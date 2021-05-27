Недонастрой или политика: почему Белоруссия проиграла британцам

Белоруссия — Великобритания — 3:4

Сборная Белоруссии бодро начала чемпионат мира — 2021. После стартового поражения от Словакии (2:5), здорово показывающей себя на этом турнире и прямо сейчас лидирующей в группе А без единой потери очков, были сенсационная победа над Швецией (1:0) и лишь в овертайме проигранная игра другому признанному гранду — Чехии (2:3 ОТ).

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К игре против записного аутсайдера — Великобритании — команда Михаила Захарова подходила в хорошем настроении и с приятными перспективами на попадание в плей-офф турнира, куда, напомним, пробиваются по четыре из восьми команд каждой из двух подгрупп.

И вполне очевидно, что белорусская команда после своих подвигов в предыдущих встречах вышла на матч против британцев недонастроенной.

В равном и несколько вялом хоккее свой шанс нашел ведущий форвард англичан Лиам Кирк, между прочим, задрафтованный «Аризона Койотис» и теперь являющийся лучшим снайпером ЧМ.

Во второй двадцатиминутке игравший с повреждением Владислав Кодола восстановил равновесие, но концовка отрезка команде Захарова совсем не удалась — Бен Дэвис и все тот же Кирк в течение полутора минут повергли фаворита встречи в шок двумя голами.

При этом на второй перерыв соперники уходили при счете 14-19 по броскам в пользу британцев, что скорее говорит не об их преимуществе, а о недостаточно быстром, четком и заряженном хоккее оппонента.

Зато на третий отрезок белорусская команда вышла с настроем рвать и метать и делала это на протяжении всех 20-ти минут. Вот только, как часто бывает в таких случаях, сама долго не могла забить, да еще и нарвалась на контрвыпад соперника, в котором Майк Хэммонд довел преимущество Великобритании до трех шайб.

Лишь после этого начался камбэк, и Джефф Платт с Шейном Принсом сократили отставание до минимума, а в концовке за игроков с Туманного Альбиона сыграла штанга их ворот. В итоге только в третьем периоде в створ ворот Бена Боунса было произведено 22 выстрела, но победный счет он со своими партнерами все же сохранил.

Сложные расклады

«Плохо начали. Вроде по броскам одинаково, но соперник выжал все с моментов. Молодцы. Мы свои моменты не могли забить. И быстрый гол – он был необязателен. Могли сыграть вничью, но попали в штангу. Недовольны матчем, — бушевал по окончании встречи Захаров. — Мы серьезно готовились. Сказали, что это один из важнейших матчей. Мы все видели. Британцы хорошо играли против датчан. Мы должны были сыграть более активно, наши лидеры должны быть лидерами. Но они, к сожалению, не становятся лидерами. Мы не можем выигрывать игроками чемпионата Беларуси».

«Пропустили четыре, но пять надо было делать нашим лидерам. В одну шайбу, но надо обыгрывать», — добавил тренер.

«Мужики, ЧМ – серьезное соревнование. Если люди приезжают за десять дней до ЧМ, каким бы ты ни был крутым игроком, то ты ничего не сделаешь. Лидеры не готовы!» — резюмировал Захаров.

Теперь ситуация для Белоруссии очень осложнилась. В группе А, стоит отметить, вообще ничего непонятно. Достаточно сказать, что прямо сейчас таблицу замыкают шведы и чехи, которым 27 мая играть между собой. И при этом обе сборные рассчитывают на выход в четвертьфинал.

Белоруссия сейчас находится на шестой строчке, проигрывая британцам (для которых эта победа в основное время стала первой на чемпионатах мира с 1962 года!) по личной встрече. От замыкающей кубковую четверку Дании отставание исчисляется одним баллом, от идущей третьей и имеющей игру в запасе Швейцарии — двумя.

У команды Захарова вроде бы относительно легкий календарь, поскольку сыграны поединки почти со всеми главными фаворитами группы, но практика этого ЧМ показывает, что это ничего не значит.

Наоборот, все оставшиеся игры будут уже фактически идти в режиме плей-офф, поскольку в каждой напротив будет соперник, также сражающийся за попадание в четвертьфинал.

Сначала это будут датчане, затем швейцарцы, а в последнем туре — сборная России. Важно, что перед каждой встречей белорусы имеют по дню отдыха, чего не будет у швейцарцев и россиян.

^Влияние политики

Турнирные расклады непонятны и, вероятно, останутся запутанными до самого конца, но нельзя не сказать, что белорусской сборной в Риге особенно непросто из-за обострившейся политической ситуации.

Когда в 2017 году совместная заявка Латвии и Белоруссии на проведение чемпионата мира победила в голосовании финскую, одним из главных посылов было желание организаторов наладить дружеские отношения между странами, одна из которых является членом ЕС, а другая туда не слишком стремится и живет собственной жизнью.

Сейчас это налаживание взаимодействия уже кажется чем-то далеким. С тех пор Минск был лишен своей части турнира из-за внутриполитической ситуации после выборов президента страны.

Противники официально победившего Александра Лукашенко не признали результатов выборов, посчитав их сфальсифицированными, и запустили масштабные протестные акции, которые перерастали в массовые беспорядки. В свою очередь, полиция и спецслужбы стали прибегать к жестким мерам для разгона таких акций.

Президенту ИИХФ Рене Фазелю впоследствии пришлось перенести и вторую часть турнира в Ригу, поскольку на него стали оказывать давление как представители стран Западной Европы, так и спонсоры, которые были готовы отказаться от своих обязательств, если матчи турнира будут проходить в Минске.

А уже во время ЧМ случился инцидент с принудительно посаженным в Минске самолетом авиакомпании Ryanair, следовавшим по маршруту Афины — Вильнюс через белорусское воздушное пространство.

Экипажу местными диспетчерами было передано сообщение о возможном наличии на борту взрывного устройства, после чего авиасудно было сопровождено белорусским истребителем на посадку.

Пятичасовая проверка ничего не выявила, зато полиция произвела арест летевшего тем рейсом бывшего главного редкатора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки. Теперь мужчине грозит 15-летний срок заключения, его спутница также находится под следствием.

Реакция на Западе на эти события была категоричной и резкой, а пока в ЕС обсуждают санкции против страны, мэр Риги заменил национальный флаг Белоруссии на используемый оппозицией бело-красно-белый, а один из депутатов латвийского сейма даже призвал «взять хоккеистов сборной Белоруссии» в заложники.

И хотя Александр Лукашенко заявил, что подобные действия станут для его сборной только дополнительной мотивацией, на деле не исключено, что вся эта шумиха и негатив повлияли на настроение и состояние подопечных Захарова далеко не лучшим образом.