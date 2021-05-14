«Рвешь всех только на словах»: Нурмагомедов вступил в перепалку с Чимаевым

Уже в этот уикенд, в ночь с 15 на 16 мая по московскому времени, арена «Toyota Center» в Техасе примет если не эпохальный, то исторический турнир UFC 262, в главном поединке которого сойдутся Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. Бойцы поспорят за чемпионский пояс легкого дивизиона промоушена, который стал вакантным после того, как его бывший владелец Хабиб Нурмагомедов, не потерпевший за всю карьеру ни одного поражения, принял окончательное и бесповоротное решение покинуть октагон навсегда. Свой последний бой дагестанский Орел провел еще в октябре прошлого года, когда издевательски «придушил» Джастина Гэтжи, после чего объявил об уходе из спорта, красноречиво бросив перчатки на настил.

С того момента прошло более полугода, и Дана Уайт уже давно плюнул на попытки уговорить Хабиба провести хотя бы еще один поединок, но имя Нурмагомедова до сих пор громко обсуждается в мире смешанных единоборств. Очередной инфоповод с упоминанием Орла неожиданно прилетел из Чечни — глава республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в своем Instagram нелестно высказался о Нурмагомедове, назвав его проектом UFC и раскритиковав за отказ выступать на соревнованиях под флагом своей страны или республики. Кроме того, президент Чечни усомнился в бойцовских способностях Хабиба и предложил ему провести поединок в «Ахмате». Дескать, в бойцовском клубе Кадырова для Хабиба найдется достойный его уровня соперник.

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«Готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в «Ахмате» любого», — говорил политик.

Желание «порвать» Хабиба одним из первых выразил еще один боец UFC — Хамзат Чимаев, который в своей карьере одержал девять побед в девяти боях, в том числе три — под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (причем все три в течение двух месяцев в 2020-м).

Несмотря на неплохую и в какой-то степени впечатляющую статистику, сам Чимаев после своего последнего боя, проведенного в сентябре прошлого года, пропал с радаров. Причиной тому стал коронавирус, которым переболел боец. Из-за ковида спортсмен даже в один момент объявил о решении завершить карьеру, так как восстановление после инфекции для него прошло очень тяжело, но впоследствии он передумал и вернулся к тренировкам. Теперь в свойственном для себя стиле Чимаев вызывает в октагон всех подряд и даже обещает провести в оставшиеся месяцы 2021 года сразу четыре боя в разных весовых категориях: в августе Хамзат хочет сразиться в полусреднем весе, в сентябре — в среднем, в ноябре — в полусреднем, а в декабре опять снова в среднем.

I'm fighting in August 170 lb September 185 lb November 170 lb December 185 lb be ready . @danawhite @Mickmaynard2 @seanshelby — Khamzat Chimaev (@KChimaev) May 9, 2021

Подобное рвение — в том числе «порвать» Хабиба — мягко говоря, не оценили сторонники Нурмагомедова. Например, его двоюродный брат Абубакар посоветовал Чимаеву «быть аккуратнее с высказываниями», а также упрекнул его в том, каким образом он вернулся к себе на родину. Хамзат Чимаев родился в Бено-Юрте, селе Чеченской Республики, но в юные годы вместе с семьей в поисках лучшей жизни в качестве беженца эмигрировал в Швецию, которую и представляет на международной арене. В последний же год спортсмен пребывает в Чечне, и, по мнению двоюродного брата Хабиба, таким образом Чимаев «переобулся».

«Хамзат, я смотрю, ты быстро переобулся: переехав в Швецию и написав жалобу на свою же Чеченскую Республику о том, что тебя там ущемляют, ты получил документы на хорошую жизнь в Швеции. Но теперь, обретя славу, ты изменился, вернулся обратно и живешь в Чечне, и все у тебя хорошо. Я рад за тебя. Не теряй эту зону комфорта. Еще недавно в Америке, ты с нами за одним столом сидел и кушал, тренировался в одном зале, мы ходили вместе в мечеть, и ты называл нас братьями. А теперь ты пишешь, что кого-то «порвешь». Да, я согласен, любой имеет право на высказывание своего мнения. Но будь аккуратен с высказываниями», — написал Абубакар Нурмагомедов в своем Instagram.

Ответ от Чимаева последовал моментально. Швед чеченского происхождения не стал церемониться и предпочел начать конфликт на национальной почве, а также иронично напомнил своему собеседнику, как тот сдался в поединке с Давидом Завадой на турнире UFC Fight Night 163, который прошел в ноябре 2019-го в Москве.

«Да я живу где хочу, джигит! Наверное я неаккуратный парень, но ты, Абубакар, постучал аккуратно! Скажи европейским братьям-дагестанцам, что не надо приезжать в Европу и говорить, что «мы чеченцы», — подчеркнул он.

Нурмагомедов продолжил словесную перепалку и отметил, что успехи Чимаева сильно разнятся с громкими заявлении, сделанными им.

«Хамзат, ты зачем тему переводишь во множественное число, если речь идет о тебе лично? То ты говоришь во множественном числе «Мы его порвем», то говоришь о дагестанцах. За себя лично отвечай. Или у тебя девиз: «Мы одни и ты один»? А насчет того, постучал или не постучал, я скажу так: для меня это спорт. И я не пытаюсь стать каким-то великим чемпионом, не кричу на весь мир, что кого-то буду ломать или рвать. Это ты у нас всех рвешь или ломаешь только на словах», — добавил двоюродный брат Хабиба.

Чимаева слова о девизе «Мы одни и ты один» вывели из себя, и он в продолжение конфликта напомнил, как в 2018 году перед турниром UFC 223 Хабиб Нурмагомедов в компании своих соратников начал перепалку с другом Конора Макгрегора Артемом Лобовым, «отвесив» тому подзатыльник.

«У меня девиз один на один, а не толпой на одного. Если было что сказать, надо было со мной связаться, а не на публику играть, мы еще увидимся в Америке, парнишка! Когда твой брат кричал на весь мир, что он любого размажет, это была уверенность. Мне нельзя быть уверенным?» — спросил швед чеченского происхождения, после чего удалил две последние публикации «из-за уважения к своим братьям из Дагестана».

Сторонников в этом конфликте Чимаев не обрел. Еще накануне действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, поляк Ян Блахович «потроллил» шведа, назвав того «обладателем чемпионских поясов UFC в Twitter», а теперь в комментариях под последними публикациями Чимаева в соцсетях пользователи в едином порыве указывают ему на то, что до достижений Хабиба ему еще очень далеко.

«Того, кто не по зубам, едят сплетнями. Чеченская мудрость. Хабиб лучший», — написал подписчик с никнеймом ruslan_rodriguez.

«Отключите ему интернет», — потребовал rashkuev_a.

«Хабиб не твой уровень. Ты проект Кадырова», — отметил tamarisha.1.

«После того, как ты кинул вызов Хабибу, ты уже потерял свой авторитет», — высказался vasabii2021.

«Запахло завистью со стороны Хамзата. Просто грустно, сколько может быть зависти в человеке», — подчеркнул kingofreys.

«Гниль выходит аккуратно. Так называемые псевдобратья», — заявил alievv_80.

Сам Хабиб Нурмагомедов при этом никак не реагирует ни на слова Рамзана Кадырова, ни на вызов Хамзата Чимаева, ни на его конфликт с Абубакаром. Если от непобежденного теперь уже экс-чемпиона легкого дивизиона UFC и есть какая-то активность в соцсетях, то направлена она исключительно на рекламные кампании своих спонсоров и проектов.