«Сыграли как при Тарасове»: что говорили после победы России над Британией

Сборная России обыграла во втором матче на чемпионате мира команду Великобритании со счетом 7:1, набрала стопроцентный результат и лидирует в своей группе. Естественно, что никаких восторженных отзывов проходная победа над аутсайдером не вызвала. Участники матча, руководство федерации, эксперты — все говорят о том, что этот матч был хорошей разминкой, его надо быстро забыть и готовиться к игре со Словакией, которая состоится 24 мая.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин сказал по окончании встречи, что очень хотел хорошего начала игры — и оно получилось.

Также наставник российской команды рассказал о состоянии травмированного Окулова. По словам Брагина, хоккеист остается в команде и будет работать с врачами, в сборной верят в его возвращение.

Брагин отметил, что в сегодняшнем матче тренерский штаб наиграл несколько вариантов действий в большинстве, которые могут пригодиться в следующих играх.

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» сказал, что игра с британцами не должна была быть сложной.

«Молодцы, что выиграли, ребята хорошо смотрелись. Эта игра и не должна была быть тяжелой, вышли против студентов играть. При счете 4:0, конечно, начали экспериментировать, пропустили одну шайбу. Но Брагин в этом плане молодец, что не боится делать такие вещи, когда есть возможность. Мне понравилось, как использовали большинство.

Теперь наша главная задача – подготовиться к игре со словаками. Великобритания же, думаю, будет бороться с Белоруссией за седьмое место. Что касается других матчей, мне не нравятся разговоры о том, что есть сенсационные результаты. Проиграли шведы датчанам – ну и что? Соберутся и следующий матч выиграют. То же самое касается и победы Латвии над Канадой», — сказал Кожевников.

Нападающий сборной России Антон Слепышев, ставший автором седьмой шайбы в ворота Великобритании, заявил, что британская команда в таком составе могла бы выступать в КХЛ.

По самой игре капитан сборной России сказал следующее:

«В нашем исполнении был хороший первый период, мы превосходили соперника. Во втором периоде британцы неплохо перестроились, пытались что-то создать. Независимо от соперника через эту игру мы готовимся к следующим матчам. Не все получалось, но довели матч до победы, что нас радует».

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сравнил тактику подопечных Валерия Брагина с игрой ЦСКА, когда армейским клубом руководил именитый тренер Анатолий Тарасов.

«Сразу в первом периоде добавили, и соперник понял, что все. Так раньше выигрывал ЦСКА, Тарасов говорил: идем валом первые 10 минут, давим, а потом разбираемся», — сказал Третьяк.

Легендарный Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, был краток и ироничен.

«Команда обкатывается, сыгрывается. Так держать! Британцы — олимпийские чемпионы столетней давности, поэтому для нас это почетная победа, ха-ха», — сказал Фетисов в интервью Sport24.

Нападающий Сергей Толчинский, автор четвертой шайбы в ворота сборной Великобритании, говорил про то, как ощущает себя команда, находясь в режиме с коронавирусными ограничениями.

«Все нормально в «пузыре». У нас там есть лаунж, где мы можем отдыхать, играть в приставку, шахматы, в последние дни часа по три в домино играем. Дискомфорта нет, все хорошо, условия отличные, — сказал форвард сборной России.

Еще один легендарный в прошлом хоккеист и экс-главный тренер сборной России Борис Михайлов, отвечая на вопрос, удивила ли его чем-то команда Великобритании, сказал, что удивила только тем, что играет на чемпионате мира. Михайлов также отметил, что это была хорошая разминка для сборной России.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сказал в интервью ТАСС, что после удачного начала у сборной России была тренировка и забивать команда Брагина должна была больше.