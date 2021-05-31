Снять проклятие грунта: Медведев стартует на «Ролан Гаррос» против Бублика. LIVE

Все прекрасно знают, что грунт — самое нелюбимое покрытие Медведева. Тем не менее он сказал, что здесь в Париже необычно для «Ролан Гаррос» холодно, и он чувствует на тренировках себя, словно на харде. Посмотрим, что из этого выйдет. Бублик, представляющий Казахстан, 37-я ракетка мира прямо сейчас, и вот он-то на грунте очень хорош. Так что соперник у Медведева, несмотря на свой посев не причисляемого к числу фаворитов, очень серьезный. До сих пор Даниил не выиграл на Открытом чемпионате Франции за карьеру ни одного матча.