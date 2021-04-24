Помеха на пути к рекорду: Овечкин выбыл из строя из-за травмы

Что случилось?

В ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени «Вашингтон Кэпиталз» с трудом увез победу из Нью-Йорка, где «Айлендерс» были обыграны лишь в серии буллитов. Автором победного броска стал российский нападающий Евгений Кузнецов. Другой же звездный россиянин из «Вашингтона» — Александр Овечкин — во втором матче кряду не смог отметиться результативными действиями. Однако беспокоит болельщиков «Кэпиталз» совсем не это.

За две минуты и 49 секунд до конца третьего периода капитан «столичных» присел на скамейку запасных и более на лед не выходил. Причиной этого стала травма, которую 35-летний форвард получил к раз во время своей последней смены.

Каким именно образом травмировался Овечкин — непонятно. Александр просто ускорился в средней зоне, а затем почувствовал дискомфорт в правой ноге. Не опираясь на нее, лидер «Вашингтона» отправился на скамейку.

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Вопросов много, ответов нет

В привычном для себя скрытном стиле главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт после матча подробностями состояния здоровья своего капитана делиться не стал.

«Я не знаю, что произошло. Могу сказать только то, что в тот момент Овечкин играть не мог», — кратко отметил наставник «столичных».

Уже позднее на официальном сайте Национальной хоккейной лиги появились хоть какие-нибудь новости о травме Овечкина: у россиянина было выявлено повреждение нижней части тела, и его возвращение на лед запланировано «со дня на день».

Овечкин не вышел на тренировку перед очередным матчем

Перед трехматчевым домашним марафоном «Вашингтону» предстоит провести еще одну гостевую встречу с «Айлендерс», и примет ли в ней участие Овечкин, неизвестно. Матч состоится в ночь с 24 на 25 апреля по московскому времени, и тренировку перед игрой лидер «Кэпиталз» пропустил. Об этом обозревательница Washington Post Саманта Пелл, которая также отметила, что место Овечкина в первом звене занял молодой Даниэль Спронг, которого Лавиолетт вернул в состав из фарм-клуба. Свой последний матч голландский форвард, тренировавшийся в тройке с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном, провел в 18 апреля, когда «Вашингтон» проиграл «Бостону» (3:6).

Capitals forward lines at AM skate w/o Ovechkin:



Sprong-Kuznetsov-Wilson

Mantha-Backstrom-Oshie

Sheary-Eller-Raffl

Hagelin-Dowd-Hathaway — Samantha Pell (@SamanthaJPell) April 24, 2021

Естественно, такой расклад совершенно не говорит о том, что то же построение «Кэпз» будет и на грядущем матче с «Айлендерс». Более того, Лавиолетт рассчитывает, что Овечкин все же сможет подготовиться к этой встрече. Однако уверенности в этом у наставника «столичных» нет.

«Мы не исключаем возможности участия Александра в матче с «Айлендерс». Мы ведем активную работу, Овечкин входит в наши планы, но пока никакого решения не принято», — заявил главный тренер «Вашингтона».

Alex Ovechkin (lower body) was not on the ice for the morning skate but Coach Peter Laviolette did not rule him out for tonight's game on Long Island. "We're working through some things in the room, including him," he said. #Caps — Tarik El-Bashir (@Tarik_ElBashir) April 24, 2021

Овечкин все еще гонится за Гретцки

В последний раз лидер «Кэпиталз» ушел с площадки с заброшенной шайбой 17 апреля после победного матча с «Филадельфией». Тогда россиянин отметился дублем, который приблизил его к пятой строчке в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Сейчас на счету Ови 730 голов. Чтобы догнать идущего пятым Марселя Дионна, Александру надо забросить одну шайбу. Там уже недалеко и четвертая позиция, которую занимает Бретт Халл с 741 голом.

Абсолютный рекорд же — 894 шайбы — принадлежит великому Уэйну Гретцки, за которым и гонится Овечкин.

Естественно, травма никак не входила в планы россиянина. Но интересный факт — из-за проблем со здоровьем Овечкин за всю свою многолетнюю карьеру в НХЛ пропустил лишь 17 матчей.