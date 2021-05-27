Кучеров подарил сборной вратаря из НХЛ: Бобровский едет на ЧМ

К составу сборной России на чемпионате мира в Риге было немало вопросов, но основное внимание было приковано к вратарской позиции. Несмотря на то что основной голкипер национальной команды Александр Самонов уже несколько раз был признан лучшим в составе россиян, в своей надежности он пока убедил немногих. Сомнения возникали и в отношении Ивана Бочарова. Весь этот скепсис был неслучайным, ведь что Самонов, что Бочаров не были основными вратарями даже в своих клубах. Но выбор в их пользу был в какой-то степени вынужденным, ведь выступающих в НХЛ Александра Георгиева, Игоря Шестеркина, Антона Худобина и даже Илью Самсонова в расположение сборной не отпустили их клубы.

Реклама

Когда казалось, что вратарская позиция сборной в Риге уже не претерпит изменений, прогремела новостная бомба: Россия все же дождется вратаря из-за океана, и им станет Сергей Бобровский.

Сергей Бобровский присоединится к сборной России и сыграет на чемпионате мира.



Вратарь прилетит в Ригу 29 мая pic.twitter.com/6Xg1mI6AEV — Хоккей России (@russiahockey) May 27, 2021

32-летний голкипер освободился для национальной команды сегодняшней ночью, когда его «Флорида» проиграла «Тампе» и, уступив в серии со счетом 2-4, выбыла из борьбы за Кубок Стэнли. Сам Бобровский в этой встрече участия не принимал. Для него минувший раунд плей-офф оказался крайне неудачным: Сергей сыграл в трех матчах, в которых пропустил 10 шайб при 52 сейвах. В итоге россиянин стал даже не вторым, а третьим голкипером «Пантерз», и в последних двух играх серии за «Флориду» отдувался Спенсер Найт, а Крис Дриджер был у него на подмене. Не задался у Бобровского и сезон регулярного чемпионата, где он провел только 31 матч, добыв 19 побед и пропустив 88 шайб (в среднем за матч — 2,91) при 847 сейвах.

Pregame Analyst: after a great third period Thursday, if Bobrovsky can come out and play strong today maybe he and the fans can put his reputation for inconsistency behind him



Bobrovsky: pic.twitter.com/FWg5WPNwkl — Brian Rothenberger (@b_rothy) May 22, 2021

Присоединится опытный голкипер к российской сборной 29 мая. В этот день подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Швейцарии и в случае победы практически решат задачу выхода в плей-офф. Бобровский за этой игрой будет наблюдать по телевизору. Сначала 32-летнему россиянину придется отбыть трехдневный карантин, после чего ему разрешат тренироваться. При этом даже после начала тренировок Бобровского не сразу допустят до матчей — для этого должно пройти еще два дня. На протяжении всего этого карантинного периода хоккеист будет ежедневно сдавать тесты на коронавирус. Если все анализы дадут отрицательный результат на COVID-19, то ему разрешат играть.

При таких раскладах Бобровский будет готов только к плей-офф — вратарь «Флориды» сможет выйти на лед в четвертьфинальном матче, который состоится 3 июня.

Это особенно примечательно, ведь если сомнений в преодолении сборной России группового раунда нет совсем, то в плей-офф у команды Валерия Брагина уже не будет права на ошибку. Потому опытный голкипер будет очень кстати. Справедливости ради стоит отметить, что сам Бобровский находится не в лучшей своей форме, о чем говорят его результаты и положение в стане «Пантерз».

Однако участие в чемпионате мира станет для него настоящим стимулом реабилитироваться за весь сезон и доказать (в первую очередь себе), что он все еще является вратарем экстра-класса, а две «Везины» — награда, ежегодно вручаемая лучшему голкиперу в НХЛ — были добыты им не случайно. В конце концов, Бобровский также освежит воспоминания о том, каково это — выступать в составе национальной сборной, ведь в последний раз он надевал игровой свитер российской команды пять лет назад, когда завоевал бронзовую медаль на проходившем в Москве и Санкт-Петербурге чемпионате мира.