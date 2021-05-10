Через Химки в Европу: «Спартак» стал еще ближе к Лиге Чемпионов

Московский «Спартак» в этом сезоне спустя два года затишья вновь вернулся в тройку лидеров. Чемпионский сезон, после которого начались неудачные скитания по Лиге Европы, остались позади. Теперь красно-белые бьются с «Локомотивом» за долгожданное возвращение в Лигу чемпионов. К последнему домашнему матчу игроки Доменико Тедеско подошли в хорошем расположении духа, имея за плечами две победы подряд, и без серьезных кадровых потерь, кроме защитников Павла Маслова и Ильи Гапонова. Есть опытный Георгий Джикия, Самуэль Жиго и Айртон с Ильей Кутеповым. Впрочем, похожим образом дела обстояли и у «Химок». Игроками Черевченко неожиданно было повержено «Динамо», неделю назад «Урал», что укрепило химчан в середине турнирной таблицы. Однако долгое время было неясно, сможет ли сыграть против «Спартака» «любимчик» местной публики и центральная фигура красно-черных Денис Глушаков. Он тренировался вместе с командой.

В итоге из-за травмы, полученной в поединке с «Тамбовом», полузащитник не сыграет до конца сезона. Также из-за дисквалификации после матча с «Динамо» на поле не вышел полузащитник Александр Трошечкин. У Дядюна и Долгова травмы. Под вопросом находился выход двоих спартаковцев Мирзова и Глушенкова.

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По ходу чемпионата красно-белые по минимуму теряли очки, правда, иногда неожиданно для всех оступались, как с «Уфой» в 26 туре РПЛ. Оборонительные ошибки отдельных футболистов спасала безукоризненная атакующая игра Джордана Ларссона, лидера «Спартака» по забитым мячам и голеадорское чутье Александра Соболева, а также своевременные подключения новичка, ставшего незаменимым игроком на правом фланге, Виктора Мозеса. Тяжелейший матч в Туле спас именно нигерийский футболист благодаря своему диспетчерскому мастерству.

Руководство «Спартака» уже заявило о желании выкупить Виктора Мозеса у «Челси». В таком случае им придется заплатить пять миллионов евро. Интересно, что в матче первого круга между этими командами, он впервые вышел на поле в красно-белой форме. Та встреча вообще получилась ожесточенной (2:3, победа «Спартака»), а зрители увидели один из немногих голов Александра Кокорина за московский клуб, который сегодня продолжает покорять итальянский чемпионат.

Матч с «Арсеналом» в минувшем туре запомнился не только победой. В ворота после двухгодовой паузы вернулся Александр Селихов. Он был настолько счастлив снова занять привычное место на поле, что не выдержал и расплакался после финального свистка. Его тепло поддержали одноклубники.

«Химки» Черевченко обеспечили себе комфортное место в турнирной таблице. Им одинаково далеко как до зоны вылета, так и до попадания в еврокубки. Цель на сезон: остаться в РПЛ – успешно выполнена. Но это не означает отсутствия желания победить еще одного лидера чемпионата. В нокаут был два раза отправлен «Ростов» и «Динамо», а крепкий «Рубин» Слуцкого получил от подмосковного коллектива три мяча. Один из лучших вратарей этого сезона по сухим матчам Илья Лантратов удерживает красно-черных на плаву, совершая в среднем по восемь сейвов за игру.

И если «Химкам» не нужно решать вопросы по новому тренеру, то красно-белые активно занимаются его поисками после неожиданного заявления Доменико Тедеско отказаться продлевать контракт с московским клубом по окончании нынешнего сезона. По сообщениям многих источников, клуб возглавит португалец Руй Витория, тренировавший четыре года «Бенфику».

Эмоции Доменико Тедеско после победного гола Джорди



Даже стюарду досталось pic.twitter.com/0lXMNXVorb — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 3, 2021

В результате в стартовой состав Селихов опять не попал. У Максименко истекла дисквалификация за неспортивное поведение в дерби, и он вышел защищать ворота красно-белых, не собираясь проигрывать конкуренцию. Промес тоже остался в запасе. В обороне у Спартака, как и предполагалось, сыграли Илья Кутепов, Георгий Джикия и Самуэль Жиго.

Наш состав на игру с «Химками»



Промес на скамейке в целях предосторожности (воспаление сухожилия)

Бакаев (продолжает восстановление) и Гапонов (повреждение связки в прошлом матче) пропускают игру

Максименко вернулся в ворота после дисквалификации#СпартакХимки pic.twitter.com/t87YIbcIut — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021

Глушенков и Мирзов начали матч с первых минут. Глушаков попал в заявку, но на поле так и не появился.

Наш состав на #СпартакХимки



Резиуан Мирзов начнёт матч с первых минут



Александр Трошечкин пропускает матч из-за дисквалификации



Парни, верим pic.twitter.com/jccsEzwRxo — ФК «Химки» (@fc_khimki) May 10, 2021

Начало первого тайма началось с внезапного давления футболистов «Химок». Врывающегося в штрафную Резиуана Мирзова сбил Илья Кутепов. Красно-черные заработали первый опасный удар со штрафного по воротам Максименко. Александр выбил мяч кулаками.

Непрекращающиеся атаки «Химок» зрители на трибунах наблюдали долгое время. Арендованный у красно-белых Глушенков снес Айртона и заработал первую желтую для химчан. Реализованный штрафной привел к удару Ларссона. Мяч прошел рядом со штангой. С седьмой минуты «Спартак» полностью перехватил инициативу и начал проводить позиционные атаки. Джикия мастерски пресекал попытки Сенина Себаи подойти к воротам и просто не подпускал его к мячу. При атаках «Спартака» он перемещался на чужую часть поля, выполняя длинные навесные передачи.

Постепенно красно-белые прибавляли в атаке. Крал начал активно подключаться к линии нападения и расчищал зоны для ударов одноклубников, стягивая на себя оборону соперника. Возможность забить после одного из таких проходов чеха была у Эсекьеля Понсе. Плотный удар оказался неточным. Однако Крал не стал сбавлять темп и заставил Себаи схватить желтую в верховой борьбе. Она стала уже второй для химчан.

Игрокам «Химок» было тяжело угнаться за быстрыми фланговыми футболистами красно-белых. Мозес и Айртон постоянно беспокоили оборону соперника. Защитникам приходилось валить с ног футболистов Тедеско, а нигериец Себаи – самый активный игрок первого тайма в составе Черевченко, мог получить второй горчичник за фол против Зобнина. Безбородов пожалел его. Не успев за расторопными действиями Идову, Кутепов и Джикия пропустили его передачу на Глушенкова. Тот в свою очередь не растерялся и пробил метко под перекладину. Мяч отрикошетил от ноги Жиго. Юный полузащитник не стал праздновать гол. «Фратрия» негодовала от происходящего на поле, громко свистя на весь стадион.

В начале этой атаки мяч попал в руку Идову. После просмотра VAR гол засчитали. Сразу после забитого мяча по воротам Лантратова хлестко пробил Крал, но выше ворот. К 30 минуте у «Спартака» не было ни одного опасного удара в створ. Лантратов толком так и не вступил в игру, чтобы показать всем, что он действительно один из лучших голкиперов в РПЛ.

«Химки» не стали останавливаться на достигнутом. К завершению первого тайма Себаи вновь воспользовался провалом в обороне «Спартака» и пробил в створ ворот. Максименко, вытянувшись в струну, спас команду. За этим моментом последовал сразу следующий. Глушенков мог делать дубль, но задержался с принятием решения. Мяч оперативно выбили из-под его ног.

В концовке первого тайма Глушенков не совладал со своими эмоциями и поймал красную карточку на ровном месте. Денис отмахнулся ногой от толкающего его Айртона и попал ему шипами в пах. Несогласный с решением арбитра, полузащитник покинул поле.

Но пока игрок спускался в подтрибунное помещение, на бровке вскипели эмоции. Понсе вынудил Черевченко повысить на него голос и даже снять куртку. И причина тут не в долгожданной жаркой погоде в столице. На «Открытие Банк Арене» происходило огненное противостояние. Подскочил к эпицентру событий даже ассистент Черевченко Игорь Семшов.

На Айртоне не переставали фолить. Баженов грубо влетел в ноги бразильцу. Тедеско не выдержал и пошел разговаривать с Черевченко. Еще один футболист получил желтую у «Химок».

Перед перерывом, пройдя Данилкина, Мозес пробил по воротам Лантратова. Тот остался на месте и хладнокровно взял мяч в руки. Первый по-настоящему опасный момент создал «Спартак». Была возможность у подопечных Тедеско сравнять еще в первом тайме. Но «Химки» достойно провели первый отрезок встречи и не дали сделать практически ничего вблизи своих ворот.

В паузе Тедеско внес корректировки: заменил Понсе на Промеса, а Кутепова на Маслова. И, по-видимому, указал команде на ошибки. Заряженные на победу спартаковцы вышли на поле раньше химчан, которые остались в прежнем составе.

Во втором тайме спорный момент возник в самом начале. После прострела Квинси Промеса Ларссон попадает в руку Данилкину, у которого уже было предупреждение. Мяч угодил в руку с близкого расстояния, она не была в естественном положении. Безбородову пришлось подбежать к монитору, и после просмотра он уверенно показал на одиннадцатиметровый.

Пенальти без шансов для Лантратова исполнил Александр Соболев. После удара российский нападающий показал жестом, что он прекрасно видел, как вратарь «Химок» шипами умышленно портил газон в районе штрафной. Второе предупреждение Данилкину судья выносить не стал, хотя на то были все основания.

«Спартак» стал проводить намного больше времени на чужой половине поля. Удары и проникающие передачи контролировал защитник «Химок» Филипп Дагерстол. Нарастающее давление взбодрило фанатов красно-белых. Они хором начали петь «Песня плывет, сердце поет…», мотивируя родную команду атаковать и атаковать. Химчане всем составом прижались к своим воротам. Иногда выбегания совершал Себаи, но подустав, был заменен на Конате. Понятное тренерское решение, так как нигериец «висел» на желтой.

В концовке второго тайма команды обменялись опасными моментами. Конате оторвался от преследования Джикии, но не сумел уйти от длинных рук Максименко. Юный вратарь кинулся к нему под ноги и выбил мяч. Через минуту Промес «выстрелил» из-за пределов штрафной, однако результат на табло остался тем же. Удар химкинская оборона снова заблокировала. Уставшие спартаковцы совершали еще больше ошибок, чем в первом тайме, но продолжали нападать.

За три минуты до конца основного времени Квинси вновь решил проверить Лантратова. Крученый мяч пролетел рядом с крестовиной. Это был знак, что «Спартак» не собирается сдаваться, время еще есть.

Так и произошло, под фанатское скандирование «Вперед Спартак!» Соболев ювелирно катнул мяч между ног капитану «Химок» Тихому, а Ларссон обработал мяч и положил Лантратова на ложном замахе. Швед с криками побежал к угловому флажку и упал без сил.

Второй гол стал победным в этом матче, после которого «Спартак» по традиции собрался всей командой в центре поля, а затем подошел к фанатской трибуне с баннером, текст которого гласил «Спасибо, вы лучшие!» Вместе с футболистами с болельщиками — на русском языке — попрощался и Доменико Тедеско, для которого эта встреча стала последней на стадионе в Тушине.

«Я люблю «Спартак»! Я буду скучать!» — сказал он, на послематчевой пресс-конференции добавив, что ему грустно покидать Москву, но это решение является вынужденным. Семья у Доменико справедливо оказалась на первом месте.

Теперь кампания красно-белых с Тедеско завершится в Грозном, где «Спартаку» достаточно набрать один балл в матче с «Ахматом». «Локомотив», который будет ждать осечки своего конкурента в борьбе за место в Лиге чемпионов, сразится с «Уралом».