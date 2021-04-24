UFC 261: Усман уничтожил Масвидаля, Шевченко в пятый раз защитила титул

Сумасшедшим на события оказался UFC 261, однозначно один из лучших номерных ивентов за последнее время. На этой приятной ноте «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами.
«Я никогда в жизни не был так нокаутирован на глазах у своей публики. Усман честно победил, кроме уважения — ничего. Но я благословлен и обязательно вернусь», — обещает Масвидаль.
Судьба будто вернула сегодня Хорхе все за бой с Аскреном. Как Вайдману сегодня — за поединок с Сильвой.
«Хотели насилия? Вот оно. Давненько я не нервничал перед боями, но этот парень (Масвидаль) сумел меня довести. Спасибо ему за то, что заставил меня готовиться и показать все, на что я способен. Тренер говорил мне, что не надо ничего придумывать, только классика и фундаментальные навыки. Я — король вне зависимости от весовых категорий», — говорит Усман.
Шикарная точка турнира!
Хорош был Масвидаль в первом раунде, отлично защищался, а в дебюте второго Камару буквально одним панчем в челюсть снес голову Хорхе, а на ковре еще добавил. Судья тут же остановил поединок. Масвидаль выглядел так, как Бен Аскрен после боя с ним, и это только второй проигрыш нокаутом в его карьере. Усман защищает свой пояс в четвертый раз подряд и, конечно, он чрезвычайно хорош. Пока Масвидаль лежал в полуживом виде на настиле, он вскочил на сетку и закричал своему следующему сопернику Колби Ковингтону «Ты покойник!»
Поехали!
Масвидаль сегодня король хайпа и герой трибун, а Усмана, как и предполагалось, освистали.
А к реваншу тем временем готовы чемпион Камару Усман (18-1) и снова претендент на титул Хорхе Масвидаль (35-14).
Первый бой, который Масвидаль принял на коротко уведомлении прошлым летом, завершился доминирующей победой Усмана. С тех пор Хорхе поединков не проводил, а вот Усман одолел Гилберта Бернса и в третий раз защитил свой пояс. Действующая победная серия Камару составляет 17 боев.
Приз зрительских симпатий сегодня, как и обычно, забирает Масвидаль — его в родной Флориде просто обожают, пусть и наверняка понимают, что сегодня шансов на победу у него мало. Усмана же просто ненавидят болельщики, а своих собственных фанатов у него, по сути, нет: и за скучную манеру боев, и за симуляции с Колби Ковингтоном, и за отбивание ног пятками Масвидалю. В общем, пусть и сумасшедший он боец, но популярностью совсем не пользуется, из-за чего часто психует и ругается.
А Вейли Жанг, кажется, от нокаута еще не отошла. Говорит, что была в сознании и потому считает остановку боя несправедливой.
Роуз так разволновалась, что плакала и вся тряслась на интервью. Действительно важнейшая победа для Намаюнас, переборола она себя.
Кстати, слова о коммунизме все-таки объяснила, уточнив, что никого напрямую не атаковала, а просто делилась опытом.
Что сегодня вообще происходит?!
В первом же раунде Намаюнас выбрасывает мощнейший хайкик под рукой у Чжан, роняет китаянку на настил и без милосердия добивает. Рефери тут же останавливает поединок, на которого следом орет и возмущается раздосадованная Вейла, лишившаяся сегодня своего титула. Новую чемпионку арена приветствует ошеломительными овациями и криками!
Чжан Вейли жестко освистали трибуны с криками «USA!» Сегодня все за Роуз.
А сейчас выходят в клетку бывшая чемпионка Роуз Намаюнас (10-4) и действующая чемпионка в женском минимальном весе Чжан Вейли (21-4).
Намаюнас «зажгла» перед боем своим спичем про ненависть к коммунизму. Тяжело ее литовской семье, бежавшей из страны, пришлось в прошлом, и сейчас Роуз об этом вспомнила. Возвращаясь к ее карьере, Намаюнас последние два поединка провела против Андраде: сначала проиграла тем самым слэмом, после чего реваншировалась раздельным решением. Очень ее любят в бойцовском сообществе, но понимают, что у Роуз есть ментальные проблемы, когда дело касается действительно больших боев.
Про Вейли говорят, что она, по сути, кроме боев в жизни ничего не умеет, но когда появляется в октагоне, то превращается в монстра. Завоевала во многом неожиданно титул победой над все той же Андраде, впервые серьезно заявив о себе, а затем выдала, возможно, лучший женский бой в истории с Енджейчик, оставшись при титуле. В перспективе ей пророчат не менее блестящее будущее, чем у Шевченко и Нуньес. Сейчас она идет на серии из 21(!) победы подряд.
Дальше для Шевченко, как и обещал Дана Уайт, только другие чемпионки.
«Я умею все. Прости, Джессика, но моим планом было уничтожить тебя. Кто бы ни был следующим претендентом — приходите и попробуйте отобрать мой пояс», — говорит Шевченко.
Вообще никакой конкуренции не заметила Шевченко!
Семь раз перевела чемпионка бразильянку на настил за полтора раунда, полностью контролировала ход поединка и ни единого шанса не дала Андраде, которая, кажется, была в шоке от происходящего и просто не понимала, что ей делать. Все закончилось тем, что на третьей минут второго раунда Шевченко просто забила кулаками и локтями находящуюся под ней экс-чемпионка.
Что ж, время первого из трех титульников. Валентина Шевченко (20-3) в пятый раз будет защищать свой пояс в наилегчайшем весе. Ее соперница — бывшая чемпионка Джессика Андраде (21-8).
Шесть побед кряду сейчас у Шевченко, и соперниц, которых бы она ни уничтожала, в дивизионе уже практически не осталось. Это значит, что уверенно идет Пуля к трилогии с Амандой Нуньес. Но для этого, впрочем, сначала надо победить Андраде — однозначно самую опасную оппонентку после поединка с Йоанной Енджейчик.
У Андраде очень насыщенная на события карьера, выступления сразу в трех весовых категориях. В 2019-м она поразила всех тем, что отобрала титул у Роуз Намаюнас сумасшедшим слэмом. И это был даже не первый титульник бразильянки. Впрочем, долго владеть поясом у Джессики не получилось: спустя несколько месяцев она проиграла Чжан Вейли, а после уступила и Намаюнас. Затем дебютировала в новом дивизионе и классно расправилась с Кэтлин Чуканян, выйдя тем самым на бой с Шевченко.
Плачет навзрыд буквально Крис Вайдман, которого на носилках несут по арене. Какая же спортивная драма у американца...
Абсолютный кошмар... На первых секундах Крис Вайдман выбрасывает лоукик и страшным образом ломает правую ногу. Прямо как Андерсон Силва в бою с ним в далеком 2013-м. Юрайя Холл сам в полном шоке: склоняет голову перед своим углом и едва слезы сдерживает. От такой развязки вряд ли кто-то может в порядке быть. Так или иначе, Холл побеждает, реваншируясь за поражение в 2010-м.
Следующими в клетке появляются бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман (15-5) и мощный нокаутер Юрайя Холл (17-9).
Вайдман, пожалуй, боец с одной из самых драматичных карьер. Завоевал титул уже аж семь лет назад, трижды его защитил, после чего пошел серьезный спад, вылившийся в пять поражений в семь поединках. Сейчас он на 11-м месте в рейтинге средневесов.
У Холла тоже была тяжелая полоса, когда он проиграл четырежды в пяти боях. Но справился американец и сейчас идет на серии из трех побед подряд. Он занимает девятую строчку в рейтинге.
Вот это развязка! Смит полностью доминировал весь первый раунд, разбивал Крута постепенно, а в один момент «удачно» для себя зарядил сопернику лоукик, попав в нерв. После этого уже не контролировал австралиец свою ногу, хоть и всеми силами пытался это скрыть и даже оформил тейкдауны.
Тем не менее доктор непреклонен в этой ситуации, что ожидаемо: продолжать нельзя. Энтони Смит одерживает победу и обещает Круту, что готов на реванш.
Стартует главная часть вечера в Джексонвилле с поединка бывшего претендента, шестого номера рейтинга полутяжеловесов, чрезвычайно опытного Энтони Смита (34-16) и талантливого австралийца, участника претендентской серии Джимми Крута (12-1).
У Смита три поражения в последних пяти боях, и, учитывая то, как UFC в последнее время зачищает дивизионы, победа сегодня американцу очень нужна. Последние выступления Энтони были совсем уж не впечатляющими, вспоминая то, как он отлетал от Александра Ракича и Гловера Тейшейры.
Если Смит это скорее разговор о ветеранах, то Крут считается одним из основных проспектов дивизиона, где сейчас он занимает 13-ю строчку рейтинга. За два с половиной года в промоушене у него четыре победы и только одно поражение от Миши Циркунова. Как и Смит, в последний раз дрался осенью 2020-го.
Сегодня первый с момента начала пандемии турнир UFC при полных трибунах. Билеты на ивент были раскуплены за секунды — на арене присутствуют 15 тысяч зрителей.
Основной кард выглядит следующим образом:
Камару Усман — Хорхе Масвидаль (титульный бой в полусреднем весе);
Чжан Вейли — Роуз Намаюнас (титульный бой в женском минимальном весе);
Валентина Шевченко — Джессика Андраде (титульный бой в женском наилегчайшем весе);
Крис Уайдман — Юрайя Холл (бой в среднем весе);
Энтони Смит — Джимми Крут (бой в полутяжелом весе).
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 261, который проходит на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле (штат Флорида, США).