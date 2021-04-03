Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
«Спартак» указал Гулиеву на дверь, но футболист намерен остаться

«Спартак» сообщил Аязу Гулиеву, что тот может себе искать новый клуб

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Московский «Спартак» уведомил полузащитника Аяза Гулиева о том, что игрок может начинать искать себе новый клуб. Но футболист уходить не хочет и намерен оставаться в клубе до окончания контракта, который истекает летом 2023 года.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

История взаимоотношений Аяза Гулиева и «Спартака» долгая и занимательная. Начинается очередной ее виток. Согласно информации «Спорт-Экспресса», клуб объявил футболисту, что в его услугах больше не нуждается, а Гулиев объявил о том, что уходить до окончания контракта не хочет. Контракт действует еще два года.

В последний раз Гулиев играл в футбол в ноябре 2019 года, выйдя на замену в концовке матча «Спартак» — «Арсенал» (0:1).

Затем футболист позволил себе некорректное общение с ассистентом Тедеско сербским тренером Владимиром Чипзановичем во время тактического занятия. По другим данным, игрок повздорил непосредственно с главным тренером. Уточнялось, что впоследствии Гулиев предпринял попытку извиниться перед Тедеско и объяснить свое поведение, но специалист его не пожелал выслушать.

25 мая 2020 года руководство «Спартака» приняло решение перевести Гулиева в «Спартак-2», где в этом сезоне он не сыграл ни одного матча.

«Аяз из-за болезни долгое время был без футбола. Не так давно он вернулся к тренировкам. Сейчас он набирает форму и готовится к играм за «Спартак-2», — прокомментировал ситуацию «Спорт-Экспрессу» глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Очевидно, что в основной команде на Гулиева не рассчитывают. В то же время контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года. Он является воспитанником красно-белых и вернулся в клуб в 2019-м. Его трансфер из «Ростова» обошелся московской команде в €1 млн. Тем не менее закрепиться в основе и реализовать свой потенциал за этот период Гулиев так и не сумел.

Нынешней зимой шли разговоры о том, что «Ростов» хочет вернуть футболиста обратно, но в «Спартаке» на это ответили, что никто в клуб по поводу Гулиева не обращался. Между тем, для полузащитника это был бы идеальный вариант. В «Ростове» Гулиев играл неплохо, был основным игроком и дважды признавался болельщиками игроком месяца. Это произошло во многом благодаря тому, что главному тренеру ростовчан Валерию Карпину удалось наладить взаимопонимание с обладающим трудным характером футболистом и направить его энергию в мирное русло.

В Москве же у него одни скандалы.

В апреле 2019 года футболист стал инициатором дорожного конфликта в Москве. Спортсмен не стал останавливаться на пешеходном переходе на красный свет и машиной едва не задел нескольких человек, в числе которых был гражданин США Майкл Коу Джон Эли, выразивший недовольство поступком футболиста. После этого Гулиев вылез из машины и ударил американца по лицу. Затем догнал и снова принялся избивать его кулаками и ногами. Еле оттащили.

Игрок был задержан полицией и вполне мог проследовать по пути Кокорина и Мамаева. Дело не в том, что избил он американца, просто происшествие с Гулиевым случилось в день вынесения приговора его коллегам, так что общественное мнение было очень возмущено очередным безумным поступком футболиста. Но серьезного скандала удалось избежать. Коу отказался от претензий к футболисту после принесенных извинений и, говорят, солидной суммы от представителей игрока. Позднее суд лишил Гулиева водительских прав на четыре месяца.

На некоторый период времени хавбек был отстранен от работы с основной командой, которую тогда возглавлял Олег Кононов, но позднее извинился перед болельщиками, был возвращен в состав и вышел в основе уже через десять дней после конфликта. И забил гол. «Спартак» делал все, чтобы поддержать своего воспитанника.

Вообще авансов и шансов Гулиеву «Спартак» давал великое множество. Фотография совсем юного Гулиева вместе с Леонидом Федуном висела на стене академии, его отправляли в аренду, но быстро возвращали, как только у футболиста наладились дела в «Ростове» — выкупили назад и положили хорошую зарплату. Но слишком горячий и своенравный Гулиев всегда все портил, вместо того чтобы терпеть и работать.

Теперь футболист твердо намерен играть два года в «Спартаке-2», по меркам ФНЛ он будет одним из самых высокооплачиваемых игроков. Впрочем, нельзя исключать и такой возможности, что игрок решил взять паузу до конца сезона и посмотреть, уйдет ли Тедеско. А там, глядишь, новый тренер даст еще один шанс.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку