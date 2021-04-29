«ЦСКА сломал себя сам»: мнение чемпионов о финале Кубка Гагарина

Шестикратный чемпион мира по хоккею Юрий Лебедев заявил, что «Авангард» победил заслуженно. Он также назвал игрока, который, по его мнению, стал главным героем серии.

Реклама

«Хорошая игра, достойные соперники. Но Омск был сильнее по игре. Для меня это было ожидаемо, было видно по первым играм, что у «Авангарда» больше желания, им нужнее была победа. И именно это стало ключевым фактором. ЦСКА играл, все было хорошо, их все хвалили — и вот что в итоге получилось.

Выделил бы вратаря «Авангарда» Шимона Грубеца, его заслуга в успехе велика. У ЦСКА Ларс Юханссон, конечно, допустил пару оплошностей.

И защита у красно-синих играла не так, как надо. Даже когда они играли «5 на 3» в конце, было видно, что не забьют, — они действовали неправильно. Сделали акцент на финишном броске, а нужно было разыгрывать, игроки «Авангарда» устали бы, и армейцы могли спокойно забрасывать. В конце у них и шайба не держалась — ни принять не могли, ни отдать.

Илья Ковальчук — молодец! Для его возраста показал отличную игру. И партнеры у него были хорошие, все друг другу помогали.

И отличная оборона, когда они ложились под шайбу, все ловили на себя — икры отбивали, ляжки. Мотивация у них была сильнее», — заключил Лебедев.

Олимпийский чемпион — 1992 по хоккею Виталий Прохоров, в свою очередь, не обошел вниманием заслуги главного тренера «Авангарда» Боба Хартли. Он назвал причины успеха команды, а также объяснил, для чего ей нужен 38-летний Илья Ковальчук.

«Финал — это всегда финал. Неважно, первая игра, вторая или пятая. Новая команда выиграла Кубок Гагарина — она долго шла к этому и добилась того, чего хотела, это дорогого стоит. «Авангард» оказался сильнее за счет дисциплины, характера и правильного тактического построения игры тренером. В биографии Боба Хартли есть Кубок Стэнли. Теперь он взял Кубок Гагарина, хотя пришел в позапрошлом сезоне. Это все говорит само за себя.

У него есть помощник — Илья Ковальчук, именно в этом я вижу цель его пребывания в команде. Это непререкаемый авторитет, двигатель, который изнутри толкает ребят вперед. Это невидимая работа, но она, несомненно, есть. Он имеет уважение, это лидер, за которым игроки идут»,

— резюмировал Прохоров.

Известный российский тренер, бывший наставник омского «Авангарда» Федор Канарейкин назвал успех омичей закономерным. Он подчеркнул, что в целом сила команд Восточной конференции была очевидна на протяжении всего сезона.

«Прежде всего, стоит сказать, что Восточная конференция в этом году была более достойна Кубка Гагарина, это было видно и по регулярному чемпионату. Казань, Омск — это были явные претенденты. И омичи доказали свою состоятельность в финале.

Закономерная победа. Поздравим и руководителей, и тренерский штаб, и ребят с долгожданной победой. Все было направлено на эту цель. Подбор игроков очень солидный для нашей лиги, в нужные моменты закрывались все позиции, которые требовали усиления по ходу чемпионата, были правильные приобретения», — обратил внимание Канарейкин.

Специалист перечислил игроков, чью роль в успехе «Авангарда» он счел наиболее значимой. Отдельно Канарейкин выделил капитана команды Ковальчука.

«Команда сбалансированная, удалось создать баланс взрослых, опытных бойцов и ввести молодежь — это и Семен Чистяков, и Егор Чинахов. Конечно, было важным приобретение Ильи Ковальчука — это значимая фигура, в том числе и в психологическом плане. Он правильно и солидно отыграл весь плей-офф. Нельзя не отметить вратаря Шимона Грубеца, который прибавил в решающих играх, и, конечно, Дамира Шарипзянова, который был ключевой фигурой в обороне. Молодцы.

Думаю, что ЦСКА проиграл серию в четвертой игре. У них все было: повели в счете 2:1, провели хороший первый период. А потом без дисциплины команда просто отдала игру. И удача ушла, фортуна отвернулась — так всегда бывает в спорте, да и везде: надо брать то, что ты имеешь на данный момент. Считаю, что ЦСКА сломал себя сам в четвертой игре.

И Шалунов дисквалификацию получил. Нельзя не отметить, что не сработали некоторые приобретения ЦСКА. Обмен Сошникова из «Салавата Юлаева» не удался, игрок потерялся. Это были ошибки руководства», — констатировал эксперт.

По мнению Канарейкина, главный тренер омичей Боб Хартли за несколько сезонов проделал качественную работу, и его заслугу в триумфе команды невозможно переоценить.

«Надо заметить, что у «Авангарда» уже был хороший сезон под руководством Боба Хартли, когда команда дошла до финала Кубка Гагарина, но проиграла ЦСКА. Потом был слабый сезон. Но в итоге они пришли к победе.

Хартли провел хорошую и качественную работу, надо отдать должное и тренерскому штабу, и руководителям. Я не видел никаких проблем касательно усиления команды и развития всей структуры клуба. Во всех направлениях идет активная и правильная работа, она дала свои плоды», — заключил Канарейкин.