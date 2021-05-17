Зрители выбежали разнимать: юные спортсмены избили друг друга на турнире в честь Дня Победы

Хоккей — один из самых жестких игровых видов спорта, где толчки соперника в борт или на лед обычно считаются игрой в рамках правил и заносятся в протокол как полезные действия игрока на благо команды — «силовые приемы».

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Также в хоккее с уважением относятся к мощным игрокам, которые способны вызвать на драку оппонента с целью защитить своих партнеров (обычно — вратаря) от грубой игры или излишнего давления соперника. Для хоккеистов с таким стилем игры даже есть отдельное название — «тафгай» (от английского tough guy — «жесткий парень»). Затеять драку, завалить соперника на лед, нанести ему несколько ударов, подавить психологически — все это считается частью шоу в хоккейных матчах и вызывает одобрительные крики публики и шутливые высказывания комментаторов.

Например, совсем недавно массовая потасовка произошла в матче «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», в котором играли такие российские звезды, как Артемий Панарин и Александр Овечкин. Возможно, под впечатлением от подобных драк во взрослом хоккее 13-летние подростки решили устроить массовое побоище на турнире в Саратове.

Соревнования под названием «Кубок Победы» прошли с 14 по 16 мая и были приурочены к празднованию Дня Победы, из-за чего произошедшее кажется еще более некрасивым.

В турнире приняли участие шесть команд, все участники которых были не старше 2008 года рождения. Совсем юные хоккеисты из Саратова, Тамбова, Самары и городов Волжский и Горячий Ключ боролись за «Кубок Победы», а также за индивидуальные награды — «лучший вратарь», «лучший защитник», «лучший нападающий», «лучший бомбардир» и «полезные игроки».

Мальчики проводили по две игры в день (каждая команда встречалась с каждой), и 14 матчей турнира прошли в хорошей атмосфере, однако в последний день у хоккеистов сдали нервы.

Игра между самарским «Олимпом» и «Айсбергом» из Горячего Ключа, которые боролись за чемпионство, была прервана из-за жестокой массовой драки.

На момент начала матча «Айсберг» с десятью баллами являлся единоличным лидером турнирной таблицы, однако «Олимп» с семью очками тоже претендовал на кубок — для этого ему было необходимо одержать победу над «Айсбергом» в основное время. В таком случае самарцы сравнялись бы по очкам с соперником (у обоих стало бы по десять) и обошли бы его по личным встречам. Кроме того, в борьбу за кубок могли бы вступить и другие команды, которые играли параллельно.

«Это потенциально чемпионский матч, — подчеркивал комментатор Андрей Григорьев в начале встречи. — Содержание игры обещает быть огненным».

Так и получилось. К концу первого периода «Айсберг» повел 3:0, однако «Олимп» сумел собраться и всего за две минуты отыграл две шайбы (3:2), подарив себе надежду на камбэк. Однако во втором периоде «Айсберг» снова пошел в отрыв — 4:2, 5:2.

В третьем отрезке встречи «Олимп» сумел отыграть шайбу — 5:3, однако «Айсберг» тут же вернул прежнее преимущество — 6:3. Это окончательно добило самарцев. Чем меньше времени оставалось до финальной сирены, тем больше происходящее на льду напоминало смешанные единоборства. За две минуты до финальной сирены два хоккеиста сцепились и повалили друг друга на лед, устроив что-то вроде вольной борьбы.

Стоило судьям разнять драчунов, как один из них начал обмениваться оскорблениями с другими игроками соперника и спровоцировал новую потасовку.

Когда арбитрам наконец удалось успокоить горячих парней и отправить инициатора драки из «Айсберга» на скамейку штрафников, в матче возникла долгая пауза. Судья Никита Мавлин сначала общался с тренером «Олимпа» Сергеем Шихановым, который был чем-то возмущен, а затем и с наставником «Айсберга» Дмитрием Пугачевым. Страсти накалялись.

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Неудивительно, что после таких разборок мысли о хоккее окончательно покинули головы игроков. Стоило арбитру дать сигнал о возобновлении встречи, как хоккеисты «Олимпа» накинулись на соперников с кулаками. Все игроки, кроме вратарей, принимали участие в драке, заваливая друг друга на лед и нанося удары сверху.

Арбитры, которых было всего двое, физически не успевали разнимать всех драчунов. Стоило судье отпустить одного буяна, как тот сразу кинулся сверху на уже поверженного игрока «Айсберга» и принялся помогать своему партнеру добивать его вдвоем. В ответ один из игроков «Айсберга» набросился на него сзади и с разбега зарядил кулаком в голову.

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«Даа… такой хоккей нам не нужен», — заявил комментатор.

Под эти слова на лед высыпали все игроки «Олимпа», сидящие на скамейке запасных, и с энтузиазмом присоединились к драке. Хоккеисты «Айсберга» поддержали эту инициативу и тоже выбежали на площадку в полном составе. Происходящее превратилось в настоящее ледовое побоище.

Чтобы успокоить парней, на лед пришлось выйти их родителям, тренерам саратовского «Кристалла», который не принимал участия в матче, и даже организатору турнира Рустаму Абляеву.

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«Боже мой, что происходит-то вообще, — недоумевал комментатор. — Помните, в конце 90-х была программа «Мировой реслинг»? Нечто из этого сейчас произошло. Там еще была «королевская битва», когда одновременно дрались 30 человек. Мы с вами понаблюдали что-то из этой оперы».

Наконец вмешательство авторитетных отцов, которые, не церемонясь, толкали на лед драчунов, помогло утихомирить юных хоккеистов.

«А вот судьям будет тяжело теперь решить, что делать. Скамейки штрафников маленькие», — отмечал комментатор.

В итоге арбитры объявили матч завершенным, и игроки «Айсберга» принялись обниматься и поздравлять друг друга с завоеванием Кубка.

Команде из Горячего Ключа действительно присудили победу в матче со счетом 6:3, который горел на табло до массовой потасовки. Это позволило «Айсбергу» набрать 13 очков и стать недосягаемым для соперников. Однако для тренеров и родителей игроки все еще досягаемы, и им явно предстоит серьезный разговор.

Подобная судьба ждет и игроков «Олимпа».

«Все, что происходило на льду, остается на льду. По ситуации хоккейный клуб будет разбираться самостоятельно», — рассказал «Газете.Ru» директор «Олимпа» Юрий Ковтун.

А известный тренер Сергей Суярков, который являлся первым наставником обладателя Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Сергея Толчинского, предположил, что драки могут происходить под влиянием таких ситуаций из НХЛ:

«На моей практике бывали подобные ситуации — случается, что эмоции выходят за край. Но нечасто.

Такое может происходить из-за судейства или если родители нагнетают обстановку. Глядя на НХЛ, это неудивительно, — дети же стараются кому-то подражать.

Переходный возраст — самый тяжелый. Конечно, дети совсем по-другому себя ведут. Сначала начинаются эмоции, а потом включается голова. Именно в этом возрасте чаще всего и бывают подобные драки. С детьми надо разговаривать, прежде всего, в хоккее должна быть игровая дисциплина. Безусловно, многое зависит и от тренера».

При этом Суярков отметил, что уважает хоккеистов, которые могут постоять за себя, и привел в пример Толчинского:

«Не могу сказать, что среди моих воспитанников были агрессивные ребята. Серега Толчинский никогда не давал спуску обидчикам, всегда мог постоять за себя и за своих партнеров — поэтому он был капитаном у меня. Он мне чем и понравился.

Он сам 1995 года рождения, но однажды участвовал в турнире среди игроков 1994 года, то есть на год старше него. И его как-то прямо возле меня крепко встретили и хорошо приложили. В то время еще разрешались среди маленьких детей силовые приемы.

Я думал, испугается — нет, он полез отвечать, подрался. Но это и хорошо, это говорит о том, что у него есть характер, который очень важен в спорте. У Сереги он есть, поэтому он чего-то добился».

Тренер также отметил, что потасовки могут быть спровоцированы разными причинами и в каких-то ситуациях нужно уметь защитить себя и одноклубников:

«Надо понимать, из-за чего произошел конфликт. Но иногда нужно постоять и за себя, и за своего партнера.

Защитникам я всегда говорю: если на вашего нападающего задираются, вы должны вступиться. Но никогда не бить первым. И, вместе с тем, уметь постоять за себя и за партнера — в мужском виде спорта иногда это нужно.

Я не говорю, что необходимо именно драться — за драки у меня на тренировках всегда были наказания. Если подрались двое, я наказывал всю команду — они бегали, отжимались, кувыркались. Это командная игра, и, если провинился один, страдали все. Должен быть дружный коллектив».

Напоследок Суярков рассказал о случае из своей карьеры, в котором не стал удерживать хоккеистов от драки.

«У меня был один такой момент. Когда-то давным-давно моя команда играла со «Спартаком», на следующий день нам уезжать на финал регионов.

Мы обыгрывали их с большим счетом, и в конце «Спартак» стал моих мальчишек специально «убивать», травмировать. Тогда у меня одного нападающего коленом в колено встретили. Тогда я, честно говоря, не остановил ребят, и они все побежали драться за своего партнера.

Конечно, это неправильное поведение тренера, он должен удержать мальчишек, чтобы они со скамейки не выбежали. Если уж дерутся, то пусть, максимум, пять на пять. Но не полными составами», — подытожил тренер.