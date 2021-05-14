«Покрывала матом, унижала»: теннисистка заявила в полицию на мать Андрея Рублева

Имя Андрея Рублева все чаще фигурирует на первых полосах спортивных СМИ, и это неслучайно, ведь российский теннисист стремительно прогрессирует от сезона к сезону и продолжает свой подъем в рейтинге ATP. Только накануне он пробился в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Риме, где является единственным представителем России. В случае победы Рублев может сойтись в полуфинале с Новаком Джоковичем, а при еще более хороших раскладах — сразиться в решающем матче с Рафаэлем Надалем. И очень некстати для самого 23-летнего россиянина популярности его имени прибавила скандальная история, к которой сам спортсмен никакого отношения не имеет.

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Что произошло?

Утром 14 мая стало известно о скандальном эпизоде с избиением 18-летней теннисистки Елены Малых. Как утверждает сама спортсменка, инцидент произошел еще 12 мая, когда во время занятий ее наставница применила к ней грубую силу, а именно — несколько раз ударила теннисистку ракеткой, впоследствии отобрав у той экипировку и мобильный телефон, которые в общей сумме оценивались в 67 тысяч рублей. В связи с этим Малых обратилась с заявлением в полицию, потребовав привлечь своего тренера к ответственности за телесные повреждения. От заявления о краже теннисистка отказалась в связи с тем, что позднее все отобранные тренером вещи были переданы родителям пострадавшей.

Каким образом к этой истории относится Андрей Рублев?

Обратившись к ряду СМИ, Елена Малых заявила, что тем самым тренером, который якобы ее избил, является Марина Марьенко — мать Андрея Рублева.

«Меня принижали на протяжении долгого времени. На протяжении последних недель это обострилось, и в последний день тренер покрывала матом и по-разному унижала. Например, говорила «большая жирная свинья» и в этом роде. А потом подошла и ударила меня ракеткой несколько раз, затем я начала уходить, она начала вытаскивать из моей сумки вещи, ракетки, забрала телефон и не отдавала все это, мне пришлось уйти без вещей. Я написала заявление в полицию. Надеюсь, что-то будет»,

— цитирует теннисистку «Спорт-Экспресс».

Сама Марьенко без внимания данный инцидент не оставила и отвергла любые претензии в свой адрес, обвинив Малых в клевете. По словам тренера, она действительно отобрала у подопечной телефон, но только на время занятия, потому что спортсменка в этот момент «не вылезала» из него. При этом ни до какого рукоприкладства, как утверждает специалистка, дело не доходило, хотя Малых, напротив, подчеркивает, что во время инцидента в московском спортивном комплексе «Локомотив» присутствовало большое количество людей, способных подтвердить ее слова.

«Я заслуженный тренер страны, десять лет у меня этот ребенок занимается. И приходит, зевает, не тренируется, из телефона не вылезает. Ну, как это вообще? Какие-то должны быть с моей стороны тренерские меры», — приводит слова Марьенко РЕН ТВ.

Кто такая Елена Малых и чем прославилась Марина Марьенко

К своим 18-ти годам теннисистка из Москвы больших успехов на корте еще не добилась и даже по российским меркам не входит в число лучших. Ее позиция в юниорском рейтинге ITF на данный момент — 658-е место, а за всю карьеру ее лучшим результатом была 587-я строчка. В последний раз она выступала на соревнованиях в Рязани, где выбыла на стадии первого раунда, проиграв в двух сетах Анастасии Голубковой. Свою последнюю на данный момент победу Малых одержала более года назад, обыграв на юниорском турнире в Казани Полину Чиркову.

Что касается Марины Марьенко, то ее послужной список куда более впечатляющий. Во-первых, специалистка является воспитанницей Ларисы Преображенской, чье имя включено в списки Зала российской теннисной славы. Во-вторых, сама Марьенко является заслуженным тренером России и имеет высшую категорию, а за более 20 лет тренерской деятельности она подготовила множество победителей российских и международных турниров, в число которых входят десятки мастеров спорта: Анна Курникова, Татьяна Панова, Дарья Сальникова, Ирина Хромачева, Светлана Мосекова, Екатерина Бычкова, Екатерина Остапенко, Дарья Гаврилова и другие.

Среди них Андрей Рублев, которого Марина Марьенко привела в теннис еще в трехлетнем возрасте, а также его сестра Анна-Арина Марьенко, уже завершившая карьеру теннисистки и ведущая тренерскую деятельность.

Отец теннисистки допускает, что та приукрасила обвинения

Несмотря на то что данная история может навредить репутации Марины Марьенко и так или иначе сказаться на Андрее Рублеве, проблем не избежит и сама теннисистка, представшая в образе пострадавшей, ведь в этой ситуации она не имеет такой же поддержки, которой может похвастаться ее именитая наставница. По крайней мере, так можно судить после гневных слов президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, обвинившего Елену Малых в том, что та «не выполняет требования тренировочного процесса и играет в какой-то «ночной лиге», после чего приходит на тренировки вообще никакая и плохо влияет на окружающих детей».

Более того, даже отец теннисистки Олег Малых не исключил варианта, при котором его дочь в своих обвинениях в адрес тренера несколько приукрасила ситуацию. Впрочем, возможное рукоприкладство в отношении спортсменки он назвал «абсолютно неприемлемой формой» наказания.

«Я не знаю, как такое могло произойти. Лена рассказывала, были звоночки, а я как-то неправильно на них отреагировал. Мне казалось, что, может, она приукрашивает. Это спорт. Я же общался постоянно с тренерами, трудно было представить такое, они милые люди. Я не думал, что это настолько серьезно. Она говорила, что на нее накричали. Я же не был там, не знаю, что значит накричали, в какой форме это было», — сказал отец теннисистки в интервью Sport24.