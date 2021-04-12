Скандальное дерби: «Локо» нарушил регламент, «Спартак» обжалует судейство

Московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком», которое состоялось 11 апреля в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), ожидаемо вышло не только ярким, но и скандальным — как действиями на футбольном поле, так и за его пределами. Помимо очередных неприятельских отношений между голкипером «железнодорожников» Маринато Гильерме с фанатами красно-белых особую роль в минувшем матче сыграла судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.

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Арбитр из Санкт-Петербурга еще совсем недавно, 20 февраля, когда «Спартак» проиграл столичному «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России, уже запомнился неоднозначными действиями, назначив в ворота подопечных Доменико Тедеско крайне спорный пенальти, который Российскому футбольному союзу (РФС) пришлось оправдывать посредством фото- и видеомонтажа. Теперь же Левников принял еще ряд сомнительных решений, вновь повлиявших на результат не в пользу «Спартака».

Спорных эпизодов было предостаточно, но красно-белые выделили главным образом только три:

1) на 44-й минуте встречи уже при счете 0:2 Квинси Промес в чужой штрафной площади получил удар по ноге от защитника «Локомотива» Александра Сильянова, однако пенальти арбитр не назначил;

2) на 51-й минуте мяч, который после удара Виктора Мозеса летел в ворота, попал в руку игроку хозяев Пабло, но и в этом моменте, также посовещавшись с работавшим на VAR Сергеем Ивановым, главный рефери отказался указать на «точку»;

3) на 87-й минуте Сильянов в своей штрафной рукой заблокировал прострел Джордана Ларссона, Левников момента не увидел, VAR также никак не сигнализировал.

Еще после матча владелец «Спартака» Леонид Федун, отказавшись комментировать итоги дерби, аккуратно раскритиковал судейство, Доменико Тедеско же на пресс-конференции на вопрос о работе арбитров лишь рассмеялся и отметил, что за все время работы немца в России VAR в пользу красно-белых не принял практически ни одного решения в пользу его команды. Тогда же стало известно, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой объяснить, почему бригада Левникова не назначила пенальти в вышеперечисленных трех эпизодах, и дать оценку этим решениям.

«Рассчитываем на объективную оценку со стороны ЭСК РФС», — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.

Еще одной претензией «Спартака» к РФС может стать факт нарушения «Локомотивом» регламента незадолго до начала игры.

Станислав Сухина — известный бывший арбитр категории ФИФА и экс-инспектор УЕФА, бывший заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС, а ныне начальник команды красно-зеленых — перед матчем посетил судейскую комнату. Однако это является серьезным нарушением регламента. Еще 5 февраля 2020 года на заседании бюро исполкома РФС было принято следующее правило:

исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в комнате делегата, комнате для заполнения протокола и раздевалках. Исключить присутствие в судейской комнате любых лиц, за исключением судьи, помощников судьи, резервного судьи, дополнительных помощников судьи, видео-ассистента судьи (VAR), помощника видео-ассистента судьи (AVAR), инспектора, делегата и комиссара.

Сухина ни под одну из данных категорий, несмотря на свое судейское прошлое, не подходит, соответственно, посещать судейскую комнату ему было запрещено. «Газета.Ru» попыталась обратиться к 52-летнему специалисту с просьбой объяснить свое появление там, однако от общения он отказался.

В РФС данное нарушение со стороны начальника команды «Локомотива» приняли к сведению и выразили готовность рассмотреть его в случае, если оно было зафиксировано. Доказательством случившегося является видеозапись, которую «Спартак» опубликовал у себя на YouTube-канале: на видео было запечатлено, как Сухина вышел из судейской комнаты.

«По регламенту, который я ввел, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату. Если это есть хоть на какой-то камере, то это будет иметь оценку. Для рассмотрения эпизода необходимо обращение клуба», — цитирует РИА «Новости» председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.