«Жаль, что так случилось»: «Тоттенхэм» уволил Моуринью

19 апреля менее чем за сутки болельщики «Тоттенхэм Хотспур» успели пережить столько событий, сколько у лондонского клуба не было со времен финала Лиги чемпионов в июне 2019 года. После решения «шпор» войти в состав участников новой европейской Суперлиги, которая вступила в конфронтацию с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), клубные боссы сообщили еще одну новость:

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Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера команды. Вместе с ним «Тоттенхэм» покинули его ассистенты Жоао Сакраменто, Нуно Сантос, Карлос Лалин и Джованни Серра. Из помощников Особенного в клубе остался только легенда «шпор» Ледли Кинг.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019-го и почти за полтора года так и не смог привести команду к трофеям. На этой неделе, 25 апреля, «шпоры» сойдутся с «Манчестер Сити» в решающем матче за Кубок английской лиги. Однако если лондонцы и отпразднуют успех в финале, то уже без португальца: временно исполняющим обязанности главного тренера назначен воспитанник «Тоттенхэма» Райан Мейсон, которому в июне исполнится 30 лет. Пока руководство «шпор» находится в поисках нового наставника команды, помогать молодому специалисту будет глава клубной академии Крис Пауэлл.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021

«Жозе и его тренерский штаб приняли клуб в очень сложный момент в истории «Тоттенхэма». Он проявил огромную стойкость в период пандемии, сумев выжать из себя все силы. Мы очень понравилось работать с ним, потому жаль, что все случилось именно так. Ему все будут рады в «Тоттенхэме», — заявил президент клуба Даньел Леви.

Что именно является причиной увольнения Моуринью, в официальном заявлении «шпор» не уточняется. Потому в СМИ возникли слухи, что уход тренера может быть связан именно с тем, что клуб решил присоединиться к другим топ-клубам Европы для формирования Суперлиги. По информации журналиста Тревора Азул,

Моуринью, реагируя на решение «Тоттенхэма» вступить в Суперлигу, в качестве протеста отказался проводить тренировку, что якобы и стало причиной его последующего увольнения.

Breaking: Tottenham Hotspur have fired Jose Mourinho after an explosive morning where he refused to take players onto training ground over the club's proposed Super League admission. More to follow. TA. — Trevor Azul (@thechicoazul) April 19, 2021

Так или иначе, эти данные не подтверждены ни клубом, ни самим Моуринью. Но что известно точно, так это результаты «Тоттенхэма», которые являются неудовлетворительными. Несмотря на участие команды в финале Кубка английской лиги, где у нее шансов на победу над грозным «Ман Сити» откровенно немного, «шпоры» ранее выбыли из борьбы за Кубок Англии, вылетели из Лиги Европы, провалившись в противостоянии с загребским «Динамо», а в Английской премьер-лиге за шесть туров до конца находятся на седьмом месте, отставая от дающего путевку в Лигу чемпионов четвертого места на пять баллов. Нынешняя форма лондонцев говорит лишь о том, что в главный клубный турнир Европы на следующий сезон они не попадут (хотя в связи с участием в Суперлиге ЛЧ «Тоттенхэму», видимо, и не нужна).

Отразились неудачные результаты и на взаимоотношениях Моуринью со своими подопечными. Английские СМИ в последние месяцы регулярно отмечали, что у Особенного имеется конфликт с футболистами, а португалец, публично критикуя игроков, тем самым косвенно подтверждал эту информацию. То же произошло и после матча 30-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» не смог удержать победу над скромным «Ньюкаслом». Тогда на пресс-конференции тренер усомнился в профессионализме и классе некоторых своих футболистов.

Под вопросом находятся дальнейшие отношения Моуринью с клубом, а именно — финансовые. Контракт португальца был рассчитан до конца сезона-2022/23. Зарплата специалиста составляла £15 млн, и теперь клуб будет обязан выплатить Моуринью компенсацию в размере £30 млн. Этого «шпоры», испытывающие очень серьезные финансовые проблемы, могли избежать, если бы тренер, поработав до конца сезона, так и не вывел бы команду в еврокубки. Впрочем, возможно, Даньел Леви уже не беспокоится по этому поводу, ожидая миллионов евро от инвесторов Суперлиги.

Также интересно и будущее самого Моуринью. Особенный свой уход никак не прокомментировал, а информации о том, с каким клубом он начнет работу, пока нет. В этой связи российские и иностранные футбольные болельщики в шутливой форме предложили московскому «Спартаку» пригласить португальца: у красно-белых как раз остро стоит тренерский вопрос, ведь команду по окончании сезона покинет Доменико Тедеско. Спартаковцы на эту шутку также ответили остротой, подчеркнув, что Моуринью вряд ли вернется в Россию после того, как он упал на лед после символического вбрасывания шайбы на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА.