«А чего ты ржешь-то?» Тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову

42-летний тренер по фигурному катанию Денис Егоров встретился у подъезда с двумя женщинами. По словам одной из участниц встречи, около него стояла бутылка пива, в руках был сигнальный пистолет. Сначала тренер направил оружие на одну женщину, но та отмахнулась, затем на вторую. «А ты боишься?», — спросил Егоров у своей жертвы. Женщина начала смеяться. После чего, со словами: «а чего ты ржешь-то?», — мужчина выстрелил.

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Инцидент произошел на Ивановской улице в Москве еще 21 мая. Женщина пришла к тренеру вместе со своей знакомой, чтобы договориться о тренировках. Мужчина встретил их возле подъезда. Пострадавшая, которая тоже работает тренером по фигурному катанию, была госпитализирована. Сейчас она находится в отделении нейрохирургии одной из столичных больниц, и в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавируса, к ней никого не пускают. Посещать девушку может только ее лечащий врач.

По словам врачей, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Как отмечает РЕН ТВ, сначала женщина находилась в реанимации, но позднее ее перевели в палату на восстановительную терапию. Сигнальный заряд не пробил кость, однако нанес серьезные повреждения. Егоров был задержан, причем, по информации СМИ, явился в полицию сам. Он утверждает, что не знал о том, что пистолет был заряжен и просто шутил.

Заведено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»)». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Кто такой Егоров

Егоров проводит индивидуальные занятия для фигуристов и хоккеистов по постановке скольжения, технике прыжков и вращений. Клиенты отзываются о тренере в основном положительно, называют вежливым, ответственным и пунктуальным.

Фигурист Денис Егоров выступал в танцах на льду в паре с Юлией Головиной до 2000 года. Спортсмены выигрывали и становились призерами юниорских этапов Гран-при, а также стали шестыми на чемпионате мира в 1999 году. Затем Головина встала в пару с Олегом Войко и начала выступать за Украину.

По окончании карьеры Егоров отучился в Московской академии физической культуры и спорта.

Сейчас он работает тренером-специалистом в ГБУ «СШОР №2» Москомспорта. Никаких заявлений от организации-работодателя Егорова пока не последовало. Также специалист предлагает услуги по индивидуальным тренировкам катания, прыжков и вращений. В социальной сети «ВКонтакте» он создал группу, где позиционирует себя как кандидат в мастера спорта по фигурному катанию, многократный призер Гран-при, участник чемпионатов мира и России.

По словам очевидицы произошедшего, второй женщины, которая есть в кадре на видео, Егоров часто вел себя довольно агрессивно. Однажды он грозился «вывезти в лес» директора спортшколы, причем той самой, где учил детей фигурному катанию.

«Он пишет всем — тренеру, родителям, руководству. Он прямо угрожает», — сказала свидетельница произошедшего в интервью РЕН ТВ.

Ранее Егорова привлекали к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ: «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». За езду в нетрезвом виде он был наказан условно.