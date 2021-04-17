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Мазепин начнет второй этап Формулы-1 в Имоле предпоследним. LIVE

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка. ОНЛАЙН

На международном автодроме Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле проходит второй этап Формулы-1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки..
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15:35

Гонка начнется 16:00 мск.

15:30

Добрый день, уважаемые любители автоспорта и Формулы-1! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции гонки Гран-при Эмилии-Романьи.

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