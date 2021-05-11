«Теперь нас ждет финал ЛЧ»: «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

«Манчестер Сити» — чемпион Англии. Теперь уже официально. Свою победу в Премьер-лиге «горожане» могли оформить еще раньше, но сначала этому помешало сорванное фанатами «Манчестер Юнайтед» Северо-западного дерби с «Ливерпулем», которое в случае поражения «Красных дьяволов» принесло бы подопечным Хосепа Гвардиолы золотые медали, а затем уже и фиаско самих «МС» в матче с «Челси», когда манкунианцы не удержали победный счет и своей вальяжностью и излишней самоуверенностью позволили лондонцам увезти с «Этихада» волевые три очка. Своей очередной попытки добиться досрочного чемпионства «Сити» ждал к следующему туру — 14 мая «горожане» на выезде сыграют с «Ньюкаслом». Но теперь на «Сент-Джеймс Парк» они приедут уже в звании лучшего клуба АПЛ и пройдут через традиционный коридор почета от футболистов «Ньюкасла».

Это случилось благодаря как раз поражению главных и самых принципиальных соперников «Сити», их соседей по Манчестеру из «Юнайтед». Только произошло это не в схватке с «Ливерпулем», а с «Лестером», чем Юрген Клопп сейчас наверняка особенно расстроен, ведь теперь «красные» не только официально передали чемпионский титул «Сити», но и их задача попасть в зону Лигу чемпионов вновь усложнилась. Как ни странно, «Ливерпулю» в матче на «Олд Траффорд» была выгодна именно победа «Юнайтед» — подопечные Уле-Гуннара Сульшера уже обеспечили себе второе место, а вот «Лестер» в топ-4 еще закрепился не до конца, потому банда Клоппа только и ждала осечки «лис». Но этого не случилось.

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Уже на десятой минуте матча в Манчестере Люк Томас, оказавшийся в полном одиночестве, беспрепятственно замкнул шикарный кросс от Джейми Варди, слета буквально воткнув мяч мощным выстрелом в дальний верхний угол. Давид де Хеа провожал «пятнистого» лишь взглядом, такие удары не берутся. Ответ от «Юнайтед», впрочем, подоспел моментально: Амад Траоре отвоевал мяч у чужой штрафной площади и отпасовал на набравшего отличную форму Мэйсона Гринвуда. Тот оставил в дураках сразу нескольких защитников «Лестера» и из не самой очевидной позиции отправил снаряд в дальний нижний угол ворот Каспера Шмейхеля. Все самое интересное произошло уже во втором тайме, когда подопечные Брендана Роджерса устроили осаду на владения «Юнайтед», раз за разом тревожа де Хеа, которому то и дело приходилось вступать в игру. Но на 66-й минуте испанский голкипер все же не сдюжил, когда Чаглар Сёюнджю, выиграв у защитников «МЮ» борьбу в воздухе, замкнул подачу Марка Олбрайтона с углового.

2:1 — «Лестер» одержал важную победу и улучшил свои шансы по сохранению места в топ-4, которое даст «лисам» возможность выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Манчестер Сити» же может только поаплодировать команде Роджерса и благодарить за предоставленное, как говорится, чемпионство на диване.

Для «горожан» этот титул лучшей команды Англии стал седьмым за всю историю клуба, при этом пятым с момента, когда владельцем команды стал арабский шейх Мансур. Кроме того, три из этих чемпионств были добыты при Хосепе Гвардиоле за последние четыре года.

«Это был самый сложный титул. Мы навсегда запомним этот сезон благодаря тому, каким трудом нам досталась эта победа», — сказал тренер, завоевавший свой десятый титул в качестве наставника «Сити» с учетом Кубка и Суперкубка Англии, а также Кубка английской лиги.

Теперь на горизонте манкунианцев главная цель, к которой уже более десяти лет идут арабские шейхи в Манчестере, — победа в Лиге чемпионов. 29 мая «горожане» сойдутся в битве за «ушастый» кубок с «Челси».

«В этот неповторимый сезон, который значительно пострадал от пандемии коронавируса, «Сити» продемонстрировал удивительную стабильность в неспокойные времена, преодолев изнурительный график матчей и сильно меняя состав, чтобы убедиться, что каждый игрок сыграл свою роль в этом успехе. Стойкость и сплоченность футболистов, а также изобретательность, проявленная Пепом Гвардиолой и его штабом, позволили нам преодолеть все трудности, с которыми мы столкнулись, и стать неоспоримыми победителями. Этот успех был достигнут без присутствия на стадионе наших любимых болельщиков. Наша приверженность и желание добиться успеха для наших фанатов, которые смотрят матчи у себя дома, в конце концов позволят нам воссоединиться с ними на «Этихаде», когда это будет возможно. Это были замечательные усилия, чтобы обеспечить себе седьмой титул в чемпионате, но теперь нас ждет еще одна захватывающая глава, которая должна быть написана в финале Лиги чемпионов», — говорится в заявлении клуба.