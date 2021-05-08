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Мазепин пытается избежать провала на Гран-при Испании. LIVE

«Формула-1». Гран-при Испании. ОНЛАЙН

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Пилот «Хааса» Никита Мазепин Пилот «Хааса» Никита Мазепин
Пилот «Хааса» Никита Мазепин

Пилот «Хааса» Никита Мазепин

Global Look Press
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В Барселоне проходит четвертый этап Гран-при «Формулы-1». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Трансляция
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15:57

Последние четыре гонки на Гран-при Испании выиграл Льюис Хэмилтон. В последний раз, когда на трассе «Барселона-Каталунья» первое место занял не лидер «Мерседеса», случился еще в 2016 году, когда Хэмилтон не смог финишировать, а победу одержал Макс Ферстаппен.

15:56

Порядка тысячи зрителей сегодня присутствует на главной трибуне трассы в Барселоне. Учитывая ковидные трудности, для Испании это уже победа.

15:55

Квалификацию Гран-при Испании выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, для которого этот поул стал сотым в карьере. Вторым стал Макса Ферстаппена из «Ред Булл», замкнул тройку лучших напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Мазепин показал 20-й результат, а его напарник Мик Шумахер стал восемнадцатым. Россиянин, к слову, также был оштрафован за блокировку пилота «Макларена» Ландо Норриса в первом сегменте квалификации.

15:45

Никита Мазепин, представляющий команду «Хаас», сегодня выступает в шлеме в раскраске в честь 9 мая.

15:40

Старт запланирован на 16.00 мск.

15:30

Здравствуйте, уважаемые любители «Формулы-1»! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция гонки в рамках Гран-при Испании.

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