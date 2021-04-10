Семь изнасилований: заслуженного тренера посадили на 15 лет

Тренер по боевым искусствам Виктор Пестов из Светогорска в Ленинградской области приговорен к 15 годам колонии за совершение сексуального насилия над несовершеннолетними подопечными. 69-летний специалист обвинялся в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера и трех случаях развратных действий в отношении подростков в возрасте до 14 лет. Об этом информирует 47news со ссылкой на пресс-службу судов Ленобласти.

Версия следствия строилась на том, что действия сексуального характера совершались в квартире Пестова, а также в самой спортивной секции, где он работал.

Суд признал тренера по боевым искусствам виновным в предъявленном обвинении и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Также специалисту запрещено в дальнейшем работать с детьми.

Реклама

Пестов был задержан 24 сентября 2019 года. Тогда он был обвинен в изнасиловании 14-летнего спортсмена, который занимался в его секции. Сообщалось, что с июля 2017 по март 2019 тренер приводил юношу к себе домой, где неоднократно совершал действия насильственного характера. После того, как Пестов был задержан, в социальной сети появилось сразу несколько анонимных сообщений, в которых были признания бывших воспитанников, утверждавших, что тренер их домогался.

Позднее на сайте News47 появился рассказ мужчины, чей сын занимался в секции Пестова и тоже подвергся его домогательствам. При этом, по словам мужчины, ребенок защищал тренера.

«Поразило то, что сын его защищал. То есть тренер настолько первоклассный психолог, что готовит детей к этому. Сын говорил, что он пожилой, одинокий… что это просто уважение. Он подавал это как норму, мол, этого не надо бояться и рассказывать родителям», — отметил он.

В январе 2020 года в одном из Telegram-каналов появилась информация, согласно которой экспертиза опровергла насильственные действия со стороны Пестова. Это позволило адвокату тренера Константину Вилиславову заявить о том, что обвинения в адрес заслуженного тренера являются оговором и спланированной акцией из-за его активной гражданской позиции. Правозащитник также отметил, что он вместе с подзащитным намерен подать заявление на тех, кто причастен к этой клевете.

Через три дня после этого события Следственный комитет сообщил совершенно обратное – экспертиза готова, однако, согласно ее результатам, дети, которые обвинили тренера в действиях насильственного характера, не фантазировали.

Пестов является достаточно известным человеком в своем регионе. Он заслуженный тренер боевых искусств, мастер боевого самбо, имеет седьмой дан черного пояса по карате и квалификацию судьи международной категории.

Тренер принимал участие в обеспечении безопасности Олимпийских игр в 1980 году в Москве, когда служил в армии, а в 1989 году после двадцатилетней армейской службы переехал в Светогорск. Секцией по боевым искусствам, по информации издания ivbg.ru, он занялся после трагедий в семейной жизни. Пестов был женат на двоюродной сестре, однако развелся с ней, она в скором времени скончалась после продолжительного запоя. У тренера было двое сыновей, они умерли один за другим в двухтысячных.

Почти за тридцать лет работы секции тренер выпустил около 1000 детей, примечательно, что только 18 из них – девочки. Самым известным его подопечным стал Иван Богданов – боец ММА, обладатель Кубка мира по фулл-контакт карате.