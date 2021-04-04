Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Без Большунова: мужчины бегут масс-старт на ЧР. LIVE

Лыжные гонки. Чемпионат России. Масс-старт. 50 км. Мужчины. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В Тюмени продолжается чемпионат России по лыжным гонкам. В рамках очередного соревновательного дня мужчины бегут масс-старт, длина дистанции — 50 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
08:05

Плотно идут лыжники, что совсем неудивительно для старта этой дистанции. Возглавляет лыжников сейчас на дистанции Антон Тимашов.

08:00

Дан старт! Поехали!

07:58

На дистанцию не выйдут Евгений Белов и Алексей Червоткин. Также участие в масс-старте не примет чемпион мира Александр Большунов.

07:56

Гонка начнется в 08.00 по московскому времени.

07:55

Доброе утро, уважаемые любители лыжного спорта! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции масс-старта мужчин на чемпионате России по лыжным гонкам.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку