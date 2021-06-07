«Самая крутая вещь на свете»: как Логан Пол выстоял против Мейвезера

Бой известного блогера и не менее известного боксера состоялся. Но вряд ли получился таким, каким его хотели увидеть.

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Первые два раунда Логан Пол пытался работать первым номером. Это тяжело назвать хорошей стратегией, учитывая, что план Флойда Мейвезера был очевиден: он постарается максимально вымотать громадного соперника, прежде чем включиться самому. У Пола, несмотря на огромное количество ударов (в конечном счете он перебил бывшего чемпиона вдвое — 217 против 107), вообще ничего не получилось, поскольку все его попытки достать Флойда были пустыми или в блок — Мейвезеру даже не пришлось напрягаться, чтобы своими финтами уходить от панчей Логана.

Как итог, тактика Флойда сработала. К третьему раунду он повысил скорости и перешел к атаке, тогда как Пол задышал и стал регулярно и больно пропускать. Вскоре Логан уже едва мог передвигаться по канвасу, а Мейвезер в спокойной манере (даже спаррингом это назвать было нельзя) двигался и еще сильнее выматывал блогера, смеясь ему в лицо. Удивительно, но Пол сумел все-таки выбраться из ямы. Конечно, такая возможность появилась у аутсайдера во многом из-за огромной разницы в габаритах с Флойдом, что позволило ему в несвойственной для профессионального бокса манере удерживать Мейвезера руками. Рефери при этом пытался объяснить Полу, что это неприемлемо, и самого Флойда захлестнули эмоции, но, так как бой был выставочным и не вписывался вообще ни в какие правила, то и предъявлять что-то Логану могли разве что его фанаты, рассчитывавшие увидеть классный бокс.

Иначе говоря, все сложилось в пользу Пола и помогло ему переломить ситуацию: он и сам ничего не делал, и Мейвезеру не давал.

Флойда это не устраивало, он протестовал, но быстро вспомнил, что результат этого поединка в принципе вообще неважен, после чего даже не стремился нокаутировать блогера. Если бы регламент боя не исключал линейных судей, то Мейвезер, разумеется, победу бы забрал, однако конкретно в этом поединке можно было победить только досрочно.

Logan Paul VS Floyd Mayweather pic.twitter.com/NTDgkXdxu6 — Kehinde (@REALKENI) June 7, 2021

«Он оказался лучше, чем я о нем думал. Он жесткий соперник. Хороший экшен, мне было весело. Я был удивлен им. О да, мне было весело. Что дальше? Мы не знаем, что нас ждет в будущем, но я поговорю об этом со своей командой и посмотрим, куда мы пойдем дальше. Я занимаюсь этим спортом 25 лет. Понимаю, что мне не 21, но сегодня я повеселился», — сказал Мейвезер.

Для Пола этот результат — фантастический, хоть и в профессиональном боксе такого явления не могло бы быть. Во-первых, это не только добавит популярности и без того не страдающему от недостатка внимания блогу, но и позволит Логану закрепиться в мире бокса. До боя с Флойдом он выходил на профессиональный ринг лишь раз, и то проиграв такому же блогеру из YouTube, возомнившему себя спортсменом, — KSI. Во-вторых, Пол станет богаче как минимум на $25 млн — это предварительные подсчеты, столько блогер получит с учетом доли от продаж PPV. Для сравнения, Мейвезер, согласно прогнозам, заработает больше $100 млн, но вряд ли Логан может жаловаться.

«Я больше никогда не хочу ни от кого слышать, что есть что-то невозможное. Тот факт, что я здесь с одним из величайших боксеров всех времен... Это один из величайших моментов в моей жизни. Для меня было большой честью разделить ринг вместе с ним. Это самая крутая вещь на свете. Что дальше? Не знаю. Может, реванш Мейвезер – Пол?» — предположил Логан.

Братья Логан и Джейк Пол потихоньку становятся настоящим брендом фрикового дуэта, желающего изменить современный бокс. У Джейка амбиции гораздо серьезнее: он вообще мечтает стать чемпионом мира, хотя начал серьезно заниматься боксом лишь несколько лет назад. Судя по всему, 24-летний Джейк, чей бой с бывшим чемпионом Bellator вошел в топ-10 продаж в истории бокса и который сейчас готовится к поединку с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли, и станет следующим соперником Мейвезера. Для Флойда это максимально легкие деньги, так что уговаривать его не придется. Тем более, что именно сторона Мейвезера диктует все условия.

Появление такого феномена, как братья Пол, — вызов для консерваторов. Блогеры, просто выходя на ринг, за счет количества подписчиков в социальных сетях способны делать безумные деньги. После Аскрена, Вудли и Мейвезера возможностью подраться с ними заинтересуются наверняка и другие топовые бойцы и боксеры.

В том, что вскоре на ринг с блогерами выйдет, например, фигура статуса Конора Макгрегора, практически нет сомнений. По крайней мере, разговоры такие уже были.

Не интересует организаторов и то, что сами по себе Логан и Джейк не самые приятные личности (или создали себе такие образы) — в трэштоке братья переходят все границы и, сродни непрофессионалам, пренебрежительно относятся ко всему и всем, кто номинально против них. Это стало одной из причиной того, почему предварительные продажи боя Флойд — Логан Пол побили все рекорды. Лучший боксер современности Сауль Альварес одним сообщением выразил мнение профессионалов об этом поединке: