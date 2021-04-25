Капризов в игре: «Миннесота» обеспечила себе борьбу за Кубок Стэнли

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Обе команды проводят отличный сезон и являются фаворитами в борьбе за место в плей-офф от Восточного дивизиона, который в нынешнем году является самым конкурентным во всей лиге. Гости вышли на этот матч без своего капитана Александра Овечкина, травмировавшего в прошлой встрече.

Реклама

Вся игра прошла под уверенным контролем «столичных», несмотря на активность хозяев за чужой синей линией. Открыл счет в матче Гарнет Хэтэуэй, распечатавший ворота Ильи Сорокина уже на третьей минуте встречи. Затем Ти Джей Оши увеличил преимущество гостей, но ближе к концу первого периода Энтони Бовилье сократил отставание в счете.

Во второй двадцатиминутке была зафиксирована ничья — на голы Адама Пелеча и Жана-Габриэля Пажо «Кэпс» ответили шайбами в исполнении Ника Дауда и Даниэля Спронга. В третьем игровом отрезке отличился Евгений Кузнецов, а Спронг оформил дубль, установив тем самым окончательный счет матча — 3:6.

Неудачным выдался поединок для голкипера «островитян» — Сорокин впервые в заокеанской карьере пропустил шесть шайб.

Всего на его счету 24 спасения и далеко не самый выдающийся процент отраженных бросков — 83,3%. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ воспитанник новокузнецкой школы хоккея в 12 матчах одержал шесть побед и потерпел столько же поражений.

Его визави из «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 21 бросок и выиграл четвертый матч подряд. Всего в 18 проведенных встречах в нынешнем сезоне российский вратарь «Вашингтона» сумел победить 13 раз.

Нападающий «Кэпс» Евгений Кузнецов, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счет еще две результативные передачи, которые помогли ему стать первой звездой матча. На льду в поединке против «Айлендерс» он провел 13 минут 26 секунд и заработал показатель полезности »+2». После игры Кузнецов заявил, что залогом успешного выступления стал ударный отрезок в начале первого периода.

«Нам удался старт встречи, мне кажется, в первом периоде мы показывали едва ли не лучший хоккей в сезоне. Отличная игра в атаке дала нам импульс и дальше действовать активно, приятно, что удалось одержать победу», — передает слова Кузнецова официальный сайт клуба.

«Такая победа — это хороший знак того, что коллектив управляем. Я думаю, что это важная составляющая успеха. Сегодня мы увидели вклад всех игроков, что помогло преуспеть в матче, несмотря на отсутствие Овечкина», — сказал главный тренер «Вашингтона» Петер Лавиолетт.

"It's a good sign of the handle of the leadership in the room. I think that's part of it. I think part of it is the depth ... we got contributions from everybody tonight and we were able to make good with [Ovi out]."



Head coach Peter Laviolette on tonight's win.#CapsIsles pic.twitter.com/1aVwxKi6Bp — Washington Capitals (@Capitals) April 25, 2021

«Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд»

Ход матча в Калифорнии несколько отличался от того, что был в Нью-Йорке, несмотря на идентичный результат на табло после 60 минут игры.

«Дикари» легко и непринужденно прибрали инициативу к рукам и быстро открыли счет — на 19-й секунде отличился Райан Сутер. Также в первой двадцатиминутке ворота Марина Джонса поразили Маркус Фолиньо и Джаред Сперджен, после чего канадец отправился на лавку и был заменен. Вышедший вместо него Йозеф Коренар во втором периоде почти продержался «сухим», Кевин Фиала за 50 секунд до конца все-таки прошил чеха. В третьем периоде «акулы» трижды огорчили гостей голами Логана Кутюра, Эвандера Кейна и Йоахима Бличфилда, а Кирилл Капризов и Ник Бонино, поразивший пустые ворота, сделали счет 6:3 в свою пользу.

Для «Миннесоты» эта победа стала седьмой подряд в регулярном чемпионате НХЛ, что позволило команде Дина Эвасона досрочно обеспечить себе место в плей-офф.

У Капризова после этой игры набралось уже 22 шайбы в сезоне. Россиянин пятую встречу подряд обновляет рекорд своей команды для новичков по числу голов и длительности результативной серии. В 47 матчах текущего чемпионата Капризов набрал 41 очко — этот показатель превосходит статистку Джейсона Робертсона из «Далласа» на четыре балла в борьбе за звание самого ценного новичка лиги.

Всего в этом матче россиянин провел 17 минут 12 секунд и заработал показатель полезности »-1». За это время он нанес четыре броска в створ ворот, допустил одну потерю контроля шайбы и провел один силовой прием.