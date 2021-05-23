Унесли на носилках: белорус получил тяжелую травму в матче со Швецией

Неудачный старт на чемпионате мира

После провала на чемпионате мира — 2018 спустя год сборная Белоруссии все же вернулась в хоккейную элиту. При этом камбэк белорусов на мировой форум случился уже в 2021 году, ведь прошлый турнир был отменен из-за пандемии. Более того, нынешний ЧМ Белоруссия даже должна была принимать, однако по политическим причинам часть матчей из Минска были переданы Риге.

Реклама

В столице Латвии белорусы стартовали неудачно, уступив команде Словакии со счетом 2:5. Причем обе шайбы подопечные Михаила Захарова забросили уже под конец матча при счете 0:4, когда исход встречи был определен.

Следующим соперником Белоруссии стала Швеция, которая до сегодняшнего дня на чемпионатах мира не отдала ни очка своим оппонентам: восемь побед из восьми с общим счетом 31:11. На этом же мировом форуме команда «Тре крунур» тоже стартовала неудачно, впервые в своей истории проиграв сборной Дании (3:4).

Страшная травма белорусского защитника

В самом начале встречи белорусы и шведы ясно обозначили свои намерения добыть три очка. Борьба на льду была, что называется, от ножа. Например, уже на первой минуте малый штраф схлопотал капитан белорусской сборной Егор Шарангович, который в предыдущем матче угодил в скандал. С куда более серьезными проблемами от такой борьбы столкнулся другой белорус — Евгений Лисовец.

Защитник в попытке остановить одного из лидеров шведов Карла Клингберга решил применить против того силовой прием, но сделал это очень неудачно и, не устояв на ногах, упал на оппонента, после чего врезался в борт. В момент падения Лисовец также ударился о ноги Клингберга, и в итоге едва не потерял сознание: подняться со льда самостоятельно он не смог.

На площадке моментально оказались представители медицинского штаба сборной Белоруссии, которые зафиксировали голову Лисовцу. На оказание хоккеисту первой помощи ушло семь минут, после чего спортсмена унесли на носилках. По предварительным данным, которыми поделились в Федерации хоккея Белоруссии, Лисовцу диагностировали травму верхней конечности тела. В ближайшее время он пройдет медобследования, по итогам которого выяснится, сыграет ли еще защитник на этом чемпионате. Из позитивного: Лисовец, когда его уносили с площадке, показал трибунам большой палец, тем самым обозначив, что находится в хорошем расположении духа.

Женя показал большой палец вверх!



Надеемся, что все будет хорошо



Евгений Лисовец получил тяжелую травму в матче со Швецией: https://t.co/u2Cc9N4Mn3 pic.twitter.com/CEQqzKtIC5 — Хоккей Беларуси | Hockey.by (@hockey_blr) May 23, 2021

Историческая победа Белоруссии

Как уже говорилось ранее, накануне шведы впервые проиграли Дании, а теперь и прервали удачную серию в противостоянии с Белоруссии на ЧМ.

По ходу всей встречи подопечные Юхана Гарпенлёва выглядели активнее и чаще владели шайбой в чужой зоне. Однако ничего опасного за первые два периода у ворот Дэнни Тейлора создать не смогли. Белорусы же, напротив, могли открыть счет буквально сразу же после семиминутной паузы, возникшей из-за травмы Лисовца. Михаил Стефанович получил шайбу в полном одиночестве перед пустыми воротами, но бросить в касание не смог, и пока белорус обрабатывал шайбу, Виктор Лёв накрыл его.

Впрочем, Стефановичу все же удалось записать себе в статистику результативное действие. В самом начале третьего периода он отборолся за шайбу после наброса Станислава Лопачука и отпасовал на Германа Нестерова, который расстрелял ворота Адама Рейдеборна.

В оставшееся время шведы нещадно атаковали в попытке отыграться. Хороший момент имел Рикард Ракелль, который бросил чуть выше ворот, сыграв на добивании после наброса Нильса Лундквиста, также едва не переиграл Тейлора Маркус Сёренсен, удачно подставивший клюшку на пятаке, в конце концов, в перекладину угодил Лоуренс Пилут, вложивший всю мощь в свой бросок.

Однако Тейлор сдюжил, и его 32 сейва вместе с голом Нестерова помогли Белоруссии одержать первую в истории победу над Швецией на чемпионате мира.