако он провел намного больше матчей в Кубке Америки (33 против 17 у Мендеса), поэтому на первой строчке в гонке бомбардиров остается аргентинец.

Благодаря феерии Норберто Мендеса Аргентина надолго захватила лидерство на континенте, устрашив соперников. Лишь в 1987 году Уругвай смог вернуть себе звание самой титулованной команды Кубка Америки, однако «альбиселесте» быстро сравняли счет и вновь вышли вперед, одержав победу на турнире 1993 года.

Тогда Кубок впервые игрался в формате с приглашенными гостями — сборными Мексики и США. Однако возросшая конкуренция (особенно со стороны крепких мексиканцев) не помешала Аргентине взять титул.

В финале бело-голубые одержали победу над Мексикой со счетом 2:1. Дубль оформил легендарный Габриэль Батистута, на что команда «зеленых» смогла ответить только одним голом с пенальти в исполнении Галиндо.

Батистута до сих пор остается последним аргентинцем, которому удавалось стать лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Америки: это достижение покорялось ему дважды — в 1991 и 1995 году. С тех пор ни один аргентинский игрок — даже Лионель Месси — не мог похвастаться подобным.

Что касается побед на турнире, то триумф 1993 года также остается последним для сборной Аргентины. Уругвай за это время дважды завоевал Кубок Америки — в 1995 и 2011 году — и вновь вырвался вперед в гонке (15 титулов против 14 у аргентинцев). Теперь команде «альбиселесте» во главе с Месси, Серхио Агуэро, Анхелем Ди Марией, Лаутаро Мартинесом, Анхелем Корреа и другими звездами европейских топ-клубов предстоит приложить все усилия, чтобы прервать черную полосу длиной в 28 лет и сравнять счет в противостоянии с Уругваем.

Даже несмотря на неудачи последних лет, бело-голубая дружина остается одной из сильнейших команд на турнире. Ставку на новый титул Аргентины можно сделать с коэффициентом 3.65.

3. Бразилия

close Кубок Америки — 2019. Сборная Бразилии празднует победу Кубок Америки — 2019. Сборная Бразилии празднует победу Victor R. Caivano/AP

Сборная Бразилии завоевала свой первый трофей Кубка Америки уже в третьем розыгрыше турнира — в 1919 году. Однако добиться стабильности и всерьез вмешаться в соперничество Уругвая и Аргентины «селесао» долго не удавалось.

С 1919 по 1949 год команда лишь трижды одержала победу на турнире, идя по графику «один кубок в десять лет». Затем последовал перерыв длиною в 40 лет, и лишь в 1989 году «пентакампеоны» смогли взять свой четвертый Кубок Америки.

После этого бразильцы вдохновились и за следующие 12 розыгрышей турнира завоевали пять трофеев, резко ворвавшись в гонку лучших сборных. Этому немало поспособствовало талантливое поколение во главе с Роналдо, Роналдиньо, Робиньо и другими звездами.

Сейчас на счету «селесао» девять кубков, и Уругвай и Аргентина уже не кажутся такими недосягаемыми. Последний розыгрыш Кубка Америки остался именно за Бразилией: в 2019 году команда приняла турнир и одержала победу, несмотря на отсутствие одного из своих лучших игроков Неймара, который пропустил соревнования из-за травмы. В финале «пентакампеоны» обыграли Перу со счетом 3:1 благодаря голам Эвертона, Габриэля Жезуса и Ришарлисона. Интересно, что все трое попали в заявку команды и в 2021 году.

Еще один любопытный факт: Бразилия пять раз принимала Кубок Америки и во всех этих случаях становилась чемпионом. Вполне возможно, что и в этом году команда подтвердит эту тенденцию в родных стенах, тем более что на этот раз ей поможет Неймар.

Что говорить, Бразилия — главный и безоговорочный фаворит турнира. Ставка на десятый титул Селесао самая надежная, но и коэффициент всего 2.10.

4. Парагвай

close Кубок Америки — 1979. Сборная Парагвая празднует победу Кубок Америки — 1979. Сборная Парагвая празднует победу Global Look Press

Маленькая страна Парагвай, несмотря на слабое экономическое развитие по сравнению с другими южноамериканскими странами, в футболе отставать не желала и всегда билась в Кубке до конца: на ее счету восемь бронзовых, семь серебряных и две золотых медали турнира.

Даже две победы в соперничестве с такими машинами, как Уругвай, Аргентина и Бразилия, дорогого стоят.

В 1953 году команда по прозвищу «гуарани» завоевала свой первый трофей Кубка Америки, хотя казалось, что все обстоятельства складываются против нее. Изначально турнир должен был пройти в столице Парагвая — Асунсьоне, — однако спортивная инфраструктура в стране была признана неудовлетворительной, и Кубок перенесли в столицу Перу — Лиму.

Раздосадованные «гуарани» выложились на турнире по максимуму и обыграли даже грозную сборную Бразилии (2:1). В то время турнир проводился в один круг — без плей-офф, — и по общему количеству очков Парагвай должен был побеждать, однако ему не засчитали ничью в последнем матче с Перу (2:2), поскольку выяснилось, что команда провела лишнюю замену.

По этой причине Парагвай и Бразилия закончили круг с одинаковым количеством очков (8), и для определения чемпиона был организован еще один матч, в котором «гуарани» одержали сенсационную победу со счетом 3:2.

Мало кому удается за один турнир дважды обыграть Бразилию, и Парагвай совершил тогда настоящее чудо для своих болельщиков. Более того, таким образом команда отомстила за унизительный разгром (0:7), который «пентакампеоны» учинили ей в прошлом розыгрыше турнира.

Повторить этот триумф Парагвай сумел лишь в 1979 году. Тогда турнир проводился уже в другом формате: групповой этап проходил в два круга (матчи игрались дома и на выезде), а затем наступали стадии полуфинала и финала, которые также состояли из двух матчей.

Парагвай сумел выйти из своей группы с первого места, обогнав Уругвай и Эквадор, а в полуфинале неожиданно для многих выбил сборную Бразилии с общим счетом 4:3.

В финале «гуарани» встретились с Чили и подарили зрителям необычное противостояние из трех матчей.

На своем поле парагвайцы одержали разгромную победу (3:0), а в гостях проиграли (0:1). Поскольку команды набрали одинаковое количество очков (в то время на разницу мячей обычно не смотрели), был назначен дополнительный, третий матч, однако и в нем соперники не выявили победителя (0:0). Только после этого Парагвай был объявлен чемпионом благодаря большему количеству забитых мячей — и, пожалуй, заслуженно.

Хотите рискнуть — ставьте на Парагвай, тем более что сделать эту ставку можно с внушительным коэффициентом 39.0.

5. Чили

close Кубок Америки — 2016. Сборная Чили празднует победу Кубок Америки — 2016. Сборная Чили празднует победу Julio Cortez/AP

Сборная Чили всегда прикладывала серьезные усилия в Кубке Америки и взяла свою первую медаль в 1926 году — это была бронза. С того момента и до 2015 года «Ла Роха» добавила в свою копилку еще три бронзы и четыре серебра, но подняться на высшую ступень пьедестала никак не удавалось.

Долгожданный прорыв случился в 2015 и 2016 году, когда сборная Чили завоевала золото Кубка Америки дважды подряд.

В 2015-м команда выступала на правах хозяйки турнира и пробилась в плей-офф с первого места в группе, превзойдя Боливию, Эквадор и Мексику.

В четвертьфинале «Ла Роха» выбила действующего чемпиона турнира — Уругвай (1:0) — и вышла в 1/2 финала впервые за 16 лет. А в полуфинале «красные» взяли верх над Перу (2:1) и оказались в финале впервые с 1987 года.

В решающем матче сборная Чили встретилась с мощной командой Аргентины во главе с Лионелем Месси. Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались чилийцы (4:1).

Матиас Фернандес, Артуро Видаль, Чарлес Арангис и Алексис Санчес реализовали свой удар с 11-метровой отметки, в то время как у Аргентины забить сумел только Месси: Гонсало Игуаин пробил выше перекладины, а с ударом Эвера Банеги справился вратарь Чили — Клаудио Браво.

Так «Ла Роха» завоевала Кубок Америки, впервые в своей истории выиграв международный турнир.

С 13-ю голами команда стала самой забивающей в том розыгрыше Кубка, а ее нападающий Эдуардо Варгас оказался одним из двух лучших бомбардиров, записав на свой счет четыре мяча. Также Клаудио Браво был признан лучшим голкипером турнира, а Хорхе Сампаоли — лучшим тренером.

Забавно, что финал-2016 почти полностью повторил этот сценарий. В решающем матче снова встретились Чили и Аргентина, игра завершилась вничью (0:0), и наступила серия пенальти, в которой победила «Ла Роха» — только счет был не 4:1, а 4:2.

На этот раз в составе «альбиселесте» не смогли забить Месси и Лукас Билья, а отличились Маскерано и Агуэро. У чилийцев не смог обхитрить голкипера Артуро Видаль, однако точно пробили Николас Кастильо, Чарлес Арангис, Жан Босежур и Франсиско Сильва.

Второй год подряд лучшим бомбардиром турнира стал Эдуардо Варгас (на этот раз он забил шесть мячей), а Клаудио Браво вновь был признан лучшим вратарем турнира. Также стоит отметить, что звание лучшего игрока всего турнира получил чилиец Алексис Санчес.

Костяк сборной Чили остается прежним и в 2021 году: Санчес, Видаль, Арангис, Босежур, Браво, Гари Медель — все они получили вызов в команду на предстоящий Кубок Америки. А это значит, что снова можно надеяться на чудо.

Чилийцы — пожалуй, наиболее интересный вариант для ставки на чемпионство. Коэффициент ставки на Чили более чем серьезный — 13.0, при том что победа команды не так уж невероятна.

6. Перу

close Кубок Америки — 1975. Сборная Перу празднует победу Кубок Америки — 1975. Сборная Перу празднует победу Global Look Press

Сборная Перу дважды выигрывала Кубок Америки, правда, было это довольно давно, — в 1939 и 1975 годах.

В 1939-м турнир проходил в столице Перу Лиме по круговой системе, без плей-офф. Тогда красно-белые выиграли абсолютно все матчи (против Эквадора, Чили, Парагвая и Уругвая) и уверенно стали чемпионами.

В 1975-м в формате турнира уже присутствовали стадии плей-офф — полуфинал и финал, которые состояли из двух матчей. «Инки» спокойно вышли из группы и в 1/2 финала попали на Бразилию. Первый матч на выезде они выиграли со счетом 3:1, а вот на своем поле уступили «пентакампеонам» — 0:2. Поскольку разница забитых и пропущенных мячей была одинаковой, команды рассудил жребий — и больше повезло сборной Перу, которую пропустили в финал.

Борьба за золото против Колумбии тоже получилась затяжной.

Колумбийцы победили в Боготе (1:0), а перуанцы — в Лиме (2:0), однако в этом случае разницу голов не учитывали, и для команд был организован дополнительный, третий матч. В нем сильнее оказались «инки» (1:0), которые завоевали свой второй Кубок Америки.

С тех пор сборная Перу не побеждала на международных турнирах и постепенно впала в кризис. Однако в последние годы красно-белые вновь начинают потихоньку радовать своими результатами. В 2018 году они впервые за 36 лет пробились на чемпионат мира, а в рамках Кубка Америки теперь регулярно выходят из группы — уже девять раз подряд.

Более того, во время последнего розыгрыша турнира — в 2019 году — перуанцы дошли до финала! На стадии 1/4 они оказались сильнее Уругвая (0:0 в основное время, 5:4 — по пенальти), а в полуфинале выбили действующего чемпиона турнира Чили с разгромным счетом 3:0.

В финале «инки» встретились с мощной Бразилией и уступили ей со счетом 1:3, но стоит отметить, что окончательную точку в матче Ришарлисон поставил лишь на 90-й минуте с пенальти. До этого счет держался 1:2, и перуанцы до последнего момента имели шансы его сравнять.

Особенно учитывая, что в составе красно-белых играет опытнейший нападающий Паоло Герреро, который трижды (!) становился лучшим бомбардиром отдельных розыгрышей Кубка Америки, а вскоре может стать лучшим за всю историю.

На его счету 14 голов в 24 матчах — до повторения рекорда аргентинца Норберто Мендеса осталось всего три мяча. Почему бы не побить это достижение сейчас?

Успех перуанцев на южноамериканском первенстве лишь немного более предсказуем, чем триумф Парагвая, однако в случае удачи за каждую поставленную на Перу тысячу рублей можно выручить 37 тысяч.

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Теперь вы знаете об исторических интригах Кубка Америки, многие из которых зародились еще в XX веке и продолжают активно развиваться в эпоху новых звезд и новых достижений.

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