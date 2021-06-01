Друг Месси и защитник сборной Испании: «Барселона» бесплатно забрала двух игроков «Сити»

За два дня «Барселона» объявила о двух трансферах, мощно начав процедуру усиления на будущий сезон. Первым новичком стал нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Контракт аргентинца с каталонским клубом рассчитан на два года, в соглашении предусмотрены отступные в размере €100 млн.

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О том, что сине-гранатовые заинтересованы в трансфере форварда, которому 2 июня исполнится 33 года, стало известно несколько месяцев назад. Известно, что в новой команде игрок будет получать в два раза меньше, чем в «Сити»: раньше он зарабатывал ежегодно примерно €12 млн, сейчас его оклад составит не более €6 млн. У Агуэро заканчивался контракт с «Сити», который, что стало понятно еще в начале завершившегося сезона, стороны приняли решение не продлевать. По сути, уже с зимы футболист беспрепятственно вел переговоры с другими клубами. Возможность его переезда в столицу Каталонии возникла после того, как на пост президента «Барсы» вернулся Жоан Лапорта. Окончательно Агуэро согласился на переход еще до того, как «Сити» стал чемпионом Англии.

Трансфер Агуэро стратегически важен для каталонцев. Во-первых, у «Барселоны» серьезные проблемы в атаке, потому подписание форварда было неминуемо, только финансовое положение клуба не позволяет сейчас рассчитывать на подписание дорогого топ-игрока, а аргентинец достался бесплатно. Во-вторых, приоритетом нового руководства «Барсы» является новый контракт с Лионелем Месси. Не секрет, что Агуэро — большой друг семьи капитана сине-гранатовых, и шансов удержать его с трансфером товарища значительно больше.

«Да, я думаю, что Лео Месси будет выступать за «Барселону» в следующем сезоне. Я надеюсь поиграть за «Барсу» вместе с Лео... Я очень хорошо его знаю, мы отличные друзья», — сказал Агуэро.

В «Сити» Агуэро выступал последние десять лет, за это время завоевав с клубом 15 трофеев. Он был одним из первых и ключевых подписаний «горожан» после прихода арабских инвесторов. Тем не менее прошедший сезон у аргентинца не получился: он провел всего 20 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами и одной результативной передачей. При этом у Агуэро не было проблем и недопонимания с главным тренером Хосепом Гвардиолой, а не играл он, исходя из того, что проигрывал конкуренцию молодому Габриэлю Жезусу и долго залечивал травму колена.

«Когда мы выиграли АПЛ, Гвардиола сказал мне на праздничном ужине: «Ты переходишь в лучшую команду мира», — вспомнил аргентинец.

Также, глядя на трансфер Агуэро, невольно напрашиваются сравнения с Луисом Суаресом, с которым предыдущее руководство «Барсы» рассталось прошлым летом. По этому поводу было много критики, и своими успехами в «Атлетико» уругваец доказал, что не должен был уходить. Кстати, Суарес, как и Агуэро, тоже является другом Месси. А до перехода в «Сити» аргентинец выступал как раз в мадридском «Атлетико», но, по его словам, с 14 лет считал «Барселону» лучшим клубом мира и мечтал там играть.

Вторым трансфером «Барсы» стал игрок, который очень хорошо знаком каталонцам. Речь идет о другом футболисте «Манчестер Сити», защитнике Эрике Гарсии.

20-летний Гарсия был выпускником «Ла Масии», где провел 11 лет в командах разных возрастов. Еще будучи игроком молодежной команды «Барселоны» он был приглашен в Манчестер, где спустя сезон поднялся во взрослую команду в 18 лет и был высоко оценен Гвардиолой, который впоследствии стал регулярно привлекать его к сборам, а позже — к официальным матчам. За четыре года в Англии он не провел и ста матчей, но благодаря уверенной игре и таланту, пусть и с большим авансом, но был вызван в основную сборную Испании, уже провел семь матчей за национальную команду и сейчас включен в заявку для участия в чемпионате Европы.

У Гарсии, как и у Агуэро, прошедший сезон стал последним по контракту с «Сити». Разница в том, что с ним, в отличие от ситуации с аргентинцем, «горожане» очень хотели переподписать соглашение и видели в нем в перспективе одного из лучших защитников мира. Однако, когда перед Гарсией появилась возможность возвращения в «Барселону», убедить его пролонгировать контракт у манкунианцев не получилось. По слухам, «Барса» пыталась подписать своего воспитанника и летом, и зимой, но из-за отсутствия финансовых возможностей сделка так и не состоялась. Новый контракт с «Сити» он так и не подписал и в итоге достался каталонцам бесплатно.

По тем же причинам, что и в случае с Агуэро, трансфер Гарсии видится для «Барселоны» очень удачным. В первую очередь, конечно, потому, что ради его перехода не пришлось разорять и без того бедную казну клуба. К тому же это качественное усиление проблемной защиты. Футболист подписал длительный контракт с каталонцами до 2026 года с отступными в размере €400 млн.