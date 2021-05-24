«Победа над русскими — большое дело»: что пишут в Словакии после матча с Россией

«Гол в дебютном матче за сборную — мечта. Особенно в игре против России»

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира в Риге, уступив в 3-м туре группового раунда команде Словакии, которая теперь стала единоличным лидером группы А. У словаков заброшенными шайбами отметились Милош Келемен, Мартин Гернат и Марек Дялога, который отличился на последних минутах, отправив шайбу в пустые ворота, а в составе россиян единственным голом отметился Александр Барабанов, от которого снаряд отскочил в ворота после броска Сергея Толчинского.

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Для словаков эта победа стала особенной. Помимо того факта, что подопечные Крэйга Рэмзи заняли первое место в группе, словацкие хоккеисты прервали неудачную серию встреч со сборной России на мировых форумах.

Свою последнюю победу над россиянами словаки одержали аж 17 лет назад — на чемпионате мира 2004 года российская команда не смогла преодолеть групповой этап! Тот турнир по сей день остается последним, на котором сборной России не было в плей-офф. Этот факт в Федерации хоккея Словакии отметили в особенности.

«Россияне несколько раз по ходу игры угрожали Юлиусу Гудачеку, но наша оборона не позволила наносить опасные удары, а сам голкипер отразил 27 бросков из 28», — отметили в пресс-службе федерации.

Особенной эта победа стала и для Милоша Келемена. 21-летний словацкий форвард, который несколько лет назад числился в составе еще выступавшего в КХЛ «Слована», сегодня дебютировал за свою национальную сборную и отметил это дело заброшенной шайбой.

«Гол в дебютном матче за сборную — мечта, которая осуществилась. Тем более приятно, что это случилось в игре против России», — сказал он.

«Абсолютная сенсация!»

Словацкие хоккеисты своих эмоций после победы над сборной России не скрывали. Из их уст даже звучали нецензурные высказывания, что особенно привлекло внимание СМИ.

«На льду наши хоккеисты пытались держать свои эмоции под контролем, но после трудного и нервного матча, который завершился победой, словацкие хоккеисты, уходя в раздевалку, были вне себя от радости», — пишут авторы газеты Nový čas.

Журналисты этой газеты, к слову, тоже своей радости не скрывали и посвятили победе над сборной России сразу несколько материалов, в которых называли прошедшую игру «матчем жизни для словацкой молодежи, которая справилась с фаворитом турнира в боевой и ожесточенной битве». Одна из статей также получила говорящий заголовок: «Абсолютная сенсация! Словаки обыграли россиян и до сих пор остаются непобежденными на чемпионате мира».

«В начале матча путем прессинга нашей команде удалось создать первый опасный момент у ворот Александра Самонова, но затем русские показали свою силу, обосновавшись в нашей зоне. Их пребывание у наших ворот было достаточно долгим, но великий Гудачек не пропустил ни одного выстрела в свою сторону. Второй период уже начался не идеально для россиян, и Милош Келемен точным броском открыл счет своим голам за сборную. Однако вскоре после этого россиянам удалось восстановить равновесие в матче, реализовав большинство. Третий период оказался наиболее сложным для нашей команды. Россияне не давали словакам ни шанса, а также из-за повреждения мы лишились Мариана Студенича. Однако словацкой сборной удалось перевернуть ход встречи. Сначала отметился Мартин Гернат, а затем победу закрепил Марек Дялога. Русские пытались опротестовать третий гол, заподозрив офсайд у наших игроков, но судьи этого не подтвердили», — говорится в заметке.

«Словаки шокировали фаворитов турнира»

Удивились победе своей национальной сборной и журналисты газеты SME, опубликовавшие заметку под заголовком «Словаки шокировали Россию, обыграв фаворитов турнира».

В отчете к матчу авторы материала отметили, что игра в целом была сбалансированной и равной без заметного преимущества одного из соперников.

«Скорость игры не падала даже в третьем периоде, в ходе которого россияне несколько раз угрожали Гудачеку, но оборона Словакии не позволяла наносить опасные броски. Словаки в принципе перерывами атаковали ворота Самонова и только ждали своего шанса. И дождались.

В итоге словацкие хоккеисты обыграли уже третьего соперника на чемпионате мира, в том числе и очень сильную Россию. Теперь мы без потерь очков возглавляем группу А. Кто-то вообще мог ожидать подобного?» — пишут журналисты.

«Отличная игра, фантастический результат!»

Восхитились победой своей национальной сборной и журналисты газеты Pravda, которые также отметили, что Россия, по их мнению, является главным фаворитом нынешнего чемпионата мира, и тем ценнее для словаков сложилась очная игра с командой Брагина.

«Три матча — три победы. Словацкие хоккеисты переживают отличный период на чемпионате мира. После обязательных побед над Белоруссией и Великобританией была обыграна сборная России, которая является неоспоримым фаворитом турнира.

Победа над русскими — это большое дело. Наши дебютанты сыграли очень хорошо. Словаки буквально шокировали сильную Россию, не подпустив русских к первой строчке в группе. Теперь мы близки к выходу в плей-офф.

Отличная игра, фантастическая победа! Наша сборная играла спокойной и сосредоточенно, практически на дав сопернику создать сокрушительный прессинг. Отметим и Гудачека, который провел прекрасный матч и совершил 27 сейвов при 28 бросках», — указано в заметке.