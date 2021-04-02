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Большунов бежит эстафету на чемпионате России. LIVE

ЧР по лыжным гонкам. Эстафета 4х10 км. Мужчин. ОНЛАЙН

На чемпионате России по лыжным гонкам проходит мужская эстафета 4 по 10 км с участием лучшего лыжника планеты двух последних лет Александра Большунова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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10:20

Гонка начнется в 10.30 мск.

10:15

На чемпионате России по лыжным гонкам проходит мужская эстафета 4х10 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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