«Вы же знаете, это «Красная машина»: что говорили после матча Россия — Чехия

11:1 — официально самая крупная победа россиян в противостоянии с чехами в истории юниорского чемпионата мира.

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Хет-трик на свой счет записал Матвей Мичков, дубли оформили Федор Свечков и Прохор Полтапов, еще по голу забили Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Каталевский и Данила Юров. Единственную шайбу чехов забросил Якуб Кос.

«Была жесткая игра. Мы выдержали удар и продолжали гнуть свою линию. Всегда дисциплина — это номер один. Есть такое выражение: «Дисциплина бьет класс». Мы идем под этим девизом. Мы все проанализируем, посмотрим видео и будем смотреть планы на четвертьфинал», — резюмировал главный тренер российских юниоров Альберт Лещев.

Чехи действительно действовали довольно агрессивно и заработали семь удалений против двух у россиян.

Но показательным был момент на 49-й минуте, когда Марцел Марцел, будучи самым тяжелым игроком на ЮЧМ с весом более 110 кг, врезался в спину защитника Владислава Сапунова, получив штраф «5+20»! Сапунов довольно быстро пришел в себя, но прием Марцела менее грязным от этого не становится.

«Никакого особенного настроя у нас на Чехию нет, у них сильная организованная команда, как и все остальные на этом турнире. Настрой был таким же, как и на немцев, США, финнов. По поводу грязной игры — тренеры говорили играть в свою игру, не отвечать», — рассказал форвард российской сборной Полтапов.

Лучшим игроком встречи, как и победной игры с Германии, стал нападающий Мичков. 16-летний хоккеист из системы петербургского СКА, которого вовсю сравнивают с Александром Овечкиным и называют будущей звездой драфта НХЛ, на ЮЧМ лидирует в бомбардирской и снайперской гонках: в четырех матчах Мичков набрал 11 (9+2) результативных очка. Абсолютный рекорд по очкам принадлежит Никите Кучерову, который за семь игр в 2011-м набрал 21 (11+10) балл.

Мичков благодаря этому хет-трику вышел на пятое место среди россиян по голам на юниорском чемпионате мира. Выше только Овечкин, Илья Ковальчук, Кучеров и Евгений Кузнецов.

Для Чехии поражение от россиян стало третьим в четырех матчах на ЮЧМ. До этого команда Якуба Петра проиграла и финнам, и американцам, а выиграла лишь стартовую встречу у Германии, которая, впрочем, с нулем в графе очков после четырех матчей и не попадает в плей-офф. Чехи же в четвертьфинал вышли, но попали на главного фаворита турнира — сборную Канады.

«Я так много игр провел с Россией – на юниорском, молодежном уровне, на чемпионатах мира и Кубке Глинки/Гретцки, турнирах Пяти наций.

Вы же знаете, это «Красная машина».

До этого мы играли хорошо, все говорили, что чехи изменили свой стиль игры. Соперник был здорово готов, быстро забил в первом периоде, и после этого их не получалось остановить. Мне как тренеру было бы легко сказать, что дело во вратаре или защитниках, что наша система не сработала, что мои игроки сегодня были не в своей тарелке», — считает тренер чешской команды.

«Мы хотим забыть эту игру, надо извлечь из нее свои уроки, исправить ошибки и улучшить все аспекты», — добавил защитник Иржи Тихачек.

Россия же завершила групповой этап на втором месте, уступив первую строчку финнам лишь по дополнительным показателям. В четвертьфинале подопечные Лещева встретятся с третьей командой группы A — то есть с белорусской сборной. С большой долей вероятности в полуфинале, если Россия туда выйдет, сыграем с финнами.

«Ребята хорошие у сборной России, команда организованна, технически подготовлена очень даже неплохо. Наша задача – совершить минимум ошибок», — прокомментировал выход на россиян главный тренер белорусских юниоров Дмитрий Шульга.

«Чехи обыграны с крупным счетом, наши ребята молодцы. Групповой этап пройден, теперь начинается самое важное. Необходимо вывести команду на пик формы к решающим матчам. Впереди плей-офф, работа не прекращается ни на минуту, а пока хочу всех поздравить с уверенной победой и поблагодарить за поддержку. Итоги будем подводить позже. Повторюсь, все мысли о плей-офф», — приводит слова вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга «Чемпионат.com».

Матч Россия — Белоруссия состоится 3 мая в 20.30 по московскому времени. В других четвертьфинальных противостояниях сойдутся Финляндия — Швейцария, Канада — Чехия и Швеция — США.