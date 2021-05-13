«Неподходящее время»: почему олимпийцев не ждут в Японии

Менее чем за три месяца до старта Игр в Японии зафиксировали четвертую волну пандемии, количество случаев коронавирусной инфекции продолжает расти с каждым днем. В связи с этим большая часть жителей Японии выступает против проведения турнира.

Согласно опросу, проведенному изданием Yomiuri Shimbun, за полную отмену Игр-2020 выступили около 60% респондентов. Еще 40% считают, что необходимо как минимум ограничить количество зрителей на соревнованиях или ввести полный запрет на допуск болельщиков на спортивные объекты.

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Петицию на сайте Change.org, адресованную президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху и главе Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, с призывом отменить Игры подписали свыше 347 тыс. человек. Автор петиции председатель Ассоциации адвокатов Японии Кендзи Уцуномия, проигравший выборы на пост губернатора Токио, считает, что Игры только обострят и без того сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. С обращением к властям выступил и профсоюз из 100 врачей: они утверждают, что проведение Игр обернется «крахом здравоохранения».

«Сейчас неподходящее время для проведения Олимпийских игр. Если бы меня спросили, стоит ли проводить Олимпиаду, мой ответ был бы отрицательным. Организаторы стремятся провести Игры и не заботятся о здоровье людей из-за финансовых стимулов. Худший сценарий — появление новых штаммов вируса, которые могут еще больше распространить болезнь в Японии и убить большое количество людей, как это происходит в Индии», – отметил в беседе с Daily Mail специалист по инфекционным заболеваниям университетской больницы Кобе, профессор Кентаро Ивата.

На прошлой неделе сборная США по легкой атлетике, которая должна была проводить предолимпийские сборы в префектуре Тиба, от своих планов отказалась. Губернатор Тосихито Кумагаи в свою очередь заявил, что местное здравоохранение не может гарантировать спортсменам госпитализацию в случае заражения COVID-19, так как у них нет права на льготное лечение. Представитель властей города Окуидзумо из префектуры Симане Широ Хасэгава подтвердил, что по этой причине больше не видит возможности принять в регионе сборную Индии по хоккею на траве для тренировок. Кроме прочего, Японии пришлось отменить тестовые старты по ВМХ-фристайлу для иностранцев.

Вскоре последовала реакция других городских властей. Газета Nikkei сообщает, что уже 40 из более чем 500 городов, зарегистрированных для приема иностранных участников Олимпиады, приняли решение отказаться от размещения зарубежных спортсменов и проведения сопутствующих культурных мероприятий до начала Игр. Reuters допускает, что «нежелание городов принимать атлетов, что считается огромной честью, говорит о глубоком беспокойстве Японии по поводу проведения Игр в разгар пандемии».

«Крайне важно оценить, насколько будет загружена медицинская система», — заявил президент Японской общественной организации здравоохранения Шигеру Оми.

Месяц назад в правящей партии Японии не стали исключать, что в конечном счете Игры придется либо отменить, либо снова отложить. В свою очередь организаторы настаивают на том, что Олимпиада должна быть проведена в намеченный срок — с 23 июля по 8 августа.