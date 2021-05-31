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Снять проклятие грунта: Медведев стартует на «Ролан Гаррос» против Бублика. LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». Даниил Медведев — Александр Бублик. ОНЛАЙН

В матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису россиянин Даниил Медведев встречается с представителем Казахстана Александром Буликом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Трансляция
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15:08

Два подряд очка с подачи — 40:15.

15:07

А вот первый обмен ударами, и казахстанец бьет в аут по длине — 15:15.

15:07

Быструю двоечку — подача и удар по линии — разыгрывает Бублик. 15:0.

15:06

Подошла к концу разминка. Сейчас все начнется! Первым подавать будет Бублик.

15:05

Теннисисты уже на корте, прошла жеребьевка, идет разминка. Отметим, что в половине сетки Медведева нет ни Рафы Надаля, ни Новака Джоковича, ни Роджера Федерера, а находившийся тут Доминик Тим уже сенсационно вылетел. Но зато тут фаворитом выглядит Стефанос Циципас. С ним Медведев может пересечься в четвертьфинале. Если дойдет, конечно.

15:00

Все прекрасно знают, что грунт — самое нелюбимое покрытие Медведева. Тем не менее он сказал, что здесь в Париже необычно для «Ролан Гаррос» холодно, и он чувствует на тренировках себя, словно на харде. Посмотрим, что из этого выйдет. Бублик, представляющий Казахстан, 37-я ракетка мира прямо сейчас, и вот он-то на грунте очень хорош. Так что соперник у Медведева, несмотря на свой посев не причисляемого к числу фаворитов, очень серьезный. До сих пор Даниил не выиграл на Открытом чемпионате Франции за карьеру ни одного матча.

14:55

Пока теннисисты еще не вышли на корт, отметим несколько нюансов. Медведев посеян здесь под высоким вторым номером, а в их единственной личной встрече Бублика обыграл. Правда, было это в далеком 2016 году в 1/16 финала на харде в Санкт-Петербурге — 6:4, 6:0. Правда, еще до того в том же году была встреча в квалификации челленджера в Казани, не идущая в зачет тура, и тогда сильнее был еще выступавший за Россию Бублик — 6:2, 7:6 (7:3).

14:45

Только что на центральном корте завершился матч Иги Швентек, которая уверенно вышла во второй круг, и скоро начнется наш поединок.

13:30

В матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, встречается с казахстанским теннисистом Александром Бубликом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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