«Уничтожили все за несколько дней!» Конте покинул «Интер» после чемпионства

В Милане прогремела бомба, взрыва которой фанаты «Интера» опасались еще несколько месяцев назад, когда появились первые слухи о конфликте главного тренера команды Антонио Конте с руководством клуба. С каждой неделей они лишь усиливались, а сегодня, 26 мая, в конечном счете подтвердились: из-за разногласий с менеджерами наставник «нерадзурри» принял решение расторгнуть контракт, действовавший до июня 2022 года.
«Футбольный клуб «Интернационале» сообщает о достижении договоренности о расторжении контракта с Антонио Конте по обоюдному согласию. Клуб благодарит тренера за проделанную им выдающуюся работу, он навсегда останется в истории «Интера», — говорится в официальном заявлении черно-синих.
Удивительным расставание Конте с «Интером» стало по одной лишь причине, что еще в начале мая 51-летний специалист привел «нерадзурри» к долгожданному чемпионству — миланский клуб впервые за 11 лет выиграл скудетто, прервав многолетнюю гегемонию туринского «Ювентуса». Инициатором расторжения контракта стал сам тренер, который остался крайне недоволен работой руководства клуба. Как отмечают многие авторитетные итальянские источники, китайский бизнесмен, владелец и президент «Интера» Стивен Чжан еще несколько месяцев назад запланировал провести в клубе серьезную кадровую «чистку», а именно — продать некоторых футболистов и выручить за них около €100 млн. Кроме того, стало известно, что Чжан также планирует сократить зарплатную ведомость во всем клубе минимум на 15-20%.
Конте же выступил против таких планов и, напротив, потребовал от руководства клуба усиления для успешного выступления команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В этом вопросе стороны к консенсусу прийти не смогли. Разрешили они только пункт о сумме неустойки, которую получил Конте: вместо положенных по контракту €13 млн «Интер», как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, выплатит ему €7 млн в качестве компенсации.
Таким образом, клуб допустил то, чего не хотел допускать совсем.
«У нас нет плана «Б», есть только план «А». Я очень надеюсь, что Конте останется с нами. Между ним, клубом, командой и болельщиками сложилась прекрасная связь. Конте смог привить игрокам менталитет победителя, который необходим для успеха», — говорил после чемпионства генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта.
Потому план «Б» черно-синим все же придется продумать. Таковым может стать приглашение одного из тренеров, который имеет большой опыт работы в Серии А. Слухи уже сейчас отправляют в «Интер» целую плеяду специалистов: Массимилиано Аллегри, Симоне Индзаги, Синишу Михайловича, Паулу Фонсеку или даже Маурицио Сарри. Сам же Конте, возможно, долго без работы не пробудет. Как утверждает La Stampa, в услугах итальянского тренера заинтересован лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Источник утверждает, что «шпоры» готовы предложить ему зарплату в размере €20 млн, и не факт, что опыт работы в «Челси» помешает Конте принять этот вызов.
Интересной в данной ситуации является и реакция болельщиков «Интера». Она в большей степени негативная по отношению к руководству клуба. Фанаты недовольны, что не смогли пойти на уступки тренеру, который привел команду к долгожданному успеху.
«Поздравляю. Вы уничтожили команду, у которой было все, чтобы начать новый победный цикл. Спасибо за все, мистер Конте. Надеюсь, что однажды нам удастся избавиться от этих владельцев», — написал пользователь Twitter с никнеймом Robtp92.
«Спасибо, мистер Конте, вы вернули нас туда, где мы и должны быть», — добавил журналист Сиявуш Фаллахи.
«Спасибо, Антонио. Вы принесли нам неожиданное чемпионство в столь сложной экономической ситуации», — заявил AlexKensei77.
«Дорогой «Интер», уничтожить все хорошее, что было создано, за несколько дней было непросто, но у тебя это получилось. И снова страдают только фанаты», — отметил Filoribs.
«Только мы, выиграв чемпионат впервые за 11 лет, создаем себе такие условие за считанные дни. Только мы!» — также заключила giuliamangano1.
«Какая жалость! Он привел вам сильных игроков, воскресил других, только благодаря ему мы выиграли скудетто. Очевидно, что приоритеты Чжана связаны с деньгами и только с деньгами. Просто посмотрите, что творят эти китайцы», — высказалась MimiNerazzurra.
«Куски дерьма… Продайте «Интер»! — резюмировал Pasqual23446853.