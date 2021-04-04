«Мгновенная смерть»: 18-летний футболист скончался во время матча

Трагические новости пришли 4 апреля из подмосковного города Орехово-Зуево, где молодежная команда местного клуба «Знамя Труда» проводила свой контрольный матч. Прямо на футбольном поле во время встречи умер молодой футболист. Об этом сначала сообщили региональные медиа, не раскрывая имени скончавшегося игрока. Отмечался лишь тот факт, что смерть оказалась практически мгновенной — футболист упал на газон, едва выйдя на поле, и медицинской помощи уже не дождался. По предварительным данным, у спортсмена была выявлена аневризма сосудов головного мозга.

Позднее в клубе подтвердили информацию о произошедшем и сообщили, что жертвой трагедии стал 18-летний защитник Никита Сидоров. Как подчеркнул главный тренер главной команды «Знамя Труда» Роман Шапкин, матч имел статус товарищеского, а сам Сидоров, выйдя на замену, провел на поле около пяти минут и при этом не вступал ни в какие единоборства, в которых мог бы получить травму. Говоря о диагнозе, специалист подчеркнул, что официальная информация поступит уже от врачей по итогам вскрытия.

«Это футболист молодежной команды, у них свой тренер, я работаю в основной, но в общих чертах могу рассказать о сложившейся ситуации. Во время матча в рамках подготовки к сезону, это была товарищеская встреча, футболист вышел на замену, буквально на пять минут игры. Не участвуя в столкновениях и единоборствах, просто упал… Медсестра и тренер команды постарались оказать ему первую помощь, пока ждали скорую. Реанимобиль приехал, но помочь они не смогли. Диагноз мы не знаем, потому что врачи его не озвучивают нам. Покажет только вскрытие», — цитирует тренера РИА «Новости».

Также в «Знамени труда», комментируя информацию об аневризме, подчеркнули, что перед началом сезона все футболисты проходили обязательную диспансеризацию и общий медицинский осмотр. Каких-либо патологий у скончавшегося Сидорова не было выявлено, и сам футболист ни на что не жаловался.

Реклама

«Когда он упал, на поле сразу же выбежали тренер и врач, который присутствовал на игре, чтобы оказать необходимую помощь. Вслед за ними бросился и отец футболиста. Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня. Все боролись за него до конца. Парень был здоровее всех», — приводит телеканал «360» слова генерального директора МУ ГФК «Знамя Труда» Михаила Пузанова.

Со словами соболезнования уже выступили представители Российского футбольного союза (РФС), а также Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), где и выступает главная команда из Орехово-Зуево. После 17-ти туров «Знамя Труда» занимает 11-е место в турнирной таблице второй группы, лидерство в которой принадлежит клубу «Олимп-Долгопрудный».

4 апреля во время матча умер игрок молодежной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров.



Выражаем соболезнования родным и близким футболиста. — РФС (@rfsruofficial) April 4, 2021

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков, также работавший в национальной сборной России, реагируя на произошедшее, подчеркнул, что простой медицинский осмотр даже в теории не мог выявить подобной аномалии в голове футболиста еще при жизни. По его словам, медики могли зафиксировать аневризму лишь при компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии.

«Возможно, у парня были жалобы на частые головные боли, что является симптомом. Какие были тренировки и нагрузки — никто не знает. Стандартный медосмотр это одно, а углубленная медицина — другое, она появляется только в большом футболе. Простой медицинский осмотр не покажет аномалию в черепе, это находка компьютерных врачей. С таким диагнозом играть ни в коем случае нельзя. К сожалению, лопнул сосудик и все, ушел молодой человек, который даже не успел пожить. Это самая настоящая трагедия. Мы можем лишь склонить головы от печали», — цитирует врача «СЭ».