Ассист Капризова, драка Романова с американцем: что произошло в НХЛ

«Сент-Луис», борющийся на Западе с «Аризоной» и «Сан-Хосе» за четвертое место в дивизионе, дающее право сыграть в плей-офф, уступил «Миннесоте» и завершил серию из четырех побед подряд.

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«Блюз» вели 2:0 благодаря голам Джордана Кайру и Самуэля Бле на исходе первого периода, но «дикарям», уже обеспечившим себе место в борьбе за Кубок Стэнли и после этого потерпевшим два поражения кряду, удалось отыграть одну шайбу усилиями своей главной связки. Кирилл Капризов поборолся у борта и отпасовал Матсу Цуккарелло в удобную позицию, откуда норвежец в касание мощным броском прошил Джордана Биннингтона.

JUST KIRILL & ZUCCY THINGS. pic.twitter.com/p9UCFQn0mq — x - Minnesota Wild (@mnwild) May 2, 2021

Капризов набрал 43 (23+20) очко в сезоне. В борьбе за «Колдер Трофи» россиянин опережает Джейсона Робертсона (15+25) из «Далласа».

Вскоре после гола Цуккарелло «музыканты» восстановили прежнее преимущество — шайба на счету Дэвида Перрона. Однако в последней десятиминутке получили еще два гола в свои ворота: отличились Нико Штурм и Юнас Бродин, переведший матч в овертайм. Но настоящий шедевр забил Кевин Фиала на третьей минуте овертайма, обеспечив «Уайлд» победу со счетом 4:3:

«Рейнджерс», судя по всему, окончательно прощаются с мечтами о Кубке Стэнли в этом сезоне. В принципиальном противостоянии с «Айлендерс» команда Дэвида Куинна потерпела второе поражение подряд — 0:3. Отставание от спасительного четвертого места составляет уже восемь очков, при этом у «Бостона» на две игры в запасе больше.

За «островитян» дубль оформил Энтони Бовиллье, еще один гол на свой счет записал Мэтью Барзал. Но лучшим игроком встречи стал голкипер «Айлс» Семен Варламов, отразивший все 28 бросков по своим воротам. Это седьмой шатаут (причем четыре из них — в матчах с «Рейнджерс») россиянина в сезоне, позволивший ему впоследствии стать третьей звездой игрового дня в НХЛ.

«Сухая» серия Варламова достигла уже 213 минут 56 секунд. Он превзошел рекорд бывшего голкипера «Айлендерс» Гленна Реша.

Super hugs for a super win on Super Hero Night! pic.twitter.com/1Z0XRvBnuM — x - New York Islanders (@NYIslanders) May 2, 2021

А вот россияне из «Рейнджерс» снова оказались не в своей тарелке. Артемий Панарин и Виталий Кравцов получили по -2, у Павла Бучневича — 0. Место в воротах «синерубашечников» вместо Игоря Шестеркина занял Александр Георгиев, сделавший 22 сейва. Все идет к тому, что кто-то из голкиперов «Рейнджерс» все-таки поедет на чемпионат мира со сборной России.

Александр Овечкин впервые за 12 лет пропускает четыре матча подряд из-за травмы, и вот его «Вашингтон» терпит второе поражение кряду от «Питтсбурга» — 0:3. За «Пингвинз» тоже все еще не играет Евгений Малкин, восстанавливающий после повреждения, но сегодня подопечным Майка Салливана было достаточно для победы дубля Брайана Раста и Джеффа Картера.

You gotta love Bryan Rust's milestone goal.



Here's your @JagermeisterUSA Shot of the Night! pic.twitter.com/fsAtrsIgNU — Pittsburgh Penguins (@penguins) May 2, 2021

Российские хоккеисты «Кэпиталз» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов закончили встречу с показателями полезности -2 и 0 соответственно, у Ильи Самсонова 23 сейва.

«Нью-Джерси» и «Филадельфии» в плей-офф уже не будет, однако это не мешает командам с низа Восточного дивизиона выдавать зрелищные матчи. «Дэвилз» этой ночью во второй раз подряд обыграли «Флайерз» (4:1) и нанесли «хулиганам» третье поражение кряду. У белорусского форварда «дьяволов» Егора Шаранговича 2 (1+1) очка, россиянин Михаил Мальцев закончил игру с показателем 0.

Yegor Sharangovich is a New Jersey Devil. pic.twitter.com/6ZyHOUQFmR — New Jersey Devils (@NJDevils) May 2, 2021

Про Андрея Свечникова, сравнительно с другими россиянами, говорят мало, а 21-летний нападающий тем временем становится настоящим теневым лидером «Каролины». «Харрикейнз» в овертайме обыграли бедствующий «Коламбус» (2:1), а Свечников снова сделал результативную передачу.

У Свечникова пять ассистов в последних трех матчах. Всего на счету форварда 38 (13+25) очков в сезоне.

«Торонто» без помощи Ильи Михеева уверенно справился с аутсайдером Северного дивизиона «Ванкувером» — 5:1. У лучшего снайпера регулярки Остона Мэттьюса дубль и уже 38 голов в сезоне, он опережает своего ближайшего преследователя Коннора Макдэвида на девять шайб.

Another Marner x Matthews moment #LeafsForever pic.twitter.com/EYtRgKVIf6 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) May 2, 2021

А Макдэвид с Леоном Драйзайтлем на двоих набрали семь очков в победном для «Эдмонтона» матче с «Калгари» (4:1). На счету капитана «Ойлерз» фантастические 87 (29+58) очков в регулярке.

Connor McDavid of the @EdmontonOilers, who skated in the 400th regular-season game of his NHL career, had three points to boost his League-leading totals to 29-58—87 this season (49 GP). #NHLStats pic.twitter.com/MQNAZPBES3 — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 2, 2021

Артем Зуб и Евгений Дадонов сделали по ассисту в проигранном «Оттавой» встрече с «Монреалем» — 2:3 в овертайме. Но больше них из россиян отметился защитник «Канадиенс» Александр Романов, известный своими мощными хитами.

Обыденный силовой прием 21-летнего хоккеиста обернулся для него дебютной дракой в НХЛ: американский форвард «Сенаторз» Джош Норрис, правда, одержал в ней победу, повалив Романова на лед и разбив ему нос.

«Флорида» устроила перестрелку с «Чикаго», закончившуюся со счетом 5:4 в пользу «Пантерз» и третьим поражением подряд для «Блэкхоукс». Матч оказался примечательным сразу несколькими событиями.

Во-первых, Никита Гусев забросил первую шайбу в составе «котов». Теперь у бывшего изгоя «Нью-Джерси» 4 (1+3) очка за «Флориду».

This tweet is us finding out in real-time that there is no goose emoji??



Anyways....... Enjoy this beauty from Nikita Gusev for his first as a Cat! pic.twitter.com/dTYFjao9p3 — x - Florida Panthers (@FlaPanthers) May 2, 2021

А, во-вторых, другой российский форвард «Пантерз» Григорий Денисенко, присоединившийся к команде меньше двух месяцев назад, набрал очки во втором матче подряд, сделав ассист.

What do you even say about this to give it justice????



Duke has taken it to another level pic.twitter.com/cupsWFfMf4 — x - Florida Panthers (@FlaPanthers) May 2, 2021

«Нэшвилл» с Яковом Трениным в овертайме минимально обыграл «Даллас» (1:0). Третьей звездой матча стал голкипер «Старз» Антон Худобин, отразивший 33 броска по своим воротам.

Александр Барабанов, практически не игравший в «Тампе», нашел свое место в «Сан-Хосе». «Шаркс» проиграли «Колорадо» (3:4), но у россиянина получился лучший матч за карьеру в НХЛ: гол и результативная передача, а также звание третьей звезды встречи.

«Акулы» в плей-офф наверняка не попадут, зато Барабанов поедет на чемпионат мира.