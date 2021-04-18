Меняет суперклуб на сборную: Флик уйдет из «Баварии» летом

Объявление главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика о том, что он хочет расторгнуть контракт с клубом по окончании сезона, стало неожиданным, ведь его соглашение с клубом будет действовать еще два года. При Флике мюнхенцы выиграли в прошлом сезоне все внутренние соревнования плюс Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Нынешний сезон, правда, оказался не столь удачным. В Лиге чемпионов мюнхенцев выбил в четвертьфинале «ПСЖ», в Кубке Германии они и вовсе проиграли в 1/16 скромному «Хольштайну». Зато в бундеслиге у «Баварии» все нормально — семь очков преимущества над ближайшим преследователем за пять туров до финиша.

«Сегодня я сказал команде, что хотел бы расторгнуть свой контракт в конце сезона. Для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня лично. Руководству о желании уйти я сообщил сразу после вылета из Лиги чемпионов. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность управлять этой невероятной командой», — сказал Флик после матча с «Вольфсбургом», в котором мюнхенцы на выезде победили 3:2.

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Чуть раньше Флик пожаловался, что никак не может забыть поражение от «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Нельзя забыть вылет из Лиги чемпионов так быстро. Я плохо сплю. Я выгляжу расслабленным? Может быть, потому, что нам нужно двигаться дальше», — сказал наставник «Баварии».

Но немецкие СМИ связывают решение Флика не с разочарованием от неудачи в Лиге чемпионов или состоянием здоровья. В Германии уверены, что нынешний тренер «Баварии» сменит Йоахима Лёва на посту главного тренера сборной Германии, который после чемпионата Европы покидает свой пост.

Об этом несколько дней назад сообщил легендарный футболист сборной Германии Лотар Маттеус.

Лёв работает с бундестим с 2006 года и, очевидно, для него настало время попробовать что-то новое. И теперь они с Фликом могут поменяться местами. Любопытно, что Флик работал помощником Лёва в сборной с 2006 по 2014 год. После победы на чемпионате мира Флик ушел на пост спортивного директора Немецкого футбольного союза. В 2017 он стал спортивным директором «Хоффенхайма», в июле 2019 перешел в «Баварию» в роли помощника Нико Ковача, а после увольнения хорвата возглавил команду.

В «Баварии» ситуацию пока не комментируют, высказался только Томас Мюллер.

«Он не объяснил нам ничего. Он потратил много энергии за эти невероятно интенсивные полтора года. Тренер «Баварии» должен быть толстокожим, потому что от него постоянно много чего требуют, ему нужно всегда быть перед командой. Это было очень напряженное время. Он не объяснил нам свое решение, но он и не должен этого делать», — сказал лидер «Баварии».

По сообщениям немецких СМИ, основным кандидатом на замену Флику «Бавария» рассматривает Юргена Клоппа. У немца в последнее время не ладятся дела в «Ливерпуле», специалист поссорился с лидерами «красных» и его уход из команды по окончании сезона вполне вероятен.

Еще одним вариантом для «Баварии» является наставник «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн, которого также называют наиболее вероятным преемником Жозе Моуринью в «Тоттенхэме».

Нынешнее межсезонье вообще обещает стать в Бундеслиге богатым на тренерские перестановки.

Эдин Терзич уйдет из Дортмунда, а его место займет нынешний наставник менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе. В Менхенгладбах отправится работать нынешний наставник «Айнтрахта» Адольф Хюттер. Плюс станет вакантным пост главного тренера «Байера», уже понятно, что Ханнес Вольф, который сейчас работает с приставкой «и.о», в полноценного наставника не превратится.

Возможно, что именно поэтому главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не хочет продлевать контракт с клубом. Может быть, у специалиста есть предварительные договоренности с каким-то из клубов, может быть, он ждет предложения в ближайшее время.

Впрочем, пока это только ничем не подкрепленные предположения. Несколько дней назад спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов заявил, что Тедеско еще может остаться в команде.