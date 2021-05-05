«Не хочу играть на этом покрытии»: Медведев впервые за два года выиграл на грунте

Даниил Медведев (Россия, 2) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 4:6, 6:4, 6:2

Третья ракетка мира и лучший теннисист России Даниил Медведев одержал победу в своем первом матче на турнире в Мадриде. Вообще победа игрока такого уровня в игре второго круга на таком соревновании — событие ничем не примечательное. Но не в этом случае.

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Во-первых, это была первая игра Медведева после перенесенного спортсменом коронавируса. Его тренер Жиль Сервара некоторое время назад говорил, что подопечный достаточно тяжело входит в рабочий ритм после перенесенного заболевания, и непонятно, как он будет смотреться в соревновательном режиме.

Но главное, что речь идет о поединке на грунтовом покрытии, традиционно нелюбимом и самом неудачном статистически для россиянина, все свои основные козыри демонстрирующего на харде.

«Не думаю, что мои отношения с грунтом изменятся. Мои удары и движение не работают на грунте. Когда я перехожу с харда на грунт, меня вообще все бесит, мне не нравится находиться на корте – что для меня странно. Но потом я привыкаю, и все идет получше, — заявил сам Медведев на пресс-конференции перед стартом в столице Испании.

— Моя цель на грунтовые турниры – выиграть хотя бы по матчу. На харде я обычно нацеливаюсь на титул, но на грунте нужно двигаться поступательно и адаптироваться.

Меня мотивирует то, что я способен побеждать. Два года назад я обыгрывал на грунте лучших. Я был в хорошей форме и понял, что способен на это. Мне просто нужно поймать уверенность в себе».

Также он отмечал, что именно в Мадриде ему, вероятно, будет несколько легче, поскольку грунт там чуть быстрее, чем на других турнирах. Правда, как оказалось, это не относится к центральному корту, где проходила встреча Даниила с Алехандро.

Проблемы начались уже в первом сете, хотя в пятом гейме именно россиянин первым сделал брейк. Но оппонент тут же реваншировался, а при счете 5:4 еще зацепился за подачу Медведева и со второго сетбола забрал партию.

«Я не хочу играть на этом покрытии!» — в сердцах бросил россиянин, ударив ракеткой по корту.

Арбитр на это попросил его не портить покрытие, на что третий номер мирового рейтинга саркастически отметил, что корт уже плохой и ничто его испортить больше просто не может.

Впрочем, дальше дело пошло-таки лучше. Подопечный Сервары снова получил инициативу во второй партии, снова упустил ее, но затем сделал еще один брейк и сравнял счет по сетам.

Ну а в решающем сете фаворит уже не отпустил матч, реализовав еще два брейк-пойнта и в восьмом гейме на своей подаче с первого же матчбола завершив игру.

После этого россиянин подошел к камере, на которой традиционно расписываются победители и кроме своего автографа оставил надпись: «Люблю грунт».

На послематчевой пресс-конференции победитель начал с комментария слов интервьюера о том, что испанские журналисты уже готовились писать репортажи о большой сенсации.

«Я не думаю, что обыграть меня на грунте – это огромное событие. Я так не считаю. Я доволен победой. Первый сет получился непростым. Я думал, что будет очередной грунтовый матч, в котором у тебя 25 брейк-пойнтов, у соперника – один, но ты в итоге проигрываешь, — сказал Медведев.

— Знал, что даже если мне не хочется, даже если у меня нет никаких ожиданий, я должен играть дальше. В итоге получилось очень неплохо, я победил – и считаю, что заслуженно.

В Мадриде мне играть легче, чем на других грунтовых турнирах, потому что корт чуть быстрее. Но оказалось, что центральный корт медленнее тренировочных, отскок не такой сильный – я об этом не знал, и мне было трудно адаптироваться.

Мне всегда нравился этот турнир. К сожалению, у меня, наверное, не получится каждый год показывать хорошие результаты, но я буду стараться».

Таким образом, не побеждавший на грунте почти два года Медведев прервал свою шестиматчевую серию поражений на этом покрытии и теперь на его счету баланс встреч — 11:18.

Следующим соперником россиянина будет чилиец Кристиан Гарин, который как раз лучше всего чувствует себя именно на глине, где одержал 67% матчей.

«Отличный игрок – не только на грунте, но особенно на грунте. По-моему, единственный игрок топ-20, с которым я еще не встречался. Просто точно не будет. Я постараюсь показать максимум и надеюсь победить», — поделился мнением об оппоненте Медведев, который уже выполнил задекларированную задачу и теперь должен выглядеть раскрепощеннее. Хотя очередных нервов избежать вряд ли получится.

День России в Мадриде

В целом этот игровой день вообще сложился для российского тенниса в столице Испании крайне удачно, так как победы одержали и еще два представителя страны.

Аслан Карацев обыграл не кого-нибудь, а аргентинца Диего Шварцмана из топ-10. Матч сложился очень непросто, а победа вышла волевой — 2:6, 6:4, 6:1.

Более того, и во втором сете Карацев уступал сопернику с брейком, но смог исправить ситуацию и одолеть девятую ракетку планеты.

Это уже его четвертая в восьми матчах победа над представителями первой десятки мирового рейтинга. Все эти игры были в нынешнем сезоне, причем Шварцман оказался повержен во второй раз.

Ну а Андрей Рублев еще накануне, и также в трех сетах, был сильнее американца Томми Пола — 6:7, 6:3, 6:4.

Теперь он встретится с победителем противостояния девятого сеяного испанца Роберто Баутисты-Агута и славящегося силой своей подачи, но не блещущего на грунте американца Джона Изнера.

Карацев же сразится с белорусом Александром Бубликом, убравшим со своего пути в трех партиях представляющего Канаду Дениса Шаповалова, имевшего 11-й номер посева.

В случае успешного продвижения российских игроков по турнирной сетке Карацев и Медведев сойдутся в полуфинале, ну а Рублев идет по той половине, где заявлен первый номер соревнований испанец Рафаэль Надаль.