Пропустит минимум один турнир: Медведев заразился коронавирусом

Российский теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом. Положительный тест на COVID-19 он сдал 12 апреля во время турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, который проходит с 11 по 18 апреля. Примечательно, что с Медведевым контактировал Рафаэль Надаль — они провели совместную тренировку.

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Сейчас спортсмен из России находится на самоизоляции.

«Это большое разочарование не сыграть в Монте-Карло. Я сфокусирован на выздоровлении и намерен вернуться в тур как можно быстрее»,

— сказал Медведев.

В 2019 году Медведев дошел в Монте-Карло до 1/2 финала, где уступил сербу Душану Лайовичу.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о состоянии теннисиста, обнадежив, что серьезных проблем Медведев не испытывает.

«Состояние Медведева вроде бы нормальное. В принципе, пока все в легкой форме. А дальше не знаю, что будет. Он сейчас находится у себя дома», — сказал Тарпищев в беседе с «Чемпионат.com».

15 марта Медведев поднялся на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP). Это стало возможным после победы над французом Пьером-Югом Эбером в финале турнира в Марселе (6:4, 6:7, 6:4).

Также россиянин в этом сезоне выступал на турнире в Майами, где дошел до четвертьфинала, уступив испанцу Роберто Баутисте-Аугуту, а вот в Роттердаме Медведев не преодолел первый круг, неожиданно проиграв все тому же Лайовичу, который лишил его финала в Монте-Карло двумя годами ранее. Впрочем, соревнования в Нидерландах начались через две недели после Открытого чемпионата Австралии, так что физическая и психологическая усталость наверняка сыграла свою роль.

Следующий турнир серии ATP 1000, в котором Медведев мог бы принять участие, состоится в начале мая в Мадриде. Пока неизвестно, получится ли у российского теннисиста на нем выступить. Учитывая, что уже 17 мая стартует »Ролан Гаррос», вероятен сценарий, что Медведев не поедет и в Рим (начало соревнований 10 мая), чтобы подготовится ко второму турниру «Большого шлема» в сезоне. Стоит отметить, что во Франции Медведев ни разу не пробивался во второй круг. И он делает ставку на этот ивент, чтобы попытаться доказать способность показывать высокий результат на грунте.

Впрочем, Медведев не скрывает того, что ему не нравится играть на грунтовых покрытиях.

«Если честно, грунт мне ничем не импонирует. Здесь всегда плохой отскок, после матча ты весь грязный. Мне, правда, не очень нравится играть на грунте», — говорил Медведев в интервью Tennis Major перед стартом турнира в Монте-Карло.

Заслуженный тренер России Борис Собкин призвал Медведева не думать о «Ролан Гаррос» и сосредоточиться на своем здоровье.

«Коронавирус — это очень серьезно. Даже когда переболеешь в достаточно леrкой форме, последствия совершенно непредсказуемые. Учитывая, что Даня — молодой спортсмен с крепким организмом, надеюсь, ковид пройдет бессимптомно. Даже если нет, то в легкой форме. В любом случае не мне давать советы, но отнестись к этому надо серьезно.

Как это скажется на форме перед «Ролан Гаррос»? В жизни все расставляется по приоритетам. Когда ты здоров, проблемы — «Ролан Гаррос», Монте-Карло, рейтинг, рекорды. А когда болен, твоя задача — вылечиться и стать здоровым человеком. Если Медведев заболел, надо думать о том, чтобы стать здоровым человеком. А потом уже по поводу всего остального», — уверен Собкин.

В Монте-Карло выступит серб Новак Джокович, который сейчас является первой ракеткой мира. Балканский теннисист при удачном исходе соревнований может увеличить свой отрыв до почти трех тысяч очков. А если предположить, что Медведев рискует пропустить не только «Мастерс» в Монте-Карло, то отрыв может вырасти еще больше, что скажется на его шансах побороться за первую строчку рейтинга.