Заведено дело: медиадиректор «Спартака» в реанимации

Вечером 9 мая в Москве было совершено нападение на директора департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антона Фетисова. Сейчас пострадавший находится в больнице с черепно-мозговой травмой.

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Сначала новость о произошедшем была опубликована в «Спорт-Экспрессе», однако тут же возникли различные интерпретации. К примеру, изначально появилась версия, согласно которой Фетисова избили прямо на стадионе перед матчем 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и подмосковными «Химками», а затем уже появились дальнейшие версии событий: что его избили на стадионе прямо во время матча; что это произошло на улице; что произошло у него дома.

В скором времени в «Спартаке» немного прояснили ситуацию. Стало известно, что по итогам инцидента уже было заведено уголовное дело, а само нападение произошло не в день матча, а накануне, 9 числа.

«Вчера вечером на Антона Фетисова было совершено нападение. Детали выясняются. Сейчас открыто уголовное дело. Связано это с профессиональной деятельностью или нет — пока не можем сказать.

Антон чувствует себя стабильно, мы с ним на связи. К сожалению, ему нельзя много разговаривать. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе! Надеемся, что его здоровью ничего не угрожает. Насколько мне известно, нападение было совершено на улице. Это было вчера вечером», — сказал после матча пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин.

Стоит отметить, что 28 июня 2020 года, перед началом сезона, предыдущий директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин покинул свой пост. В июле департамент возглавил Фетисов, до «Спартака» работавший директором по связям с общественностью «БКС Банка». В начале 2000-х он работал в московском «Динамо».

После получения должности, Фетисов стал самым цитируемым сотрудником «Спартака». Почти вся информация, которая поступала из московской команды, была озвучена именно им. При нем более активно и агрессивно стали работать клубные соцсети.

Здесь стоит вспомнить недавнюю историю с публикациями в Twitter в адрес другого столичного клуба — ЦСКА. Руководство армейской команды требует разобрать некоторые посты «Спартака» на заседании Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).

Важность и нужность работы Фетисова в современном «Спартаке» подчеркивает и его заработная плата. По информации Telegram-канала «Мутко против» медиадиректор красно-белых зарабатывает более €100 тыс. в год без учета премий.

«Это в два раза больше, чем получали его предшественники и в три раза больше, чем зарабатывают руководители пресс-служб других клубов», — сказано в Telegram-канале.

Информация об избиении Фетисова появилась в СМИ уже после матча «Спартака» с «Химками», последнего домашнего для команды в этом сезоне. Красно-белые победили со счетом 2:1 и оторвались от «Локомотива» на три очка в борьбе за попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Теперь, в последнем туре, «Спартак» в выездном матче с «Ахматом», устраивает ничья.

В составе химчан счет на 27 минуте открыл Максим Глушенков. За «Спартак» отличился Александр Соболев. Он реализовал пенальти через восемь минут после перерыва. А за минуту до конца основного времени Джордан Ларссон принес красно-белым победу.

Этот матч стал последним домашним поединком для наставника красно-белых — немецкого специалиста Доменико Тедеско. Уже точно известно, что после завершения текущего сезона тренер покинет команду. После игры Тедеско тепло попрощался с болельщиками, а «Спартак» вручил специалисту и его тренерскому штабу именные футболки с автографами футболистов команды.