Без Большунова: мужчины бегут масс-старт на ЧР. LIVE

Трансляция
С конца
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08:05
Плотно идут лыжники, что совсем неудивительно для старта этой дистанции. Возглавляет лыжников сейчас на дистанции Антон Тимашов.
08:00
Дан старт! Поехали!
07:58
На дистанцию не выйдут Евгений Белов и Алексей Червоткин. Также участие в масс-старте не примет чемпион мира Александр Большунов.
07:56
Гонка начнется в 08.00 по московскому времени.
07:55
Доброе утро, уважаемые любители лыжного спорта! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции масс-старта мужчин на чемпионате России по лыжным гонкам.