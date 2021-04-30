Переехали Германию: покер Мичкова вывел Россию в плей-офф

В третьем матче юниорского чемпионата мира сборная России встречалась со сверстниками из Германии. Подопечные Альберта Лещева уже успели обыграть в овертайме США — 7:6, уступая по ходу игры со счетом 1:5, а также проиграть в серии буллитов Финляндии. Немцы же уступили Чехии (1:3) и американцам (3:5).

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С первых минут россияне захватили преимущество, заперев немцев в собственной зоне. Вратарь сборной Германии Никита Квапп уже на первой минуте выручил свою команду. Нашим соперникам не удавалось надолго завладеть шайбой.

Однако на пятой минуте матча Иван Мирошниченко схватил двухминутное удаление. Немцы смогли закрепиться в чужой зоне лишь во второй половине большинства, но ничего опасного создать у ворот Сергея Иванова им не удалось.

После выхода Мирошниченко со скамейки оштрафованных немцам удалось выровнять ход встречи. Германия стала лучше контролировать шайбу, Иванов стал чаще вступать в игру.

В середине первого периода Федор Свечков и Арсений Коромыслов убежали на ворота Краппа, но реализовать момент не удалось, а через несколько секунд Данила Юров отправил шайбу в сетку немецкий ворот после передачи Свечкова.

За шесть минут до перерыва Юров имел шанс записать на свой счет дубль, но Крапп выручил свою команду после броска метров с четырех.

Самый опасный момент в первом периоде у российских ворот произошел за четыре минуты до сирены на перерыв, когда Иванов не смог прижать шайбу ко льду, но немцы не смогли добить снаряд в ворота.

На 18-й минуте матча подопечные Альберта Лещева получили возможность поиграть две минуты в большинстве. Реализовать его не удалось, но россияне практически все две минуты угрожали воротам Кваппа.

Команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу сборной России.

Уже через 30 секунд после перерыва Матвей Мичков исполнил лакросс-гол, удвоив преимущество россиян. Сборная России продолжила владеть инициативой и после перерыва. Германия редко владела шайбой.

Забросить третью шайбу мог Прохор Полтапов, который вышел один на один, но Квапп не дал себя переиграть. Начало создаться впечатление, что Россия играет, имея на площадке на одного игрока больше.

На восьмой минуте периода давление россиян дало свои плоды, когда Мичков сначала убрал защитника, а затем переиграл Кваппа. Счет стал 3:0.

Через 20 секунд Полтапов опять вышел на рандеву с Краппов, но шайбу забросить не смог.

Немцы первый момент во втором периоде создали только на 11-й минуте. Коннор Кнотт остался один в чужой зоне, бросил по воротам, но не попал в створ ворот.

Неприятный момент произошел с Полтаповым, который попал под силовой прием. Несколько минут российский игрок не мог подняться со льда, на площадку даже вышли медики. Хоккеист покинул поле с помощью врача и партнера по сборной, а Райан Беттахар был удален до конца матча. Россияне смогли наказать немцев за грубость, реализовав большинство. Хет-трик оформил Мичков. Примечательно, что Полтапов во время взятия ворот находился на площадке.

А за четыре минуты до второго перерыва Германия получила право на буллит, но Иванов выручил команду.

В самом конце периода Мичков мог забросить четвертую шайбу, но не попал в створ с выгодной позиции.

Команды ушли на перерыв со счетом 4:0.

В начале третьего периода Германия получила право поиграть две минуты в большинстве. Немцам удалось создать несколько опасных моментов, но до взятия ворот дело не дошло, а сразу после выхода Владимира Грудинина со скамейки штрафников могли отличиться россияне, но счет не изменился.

Немцы смогли в начале периода отодвинуть игру от своих ворот, но на шестой минуте Никита Чибриков отдал пас на дальнюю штангу, который замкнул Илья Квочко. Счет стал 5:0 в пользу Россиян. Подопечные Альберта Лещева весь матч контролировали ход встречи, так что такой счет на табло был закономерным.

После пятой заброшенной шайбы россияне немного успокоились, позволив немцам отодвинуть игру от своих ворот. За пять с половиной минут до конца встречи немцы отыграли одну шайбу. Хоккеисты сборной Германии убежали в быструю атаку, с первым броском Иванов справился, а на добивании первым был Коннор Корте, который переправил снаряд в ворота.

За минуту до финальной сирены Мичков сделал покер переправив с пятака шайбу в дальний угол ворот Кваппа.

Встреча завершилась со счетом 6:1. В заключительном матче группового этапа Россия сыграет с Чехией. Встреча начнется 2 мая в 0:00 по московскому времени.