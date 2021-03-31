«Команды у нас не было»: что говорят о вылете России с молодежного Евро

Молодежная сборная России не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы. В последнем матче группового этапа подопечные Михаила Галактионова уступили датчанам. Уже на 11-й минуте россияне проигрывали со счетом 0:2, а за несколько минут до финального свистка соперники довели дело до разгрома.

В итоге сборная России не смогла выйти из группы, заняв третье место. Помимо датчан, российскую команду обошла Франция. Квартет замкнула Исландия.

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Сразу после матча Галактионов заявил, что главной задачей команды был выход в 1/4 финала турнира.

«Ощущение двоякие. С одной стороны, мы сделали большое дело, выйдя на чемпионат Европы. С другой, мы планировали выйти из группы, ставили задачу выйти в плей-офф. Начало было многообещающим, но дальше не смогли добиться результата.

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Конечно, для нас результат неудовлетворительный, мы ставили задачи максимальные. Сейчас тяжело сказать, буду ли работать в молодежке. Нужно проанализировать турнир. Мы хотели выйти из группы, к сожалению, этого не получилось. Мы побеждаем и проигрываем вместе, я часть этой команды», — сказал специалист.

Хавбек Денис Макаров извинился перед болельщиками за неудачную игру команды на Евро.

«Извиняюсь перед болельщиками за результат. Я не знаю, отражается ли этот матч на соотношении сил в российском и датском футболе. Но что тут говорить? Счет на табло. Здесь хороший турнир, силовой, мы благодарны, что смогли сыграть здесь», — поделился своими эмоциями футболист.

Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков сказал, что у него остались вопросы к тренерскому штабу команды.

«Если из трех матчей вы проигрываете дважды, то к тренеру всегда есть вопросы. При этом моменты не создавали, только полумоменты. За два матча создали один момент — это вопросы к тренеру.

Да, Галактионов давно в системе, его нельзя назвать неопытным. И мы сами его вознесли — вот, вышел из группы (имеется в виду группа отборочного турнира в финальную часть Евро. — «Газета.Ru»). А с кем мы играли в группе? Да мы обязаны были выйти. А здесь чуть-чуть сопротивления — и проявить себя не смогли. Надеюсь, Галактионов тоже учится на своих ошибках», — заявил Широков «Чемпионату».

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун считает, что россиян перехвалили после игры первого тура Евро с Исландией (4:1). Также он посочувствовал вратарю Александру Максименко, который выступает за красно-белых.

«Максименко можно только посочувствовать, когда так защиту рвут. Он что мог, то сделал. Последний гол вообще был от рикошета пропущен.

Чересчур было много фанфар, когда выиграли у Исландии. К сожалению, футбол требует реформ, я же об этом много раз говорил. Нет успехов ни у первой сборной, ни у молодежной. Ребята неплохие, но посмотрите, как играли датчане: все время треугольнички, всегда есть свободные игроки. А у нас — кто как может. Очень обидно, были надежды на хорошее выступление. Увы, таково зеркало футбола, на которое нужно посмотреть и сделать выводы», — поделился Федун своим мнением в комментарии Sport24.

А вот бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко довольно жестко высказался о проблемах в обороне во всем российском футболе.

«Убогость нашей защиты проявляется везде: когда мы всем подряд проигрываем в Лиге наций, когда наши клубы вылетают из еврокубков. Даже у лидеров Российской премьер-лиги в обороне порой бывает проходной двор.

Если возвращаться к сборной, складывается ощущение, что людей попросту не готовят. Они приходят в дубль, у них спрашивают: «Будешь защитником?» — и все. Дальше они сами каким-то образом должны понять, что делать в защите. Если пересмотрите третий мяч в наши ворота, там датчанин троих накрутил, покатил, а у нас защитники бегают, мечутся… Это огромная проблема», — заключил Червиченко.

Журналист Дмитрий Губерниев назвал результат игры с датчанами закономерным.

«Сегодня все не получилось. Команды не было у нас. Вместо того, чтобы забить сразу, мы пропустили дважды. Результат закономерный. Не стану называть это «позором», это спорт. Ребята молодые, будут стараться. Думали, что приедем на золотой карете, а приехали на тыкве. Мы должны с честью принять это поражение. Игра команды рассыпалась последние пару игр, поэтому такой результат закономерен. Мастерство у наших футболистов неплохое, но игра в команде оставляет желать лучшего. Много индивидуальных ошибок, коллектива не было», — сказал Губерниев в интервью «СЭ».

Также комментатор отметил игру полузащитника Арсена Захаряна и форварда Константина Тюкавина, посоветовав хавбеку уехать в Европу.