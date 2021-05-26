Турнир имени Эмери: экс-тренер «Спартака» вновь стал победителем Лиги Европы

Европейский клубный сезон незаметно подошел к концу. В большей части стран-членов УЕФА национальные первенства уже завершились, и теперь — накануне Евро — настала пора решающих матчей в еврокубковых турнирах. Первой на очереди оказалась Лига Европы, в финале которой сошлись «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед».

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Попадание «Желтой субмарины» в финал еврокубкового турнира не стало сенсацией, несмотря на то, что испанский клуб впервые в своей истории (если не считать побед в Кубке Интертото) пробился в решающую стадию одного из главных клубных турниров континента. Причиной этому стал Унаи Эмери, которого «Вильярреал» пригласил как раз для достижения успеха на международной арене. Для 49-летнего специалиста Лига Европы стала уже родным турниром — в нем Эмери трижды кряду приводил к золотым медалям «Севилью» (в 2014, 2015 и 2016 годах), а также доходил до финала с лондонским «Арсеналом». На пути к очередному финалу испанский тренер, кстати, обыграл «канониров» в плей-офф, а также до этого разделался с «Ред Буллом» из Зальцбурга и двумя «Динамо» — киевским и загребским.

Последним барьером для «Вильярреала» стал «Манчестер Юнайтед», который был триумфатором Лиги Европы в сезоне-2016/17. С тех пор состав «красных дьяволов» заметно изменился, в том числе касаемо и позиции главного тренера. Тогда ее занимал Жозе Моуринью, сейчас же наставником манкунианцев является преемник португальца Уле-Гуннар Сульшер. Для выхода в финал «МЮ» пришлось преодолеть препятствия в виде испанских «Реал Сосьедада» и «Гранады», а также итальянских «Милана» и «Ромы», с чем англичане справились без особых проблем.

Что примечательно, до сих пор «Вильярреал» и «Юнайтед» встречались четыре раза, и все четыре игры завершились нулевой ничьей. Пятый матч уже никак не мог не определить победителя этого противостояния, хотя команды очень «старались» добиться обратного.

Унаи Эмери особенно не удивил стартовым составом на игру в Гданьске. Ожидаемо в Польшу не смог приехать травмированный Саму Чуквезе, который в этом сезоне стал основным игроком «Желтой субмарины», а один из главных бомбардиров клуба опытный Пако Алькасер остался в запасе. Ставка была сделана на другого лидера команды — Жерара Морено. Также, выйдя на поле в стартовом составе, историческим достижением отметился Йереми Пино, который стал самым молодым испанским футболистом, сыгравшим в финале еврокубка. До этого рекорд принадлежал Икеру Касильясу.

¡Y estos son los once groguets que tratarбn de hacer historia hoy en Gdansk !



¡ !#UELFinal#EsNuestroMomento pic.twitter.com/OPXLHXgqYn — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 26, 2021

Remember the name!



Yeremi Pino (18 years, 218 days) becomes the youngest ever Spanish player to start a major European final, breaking the previous record held by Iker Casillas (19 years, 4 days).#UELfinal pic.twitter.com/Rcx42lIoXC — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021

Что касается «Юнайтед», то Сульшер выставил самый что ни на есть атакующий состав. Бруно Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Маркус Рашфорд и Эдинсон Кавани с поддержкой от Поля Погба — все были брошены в бой с первых минут.

Как это часто бывает в финальных матчах, начало игры получилось скучным и небогатым на события. «Манчестер» с первых же минут завладел мячом и контролировал его на чужой половине поля, тогда как «Вильярреал» всем составом осел у своей штрафной площади. Помогали команде в обороне даже Карлос Бакка и Жерар Морено, также ожидавшие возможности убежать в контратаку. Единственный яркий момент в первые 15 минут случился с участием Хуана Фойта, который разбил лицо в кровь.

После нескольких попыток Кавани замкнуть хоть какой-нибудь прострел или неудачный отскок в чужой штрафной площади «Вильярреал», отоборонявшись, попробовал навязать «красным дьяволам» свою игру. Так, Бакка отметился эффектной передачей рабоной с лицевой линии во вратарскую, откуда оторвавшийся от опеки Пау Торрес пробил чуть выше ворот. Еще несколько ударов нанес молодой Йереми Пино. В конце концов, надавив на оборону «МЮ», испанцы все же нашли болевую точку у соперника и ранили его без пощады.

Дани Парехо выполнил классный навес со «стандарта», после которого Морено оставил Люка Шоу и Виктора Линделефа в дураках и отправил мяч в ворота с линии вратарской. Для 29-летнего форварда этот гол стал 30-м в сезоне во всех турнирах

Gerard Moreno is the first player to score 30+ goals for Villarreal in a single season in all competitions since Giuseppe Rossi in 2010/11 #UELfinal https://t.co/qkNRHbNKWy pic.twitter.com/o4Fw5SC4dM — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021

«Юнайтед» быстро отыграться не сумел. «Вильярреал» после гола еще некоторое время контролировал мяч, а затем отдал его сопернику, но не дал тому ничего создать в нападении. Хоть какая-нибудь опасность у ворот Херонимо Рульи возникла уже перед самым перерывом, когда Рашфорд и Гринвуд своими мощными прострелами безуспешно пытались найти адресата в штрафной.

Понимая, что с первых минут второго тайма «Манчестер Юнайтед» сразу побежит отыгрываться, игроки «Вильярреала» постарались предвосхитить события и моментально создали момент, который едва не завершился голом. После хитрой подачи мяч заметался перед воротами Давида де Хеа, но техника помешала нападающим «Вильярреала» переправить его в сетку. С огромным трудом и несколько неуклюже защитники «МЮ» вынесли его куда подальше.

После этого англичане все же навалились на владения Рульи и даже претендовали на право пробить пенальти: Гринвуд столкнулся в штрафной «Вильярреала» с Альфонсо Педрасой, и Бруно Фернандеш уже готовился исполнить заветный 11-метровый. Однако Клеман Турпен нарушения правил не углядел и, посоветовавшись с ассистентами на VAR, свое решение подтвердил.

На этом «МЮ» не остановился и продолжить активно давить на оборону соперника, и она все же дала сбой.

Этьен Капу несколько неудачно сыграл в обороне, отбив после углового мяч на Рашфорда, который моментально пробил по воротам. Сам выстрел был заблокирован защитниками, но вовремя на подхвате сыграл Кавани. «Эль Матадор» подобные моменты щелкает, как семечки, и спокойно вогнал снаряд в сетку с близкого расстояния. Турпен, вновь побеседовав с помощниками на VAR на предмет возможного офсайда у уругвайца, все же указал на центр поля.





Cavani has scored 10 goals in his last 11 games for Manchester United #UELfinal pic.twitter.com/3tMZNKwVAv — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021

Буквально тут же «Юнайтед» мог выйти вперед, однако хлесткий удар Фернандеша с выгодной позиции оказался неточным. «Вильярреал», чувствуя, что пахнет жареным, пытался отодвинуть игру от своих ворот и подержать мяч на чужой половине поля, но безуспешно. Атакующая мощь «красных дьяволов» давала о себе знать, и после очередной доставки мяча в штрафную соперника англичане вновь претендовали на пенальти: Фернандеш навесил с правого фланга, и Торрес прервал эту передачу рукой. Однако защитник «Вильярреала» в этом моменте уже убирал руку за спину, и снаряд ему именно попал — как таковой игры рукой не было, и VAR вновь помог Турпену разобраться в спорной ситуации. Торрес же позднее заблокировал, возможно, голевой удар Кавани, который классно подставил голову после мощного прострела Люка Шоу. Если бы не 4-й номер «Вильярреала», то далеко не факт, что Рульи спас бы.

Голевой момент имелся и у Маркуса Рашфорда, чей промах уже стал интернет-мемом. Фернандеш очередным прострелом нашел «десятку» «МЮ» в чужой вратарской, но тот каким-то образом умудрился не попасть по воротам с близкого расстояния. На счастье Рашфорда этот эпизод в любом случае не был бы заигранным, так как ранее лайнсмен сигнализировал об офсайде.

pic.twitter.com/zz2vmaxL65 — football images that precede unfortunate events (@CursedFootball) May 26, 2021

Уже за считанные минуты до конца основного времени победу «Юнайтед» мог принести Погба. Француз откликнулся на мягкий навес от Шоу и, избавившись от опеки, беспрепятственно пробил по воротам, но неточно. Мимо створа пробил и вездесущий Пау Торрес, неожиданно получивший мяч в чужой штрафной. В итоге 90 минутами команды не ограничились и продолжили выяснение отношений в овертайме, но даже дополнительного времени им не хватило, чтобы определить сильнейшего. Хотя на последних минутах «Вильярреал» претендовал на пенальти после того, как Фред рукой заблокировал удар Морено в упор. Ни главный арбитр, ни судьи на VAR не сочли этот эпизод явным нарушением правил со стороны игрока «МЮ», что явно станет поводом для дискуссий.

Своего права исполнить 11-метровый испанцы, равно как и манкунианцы, дождались уже в серии пенальти. Удачливее в ней оказались игроки «Вильярреала», которые реализовали одиннадцать (!) попыток, в том числе точен оказался и голкипер испанского клуба Херонимо Рульи. Он же потащил и удар де Хеа.

#UELFinal | 1-1 | Penaltis.

Falla De Gea.#Villarreal: @ManUtd_Es:



Y SOMOS CAMPEONES.



CAMPEONES DE LA EUROPA LEAGUE.



ESTO ES LA HOSTIA. — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 26, 2021

Унаи Эмери в четвертый раз из пяти привел свою команду к триумфу в Лиге Европы, а «Вильярреал» поддержал вот уже 20-летнюю традицию испанских клубов побеждать в финале еврокубкового турнира. Последними неудачниками из Испании остались «Валенсия» и «Алавес», которые в мае 2001-го проиграли мюнхенской «Баварии» и «Ливерпулю» в финалах Лиги чемпионов и Кубка УЕФА соответственно. С тех пор испанские клубы 18 раз выходили в финал еврокубка и каждый раз побеждали. А теперь сделали это и в 19-й раз.