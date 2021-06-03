Остался «хулиганом»: кассационный суд признал законным приговор Кокорину

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение отклонить жалобы футболиста «Ростова» Павла Мамаева и футболиста итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина на апелляционный приговор Мосгорсуда. Кокорин хотел признания судом своего приговора незаконным и реабилитации по статье «Хулиганство». Мамаеву, которому приговор по этой статье уже изменили, не нравилась статья «Побои», которая фигурирует в его приговоре.

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Предыстория

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Соловчук.

Сначала футболисты поспорили с водителем и избили его, в результате чего он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Затем компания отправилась в заведение под названием «Кофемания», где повздорила с Паком и Гайсиным из-за того, что пришедшие позавтракать чиновники сделали замечание пьяным футболистам, которые вели себя неприлично. Апофеозом конфликта стал удар Кокориным-старшим Пака стулом по голове.

Приговор

8 мая Пресненский суд Москвы признал футболистов и двух других фигурантов дела виновными по статьям «хулиганство» и «нанесение побоев». Братья Кокорины были приговорены к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам колонии.

Интересно, что Кокорин почти не участвовал в драке своих друзей с Соловчуком, а остальные трое обвиняемых не трогали Пака и Гайсина, там отметился только Александр. Ну еще немного его брат. Но срок братья Кокорины получили больше, чем Мамаев и Протасовицкий.

В июле Мамаев и Кокорины были этапированы в исправительную колонию №4 в Белгородской области, а Протасовицкого отправили для отбывания заключения в аналогичное учреждение в Брянской области.

6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Первая кассация

Адвокаты всех осужденных по делу подали кассационную жалобу в Мосгорсуд по факту приговора. В частности, юристы предлагали пересмотреть приговоры по делу Пака и переквалифицировать своим подзащитным статью с «Хулиганство» на более мягкую. А адвокаты Мамаева были не согласны еще и со статьей «Побои», которая была инкриминирована их клиенту.

В мае 2020 года кассационный суд счел необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в эпизоде с участием Пака. В августе Мосгорсуд оставил в силе наказание по статье «Хулиганство» только Александру Кокорину, а Мамаева, Кирилла Кокорина и Протасовицкого признал невиновными, но оставил в силе наказание по статьям «побои» и «причинение легкого вреда здоровью». Что привело к замене реальных сроков на исправительные работы.

Фактически это означает реабилитацию и признание того факта, что в колонии Мамаев, Кирилл Кокорин и Протасовицкий сидели незаконно.

Кокорину-старшему же, весь срок полностью был оставлен в силе.

Вторая кассация

Защита Александра Кокорина снова подала жалобу, считая, что обвинение в хулиганстве является недопустимым и незаконным. Представитель Мамаева в свою очередь настаивал на его оправдании по статье УК «Побои».

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение отклонить эти жалобы.

«Суд постановил кассационные жалобы защиты оставить без удовлетворения», — сказано в решении суда.