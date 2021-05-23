Ему не до сборной: ждать ли Овечкина на чемпионате мира

В Риге уже вовсю идет чемпионат мира, который для сборной России пока что складывается удачно. Подопечные Валерия Брагина на старте турнира хоть и не без проблем, но вполне уверенно одолели Чехию, а на следующие сутки ожидаемо разгромили британцев, в результате чего возглавили турнирную таблицу в группе А (хоть и не единолично). За успехами российской команды забылись и разговоры о составе, который до старта турнира вызывал большие опасения у болельщиков экспертов. Семь игроков из НХЛ, из которых двое в нападении, а остальные в обороне, — такого количества усиления из-за океана казалось чересчур мало. Это отметили и в тренерском штабе сборной, где два места было зарезервировано для представителей лучшей хоккейной лиги мира, а именно — для вратаря и нападающего.

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Прямо сейчас в НХЛ проходит ожесточенная борьба за Кубок Стэнли, и выбирать Брагин будет из тех игроков, чьи клубы с мечтой о трофее попрощаются быстрее всех. Среди главных кандидатов на провал — «Вашингтон Кэпиталз». «Столичные» имеют большие проблемы в серии против «Бостон Брюинз» и в случае поражения в ближайшем матче вылетят из плей-офф.

Этому Валерий Брагин будет только рад, ведь в таком случае главный тренер сборной России сможет рассчитывать на помощь Александра Овечкина. Однако есть вероятность того, что Ови от поездки в Латвию откажется.

Для этого есть несколько причин. Основная — новый контракт с «Вашингтоном», который форвард так и не подписал. По этой же причине от вызова в сборную, кстати, отказался Павел Бучневич, который ведет переговоры с «Нью-Йорк Рейнджерс».

По окончании нынешнего сезона капитан «столичных» может стать неограниченно свободным агентом, ведь его 13-летнее соглашение с клубом с общей зарплатой в размере $124 млн, подписанное еще в январе 2008 года, подойдет к концу. Первые активные разговоры о необходимости согласовать новый контракт начались еще прошлым летом, когда до истечения срока договора оставался год, однако «Кэпиталз» в переговоры с хоккеистом не вступали. Не произошло этого и уже в начале 2021-го. Планировалось, что стороны обсудят условия нового соглашения по ходу сезона, да и американские инсайдеры были убеждены, что свой автограф к договору Овечкин поставит совсем скоро, но этого не случилось.

«Меня это не волнует. Почему это должно меня волновать? Мы хотим победить. Хотим завоевать Кубок Стэнли еще раз для города и для нас», — говорил лидер «Кэпз» недавно.

Кроме того, генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан даже обращался к Ови в марте с соответствующим вопросом, но ничего конкретного от капитана «Вашингтона» не услышал. Как утверждали источники авторитетного издания Thе Athletic, Овечкин решил отложить любые переговоры по новому контракту и дождаться момента, когда станут ясными условия проведения нового сезона НХЛ. Тот же источник подчеркивал, что в клубе рассматривают три варианта подписания нового соглашения с Овечкиным:

1) новый контракт на четыре года с зарплатой $9,25 млн за сезон;

2) на два года с зарплатой $9,75 млн за сезон;

3) на один год с зарплатой $9 млн.

Самым выгодным из перечисленных вариантов для Овечкина, очевидно, является первый. Причем выгода заключается не столько в зарплате, сколько в сроке договора с «Вашингтоном». В сентябре нападающему исполнится 36 лет, и полезность форварда, который в июне 2018-го привел команду к первому в ее истории Кубку Стэнли, может быть недостаточной. Об этих рисках писал, например, известный американский спортивный журналист Тарик Эль-Башир, который утверждал, что, предоставив Овечкину четырехлетний контракт, «Кэпиталз» примет очень сомнительное решение.

«Овечкин не защищен от травм и снижения своих игровых показателей. В худшем случае клуб не сможет выкупить его контракт из-за пункта в коллективном соглашении», — уточнял он.

Упомянул травмы журналист неслучайно, ведь именно из-за проблем со здоровьем у Овечкина концовка последнего регулярного чемпионата оказалась скомканной. В конце апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» он получил повреждение правой ноги, из-за чего преждевременно покинул площадку и затем пропустил четыре игры. Вернувшись на лед в матче с «Рейнджерс», Овечкин сыграл менее минуты и вновь из-за дискомфорта отправился в раздевалку. Сейчас капитану «Вашингтона» жестко достается в серии с «Бостоном», чьи хоккеисты не признают никаких авторитетов и идут в стыки очень жестко, а иногда даже подло и агрессивно.

Не исключено, что сложный и даже проблемный (в том числе для здоровья) сезон станет одной из причин, по которой Овечкин скажет Брагину «нет», точно так же, как это сделал ранее еще один российский форвард «Рейнджерс» — Артемий Панарин.

На все это накладываются и трудности, с которыми Ови придется столкнутся в случае поездки в Ригу. Известно, что теперь каждому хоккеисту, прибывшему на чемпионат мира, необходимо пройти через карантин. Сначала в течение трех дней игрок должен быть полностью изолирован от всех и каждый день сдавать тесты на коронавирус. В случае отрицательных результатов хоккеиста допустят к индивидуальным тренировкам на три дня, в течение которых он также будет обязан проходить тестирование. Лишь на седьмой день при наличии шести отрицательных результатов тестов на COVID-19 спортсмену разрешат присоединиться к сборной и участвовать в матчах. Если «Вашингтон» в ночь с 23 на 24 мая по московскому времени все же проиграет «Бостону» и вылетит из плей-офф НХЛ, то, согласно выше озвученным мерам, со сборной России Овечкин начнет тренировки 31 мая. Таким образом, он даже успеет подготовиться к началу плей-офф, но вот только согласится ли сам Александр на эту нервотрепку? Далеко не факт.