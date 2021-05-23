«Ливерпуль» и «Челси» в ЛЧ: «Лестер» защитил звание клуба-неудачника

«Челси» и «Лестер» по ходу матчей 38-го тура Английской премьер-лиги несколько раз менялись местами в турнирной таблице, доведя борьбу за путевку в Лигу чемпионов фактически до самого конца турнира. Ключевым моментом соперничества клубов стал автогол вратаря Каспера Шмейхеля на 76-й минуте матча. Настоящая драма для датчанина, который играл в чемпионском составе «Лестера» в 2016 году. В итоге, в Лиге чемпионов от Англии в следующем сезоне сыграют два «Манчестера», «Ливерпуль» и «Челси».

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Финальный расклад

Последний тур Английской премьер-лиги не был изначально представлен фантастической интригой, как, допустим, первенство Испании, в котором решалась судьба чемпионства. В Англии победитель турнира («Манчестер Сити») и его ближайший преследователь («Манчестер Юнайтед») определились достаточно давно. Также был ясен вопрос с вылетающими командами: «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед» отставали от спасительного места перед 38-м туром более чем на 10 очков.

Главная интрига последнего тура АПЛ заключалась в том, кто займет еще два места от Англии в Лиге чемпионов. На третье и четвертое места претендовали три клуба — «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер». У лондонцев было 67 очков, у их преследователей — по 66, но, ливерпульцы по дополнительным показателям были выше в таблице при равенстве очков.

Для лондонцев и ливерпульцев ситуация складывалась так, что все было в их руках. Для попадания в Лигу чемпионов нужно было просто выиграть свои матчи. Команда Клоппа играла дома с «Кристал Пэлас», который в случае успеха максимум мог переместиться с 13-го места на 12-е. А команда Томаса Тухеля играла в Бирмингеме против «Астон Виллы», которая при любых раскладах оставалась на 11-й позиции.

«Лестеру» же предстояло играть против «Тоттенхэма», которому очки были нужны для сохранения еврокубкового места.

Команде Брендана Роджерса снова нужно было совершить чудо, как в 2016 «Лестер» Клаудио Раньери впервые в своей истории выиграл чемпионат Англии и впервые в своей истории играл в Кубке/Лиге чемпионов.

Развязка

Первые таймы матчей интригу дня запутали окончательно. «Ливерпуль» открыл счет в своей игре на 36-й минуте, отличился Садио Мане. Тут все было понятно, да и не верилось, что команда Клоппа, которая на финише сезона набрала отличный ход и выиграла семь из последних девяти матчей (при двух ничьих), упустит свое. «Ливерпуль» в итоге спокойно победил 2:0, а Мане оформил дубль.

«Лестер» играл 1:1 с «Тоттенхэмом», на гол Джейми Варди с пенальти на 18-й минуте ответил Гарри Кейн на 41-й.

А вот «Челси» пропустил от Бертрана Траоре на 43-й минуте. Глобально это ничего не меняло на тот момент, поскольку в АПЛ первый показатель при равенстве очков это разница забитых и пропущенных, но лондонцы ходили по тонкому льду. К слову, о разнице. После первого тайма у «Ливерпуля» она стала плюс 25, у «Челси» плюс 22, у «Лестера» осталась плюс 20.

Совсем весело все стало в начале вторых таймов обоих матчей. Там почти одновременно были назначены пенальти! Варди снова был точен и вывел «Лестер» вперед, а вот «Челси», после фола Жоржинью на Траоре, получил второй мяч в свои ворота. И команда Томаса Тухеля на тот момент осталась вне Лиги чемпионов. И ничья лондонцев уже не устраивала, нужно было забивать три гола.

Бенджамин Чилуэлл забил один на 71-й минуте матча. Этого было мало, но чуть позже вратарь Каспер Шмейхель, игравший за тот, чемпионский «Лестер», срезал мяч в свои ворота при игре на выходе, и у команд стало равное количество очков. Только по разнице «Челси» был выше, причем выше всего на два гола! При этом по личным встречам и количеству забитых голов — «Лестер» лучше!

На 87-й минуте матча «Лестер» -— «Тоттенхэм» вышедший на замену Гарет Бэйл забил третий гол в ворота Шмейхеля. А на шестой добавленной ко второму тайму минуте Бэйл оформил дубль и установил окончательный счет матча — 2:4.

В итоге «Ливерпуль» набрал 69 очков, у «Челси» осталось 67, а у «Лестера» — 66. Еще одно чудо у «Лестера» не получилось.

Лига Европы

Стоит сказать, что если бы «Челси» опустился на пятое место, то шанс на Лигу чемпионов в следующем сезоне для команды оставался. Команде Тухеля нужно было бы выиграть финал турнира у «Манчестер Сити», в этом случае Англия была бы представлена в самом престижном клубном турнире Европы на следующий сезон пятью командами.

При таком раскладе, в Лиге чемпионов от Англии сыграют два «Манчестера», «Ливерпуль» и «Челси». В Лиге Европы будут выступать «Лестер» и «Вест Хэм», который спокойно обыграл 3:0 «Саутгемптон» и сохранил свое шестое место в таблице. Героизм «Тоттенхэма» оказался напрасным.

Впрочем, «шпоры» сыграют в Лиге конференций — новом клубном турнире от УЕФА. Хоть какой-то результат в сезоне, по ходу которого клуб уволил Жозе Моуринью.

Кстати говоря, форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн с 23 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата. Он же, с 14 голевыми передачами, стал лучшим ассистентом турнира. Вполне вероятно, этот сезон для англичанина стал последним в футболе «Хотспур».