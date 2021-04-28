«Россия замучила нас»: финские СМИ о победе своей сборной на старте ЮЧМ

Для юниорской сборной России старт чемпионата мира в Техасе выдался ударным: в течение одних суток команда Альберта Лещева провела два матча, временной интервал между которыми составил 17 часов. После энергозатратной и грандиозно волевой победы над сборной США россияне вышли на лед все той же арены «Комерика-центр» во Фриско против неприятных по своему стилю игры финнов и были близки к тому, чтобы отпраздновать победу. За три минуты до финальной сирены счет на табло был в пользу россиян (3:1), однако подопечные Петри Карьялайнена все же сумели совершить камбэк, а затем и вырвать победу в серии буллитов.

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«Россия до конца третьего периода вела со счетом 3:1, но затем свое финское слово сказали Вилле Койвунен и Саму Туомаала. «Юные львы» не давали покоя российскому голкиперу Сергею Иванову, который за весь матч отразил 52 броска», — писали после игры представители пресс-службы финской хоккейной федерации.

Главный тренер юниорской сборной Финляндии Петри Карьялайнен на пресс-конференции признал факт, что его подопечные выглядели свежее россиян. Все-таки для финнов этот матч на турнире стал первым, тогда как у российской команды времени на отдых было немного.

«У нас было преимущество в матче с Россией, но надо признать, что нам немного повезло. Мы имели проблемы с выходом в центральную зону и созданием моментов до тех пор, пока не выпустили на лед шестого полевого игрока. Мы заработали свои моменты с трудом, выиграли борьбу и заслужили того, чтобы уйти от поражения», — сказал наставник финских юниоров.

«Великолепный камбэк Финляндии был омрачен страшной травмой хоккеиста»

Финское издание Ilta Sanomat не обошло вниманием прошедшую встречу и опубликовало по ее результатом сразу несколько материалов. Например, про качество телетрансляций на турнире в Техасе. Так, финны разгневались из-за того, что на фоне голоса их комментатора также сильно слышны и слова американских комментаторов. На это же ранее жаловались и российские зрители. Однако решить данную проблему нельзя — все условия исходят от американских телевещателей.

Vastauksena kyselyihin: lдhetyksessд mennддn sillд mitд Teksasista tarjotaan, jenkkiselostus tulee kv. yhteydestд annettuna ja sitд ei Suomen pддssд pysty poistamaan (tai samalla katoaa kaikki paitsi allekirjoittaneen ддni). #Leijonat #U18fi — Juhavaltteri Salminen (@jvsalminen) April 27, 2021

Что касается самого матча, то заголовок к отчету по игре оказался красноречивым: «Юные львы» одержали грандиозную победу на старте чемпионата мира».

«Наши «Юные львы», окрыленные двумя голами на последних минутах основного времени матча, одержали великолепную победу над Россией, которая являлась фаворитом встречи. Финские юниоры, отыгравшие гандикап русских, имели несколько отличных шансов забить еще в овертайме, но Россия выстояла. В итоге в серии буллитов победный бросок исполнил Вилле Койвунен», — говорится в заметке Ilta Sanomat.

При этом общая радость финнов оказалась «разбавлена» эпизодом, который произошел в концовке третьего периода еще при счете 3:1, когда форвард Оливер Капанен получил серьезную травму. Финн зацепился за конек российского защитника Николая Макарова и на небольшой скорости врезался головой в борт. Несколько минут игрок не мог подняться, и вышедшие на площадку врачи приняли решение увезти его на носилках, предварительно зафиксировав в шею. В общей сложности на это ушло десять минут.

«Великолепный камбэк Финляндии был омрачен страшной травмой Капанена. Согласно полученной информации, он был доставлен в больницу. Впрочем, вечером того же дня игрок вернулся в гостиницу, где базируется финская сборная. Имя Оливера является одним из самых интересных среди финнов на текущем турнире, где он может вытянуть свой билет в НХЛ», — добавили журналисты.

This doesn't look good for Oliver Kapanen #U18Worlds pic.twitter.com/FKrwWWmT4g — Josh Bell (@JoshuaBell31) April 27, 2021

Переломный момент

Эпизод с травмой стал одним из самых обсуждаемых среди финских СМИ. Более того, журналисты считают, что данный момент и вовсе стал переломным в игре, ведь именно после этого финны смогли отыграться с 1:3 и перевести матч в овертайм.

«Матч начался гладко, Финляндия долгое время владела шайбой, но Россия быстро переломила ситуацию, воспользовавшись ошибкой наших защитников. Потеря шайбы вызывало повышенное сердцебиение у тренерского штаба команды, и это неслучайно. Буквально через пару минут после того, как Финляндия отыгралась, очередная возня с шайбой привела к ошибке, за которую нас наказал Никита Чибриков.

Россия играла, практически не рискуя, а Финляндия имела большие проблемы. Переломный момент наступил менее чем за пять минут до конца матча, когда при счете 1:3 сильное повреждение получил Оливер Капанен. Несмотря на то, что его унесли на носилках, шевелить конечностями Оливер мог. После этого Финляндия, играя с шестью полевыми, сумела отыграться, и уже в серии буллитов преуспели Вернер Миеттинен и Вилле Койвунен преуспели, а наш вратарь Аку Коскенвуо отразил все броски русских», — написано в заметке под заголовком «Сильная Россия замучила Финляндию».