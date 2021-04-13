Дубль Волкова за 4 минуты и ассист Михеева: как прошел день в НХЛ

Неожиданным образом самым любопытным для российской аудитории стал матч с участием «Сан-Хосе» и одной из худших команд сезона «Анахайма». А именно, произошло это благодаря форварду «уток» Александру Волкову, который месяц назад был обменян из «Тампы». В составе «молний» Волков играл мало, набрав всего пять очков, а в «Дакс» ему пророчили сразу место основного нападающего.

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Волкову удалось отличиться в дебюте за «Анахайм», после чего он снова замолчал. В сегодняшней игре с «Шаркс» россиянин был признан второй звездой, оформив свой второй дубль в НХЛ.

Открыл счет в матче Макс Комтуа, а Волков отличился спустя несколько минут. Он откликнулся на передачу вдоль ворот и сыграл расторопнее опекавшего его Томаша Гертла.

In his sixth game with us, Volkov gets his second goal. #FlyTogether pic.twitter.com/PsBQts8ETX — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) April 13, 2021

Еще через четыре минуты Волков праздновал дубль: подкараулил возле пятачка, пока Адам Хенрик разберется за воротами и выкатит ему удобную передачу, и снова первым оказался на шайбе.

Точку в игре — 4:0 в пользу «Анахайма» — поставил Рикард Раккель. Для «уток» это победа стала второй в последних семи матчах.

«Аризона» потерпела третье поражение подряд, на этот раз уступив «Колорадо» со счетом 2:4. Место в воротах «Койотс» занимал Иван Просветов, впервые вышедший за «псов» в стартовом составе. В своем дебютном сезоне за океаном у Просветова пока всего три игры при нуле в графе побед.

«Он был хорош. У него не было много работы в равных составах. Первый старт Ивана в НХЛ... Я думаю, он поработал здорово. Это то, что я люблю видеть, он не боялся момента», — резюмировал игру Просветова главный тренер «Койотс» Рик Токкет после матча.

It's his time now.



Congratulations on your first career @NHL start, Ivan! pic.twitter.com/PpTdvwYYsw — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) April 13, 2021

«Оттава» одержала волевую победу над «Виннипегом», обыграв «Джетс» со счетом 4:2, и прервала серию из четырех поражений подряд. А российскому нападающему «Сенаторз» Евгению Дадонову удалось отличиться голом впервые за пять последних игр.

Форвард увеличил количество набранных очков в нынешнем сезоне до 17 (12+5).

Evgenii Dadonov finds the rebound and tallies to give Ottawa the lead in the third!#GoSensGo pic.twitter.com/lViKjJppCB — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 13, 2021

Дадонов по итогам матча получил коэффициент полезности +1, у Никиты Зайцева — -1. Несмотря на отсутствие результативных действий, сильную игре провел другой защитник «Оттавы» Артем Зуб, завершивший встречу с +3.

«Коламбус» явно проводить сезон ниже своих возможностей всего с 15-ю победами в регулярке. Новая неудача команду Джона Тортореллы настигла во второй игре подряд с «Чикаго». Первую, кстати, «Блэкхоукс» тоже выиграли. Сегодня все завершилось победой «ястребов» со счетом 4:3 в овертайме, два дня назад на табло в матче команд был тот же счет.

За «Блю Джекетс», несмотря на поражение, прилично отыграл защитник Владислав Гавриков. Кроме того, на его счету результативная передача. У его одноклубника Михаила Григоренко по итогам встречи -1.

What a shot from Patrik Laine to make it 2-1 #CBJ

pic.twitter.com/DaxaiHFQ2t — CBJ Coverage (@CBJcoverage) April 13, 2021

А одну из шайб «Чикаго» забросил дебютант сезона Филипп Курашев. Классный бросок в исполнении 21-летнего швейцарского нападающего российского происхождения:

The rookie ties it up!



Check out Kurashev's equalizer from ice level. #CHIvsCBJ pic.twitter.com/zfl05NhgPQ — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) April 13, 2021

Братья Андрей и Евгений Свечниковы играют в матчах против друг друга не слишком результативно. Два дня назад «Детройт» Евгения одержал победу над «Каролиной» Андрея по буллитам, и позволять взять «Харрикейнз» реванш, несмотря на отсутствие очков Свечникова-старшего, «Ред Уингз» не стали — 3:1 в пользу подопечных Джеффа Блэшилла и вторая победа кряду.

У Свечникова-старшего остается всего пять набранных очков в сезоне, но понять это можно, поскольку Евгений скитается по резерву и играет крайне редко. У Андрея же уже 28 (10+18) очков, однако не забивает форвард за «Каролину» с прошлого месяца.

«Монреаль» Александра Романова прервал собственную серию из трех поражений подряд, а также завершил победную серию «Торонто», который не проигрывал с марта, обыграв «Мэйпл Лифс» со счетом 4:2. Это, так или иначе, не помешало лидеру «листьев» Остону Мэттьюсу снова забить и еще сильнее оторваться от Александра Овечкина в гонке снайперов.

А на счету Ильи Михеева голевая передача, это его 15-е очко в сезоне. Результативная серия россиянина при этом достигла трех игр.