Осложнения после COVID-19: умер голос бокса Владимир Гендлин

Еще месяц назад мир российского спорта и отечественной спортивной журналистики понес невосполнимую утрату, когда умер известный комментатор и ведущий Юрий Розанов. Сегодня же, 5 апреля, в России стало еще на одного мэтра меньше. В возрасте 84 лет скончался Владимир Гендлин. Об этом сначала сообщили «Ведомости», а позднее факт смерти прославленного комментатора подтвердил и его сын Владимир.

«Отец скончался. Это произошло из-за пневмонии. Я так понимаю, что это связано с коронавирусом. Пока даты прощания и похорон не определены»,

— цитирует ТАСС Гендлина-младшего.

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9 марта Владимир Гендлин перенес обширный инфаркт, тогда же ему были успешно проведены две операции. Вскоре комментатор был выписан из больницы, однако через некоторое время вновь почувствовал себя плохо. Подозрения о коронавирусе не подтвердились — его тесты на COVID-19, взятые сотрудниками скорой помощ» 26 марта, дали отрицательные результаты. При этом у Гендлина были обнаружены антитела к коронавирусу, хотя сам журналист, по его словам, не заметил, как переболел инфекцией. Впрочем, она в итоге дала осложнение в виде пневмонии, вчера Гендлина перевели на искусственную вентиляцию легких.

В Федерации бокса России уже выразили соболезнования в связи со смертью мэтра.

«Это невосполнимая утрата для всего боксерского сообщества. Голос Владимира Ильича неразрывно связан с нашим видом спорта, ведь когда он звучит, каждый россиянин с первых слов понимает, что сейчас начнется бокс! Мы всегда будем помнить его потрясающую работу, Владимир Ильич — это классика комментаторского искусства, он внес огромный вклад в культуру профессионального бокса. Федерация бокса России скорбит вместе со всей страной» — приводит ТАСС слова генсека ведомства Крилла Щекутьева.

Именно с боксом и ассоциировалось имя Владимира Гендлина. В первую очередь, этим видом спорта занимался он сам, добившись звания мастера спорта и проведя 51 поединок на любительском уровне, где он одержал 50 побед при одном поражении. Завершив карьеру боксера, Гендлин занялся тренерской деятельностью, а позднее и менеджерской. При этом комментатором он не планировал становиться — на телевидение Гендлин попал по большому счету случайно, когда в 1993 году на организованным им же поединке на Олимпийском он встретился с Владимиром Маслаченко, который попросил Гендлина проинформировать его о правилах бокса.

К тому моменту Владимир Ильич имели некоторый журналистский опыт, ну а впоследствии обосновался на телевидении, получив известность после своей программы «Большой ринг» на канале НТВ и работе на Первом канале. Дважды Гендлин был признан лауреатом телевизионной премии ТЭФИ, внеся огромный вклад в популяризацию бокса в России. Позднее с комментаторской деятельностью о попрощался.

«Я просто ушел от комментаторского дела. Когда я работал на НТВ-Плюс, то я был полным хозяином всей этой кухни, потом весь комплекс каналов распался, и мне пришлось уйти. Там, где я нахожусь, бокса уже не стало. Скучаю ли я по этой работе? И да, и нет. Когда-то мне удалось привести профессиональный бокс на российское телевидение, чем страшно гордился, но за те 20 лет, что мне приходилось вставать в 4 утра, я немного износился», — говорил Гендлин несколько лет назад.

Отмечая его заслуги перед спортом, коллеги прославленного комментатора не пренебрегают эпитетами о величии Гендлина.

Гендлин открыл дле меня мир профессионального бокса. Земля пухом. https://t.co/T8GLCnZsqw — Владимир Стогниенко (@VStognienko) April 5, 2021

В 84 года ушел из жизни легендарный спортивный комментатор Владимир Гендлин. Недавно он перенес коронавирус, который дал тяжелые осложнения. На нашем телевидении Гендлин фактически стоял у истоков трансляций профессионального бокса https://t.co/YhNqYSGvoe — Первый канал Новости (@1tvru_news) April 5, 2021

Не обошли вниманием смерть мэтра и люди, чья жизнь непосредственно связана с боксом. Так, глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский назвал Гендлина «комментатором номер один в боксе», а боксер Денис Лебедев подчеркнул, что «с Гендлиным ушла целая эпоха, и равных ему нет». Высказался также и бывший абсолютный чемпион Костя Цзю, о котором Гендлин снял документальный фильм.

«Мы знакомы с ним очень-очень давно, лет 30. Для меня это человек, который хорошо разбирался в боксе, жил этим видом спорта. Для нас, для всех, кто любит бокс, это большая утрата. Самые искренние соболезнования всей его семье», — цитирует Цзю ТАСС.