«Вывел команду на новый уровень»: в США в восторге от игры Капризова

Кирилл Капризов не устает давать поводы говорить о себе. За океаном уже официально лучшего новичка в истории «Миннесоты» называют главным претендентом на «Колдер Трофи», и в очередном матче регулярки 23-летний россиянин это подтвердил.

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«Уайлд» во второй раз подряд обыграли «Аризону» — 4:1. Счет в игре открыл не забивавший с начала апреля Кристиан Дворак, но вели «Койотс» меньше периода, следом получив четыре шайбы от Кевина Фиалы, Маркуса Фолиньо, Капризова и Нико Штурма. Гол Долларового Кирилла, как его прозвали фанаты «дикарей», наверняка попадет в хайлайты недели:

Капризов получил пас от Матса Цуккарелло по центру, в соло убежал в атаку, заехал за ворота, откуда мастерски завел шайбу в ворота.

19th of the year for Kirill Kaprizov and that's a new @mnwild rookie record! pic.twitter.com/LMXef82CBz — NHL (@NHL) April 22, 2021

«Один против пятерых, и он за линией ворот, но все равно забивает. Капризов = особенный», — считает комментатор «Миннесоты» Райан Картер.

1v5 and he's behind the goal line but still scores. Kaprizov = special. pic.twitter.com/6qN1366Q1N — Ryan Carter (@Ryan_Carter22) April 22, 2021

«Вокруг него было много хайпа перед тем, как он приехал, и пока не увидишь игрока, никогда не знаешь наверняка, как он адаптируется не только к хоккею, но и ко всему вне льда. Бесспорно, своей игрой он вывел эту команду на новый уровень», — прокомментировал игру Капризова форвард «Уайлд» Штурм.

Два дня назад российский форвард оформил гол+пас в матче с той же «Аризоной», что позволило ему установить абсолютный рекорд «Миннесоты» по количеству набранных очков за сезон среди новичков. А сегодняшний гол стал для Капризова 19-м в нынешней регулярке, благодаря чему он теперь является рекордсменом «Уайлд» по заброшенным шайбам в дебютном сезоне. Среди других россиян ранее рекорд клубов по голам среди новичков устанавливали только Павел Буре, Алексей Яшин и Александр Овечкин.

Голевая серия Капризова достигла трех матчей. Всего на счету лучшего бомбардира и снайпера «Миннесоты» 38 (19+19) набранных очков. Кажется, «Колдер» теперь от него никуда не денется.

«Колдер» Капризову», — написал в своем Twitter исполнительный советник «Миннесоты» Майк Модано.

«Монреаль» после двух поражений кряду во многом неожиданно сумел обыграть «Эдмонтон», реваншировавшись за поражение в прошлой игре.

На три очка лучшего снайпера сезона Коннора Макдэвида, у которого, к слову, 77 очков в 45 сыгранных матчах, «Канадиенс» ответили дублем Джоша Андерсона, а также голами Арттури Лехконен и Тайлера Тоффоли. При этом по ходу матча «Хабс» вели 4:1, но в концовке умудрились за минуту пропустить дважды. Впрочем, преимущества в одну шайбу для победы хватило — 4:3 в пользу «Монреаля».

Голевой передачей в составе победителей отметился россиянин Александр Романов, крепко застолбивший за собой место в «Канадиенс» в дебютном сезоне.

Романов после убойного начала в «Монреале» результативными действиями не блистает: в последний раз он уходил со льда с набранным очком еще в феврале. Но, так или иначе, доверие тренерского штаба заслужил сполна. Теперь на счету россиянина 6 (1+5) баллов в сезоне.

«Вегас» нанес «Сан-Хосе» седьмой поражение подряд и продлил свою победную серию до восьми матчей — 5:2. Героем встречи стал форвард «Голден Найтс» Джонатан Маршессо с четырьмя очками.

«Вегас» благодаря этому успеху стал первой командой в текущем розыгрыше НХЛ, обеспечившей себе место в плей-офф-2021. «Ви Джи Кей» — только четвертая команда в истории после «Эдмонтона», «Сент-Луиса» и «Нью-Йорк Рейнджерс», которая выходит в плей-офф в каждый из четырех сезонов с момента своего дебюта в лиге.

На выход в плей-офф претендует и «Чикаго», который сегодня отыгрался с 1:4 у «Нэшвилла» и одержал победу в овертайме — 5:2.

Защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров отметился результативной передачей на Винни Хинострозу и набрал 8 (1+7) очко в сезоне. Матч россиянин закончил с показателем полезности +1.