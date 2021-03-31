Сын легенды защищает чемпионский пояс: Цзю — Хоган. LIVE

Огненная концовка раунда! Цзю здорово попал по печени так, что Хоган зашатался и с затуманенным взглядом отступил в угол ринга. Тим нанес несколько ударов в попытке добить соперника, однако раунд закончился.
Цзю периодически выставляет локоть, отодвигая от себя соперника, который в критических ситуациях так и норовит прислониться к нему и уйти в клинч. Это помогает продолжить атаку, и навязать Хогану тот бой, которого хочет Цзю.
Третий раунд начался! Хоган почувствовал, что с такой сечкой у оппонента его шансы на победу сильно выросли, и на эмоциях несется в атаку. Австралиец передвигается очень быстро и постоянно достает Тима ударами — как не очень сильными, так и довольно мощными иногда.
Хоган очень умело потянул на себя руки Цзю и пошел в клинч, прервав очередную атаку сына Кости. Кстати, на повторе видно, что сечка под глазом возникла не из-за точного попадания Хогана, а потому, что тот заехал в Тима головой. Грязный бой или случайность? Всякое бывает. Так и закончился второй раунд.
Цзю здорово перехватил атаку Хогана и поймал его на встречном ударе! Пока что Тим ведет бой так, будто нет никакой сечки под глазом, и австралиец не пытается постоянно попасть туда.
Ой-ой-ой, под левым глазом у Тима открылась сечка! Соперники зарубились в центре ринга, и Хоган сумел точно попасть по лицу сыну Кости. Кровь уже хлещет оттуда.
Второй раунд начался! Тим Цзю сразу прижал Хогана к канатам и здорово попал правым боковым, а затем угодил и в корпус.
Ох, Хоган повалился на колени в концовке раунда после удара Тима Цзю! Однако это не нокдаун — австралиец просто споткнулся и быстро поднимается. Так и закончился первый раунд. В перерыве тренер советует Тиму сбивать дыхание сопернику и идти вперед, не позволять Хогану убегать.
Хоган уже пару раз приобнял Тима, пойдя в клинч, чтобы избежать опасных попаданий. И это только первый раунд.
Тим прижал Хогана к канатам и нанес несколько мощных ударов! Однако австралиец быстро ускользнул из-под атак и сумел сбежать до того, как пропустил критическое количество ударов.
Бой начался! Первый раунд. Соперники тут же сблизились и начали обмениваться молниеносными ударами. Тим Цзю больше выжидает и присматривается к сопернику, а вот Хоган пытается атаковать как можно больше, даже если неточно.
Рост и вес у соперников идентичны, а вот размах рук различается в пользу Тима Цзю: 183 см против 174 см у соперника. Возможно, это сыграет свою роль.
Публика неистово освистывает Хогана, когда конферансье перечисляет его титулы. Австралиец ирландского происхождения саркастически улыбается, но морально ему явно непросто.
Звучит композиция группы Queen «Another One Bites the Dust» («Еще один свалился замертво»), под которую Тим Цзю всегда выходит на бои. Если посмотреть на текст песни, то он должен слегка пугать соперников:
«Еще один свалился замертво, Еще один свалился замертво, И еще одного нет, еще одного нет, Еще один свалился замертво, эх, Эй, тебя я тоже достану, Еще один свалился замертво».
Тим Цзю появляется на арене!
Деннис Хоган выходит на ринг! Арена встречает его свистом. Тим Цзю более популярен сейчас у австралийцев.
А вот так настраивается со своей командой соперник Тима — Хоган.
Итак, уже закончился со-главный бой вечера, и Тим Цзю готовится к выходу на ринг.
Сам Тим Цзю спокоен и уверяет, что докажет все во время поединка:
«Пункты в контрактах, сломанные носы — мне без разницы. Просто пустите меня в ринг. Я здесь для того, чтобы навредить оппоненту. Это наверняка не бой для разогрева. Я уважаю Хогана, он классный боксер. Но это мой ринг, мой мир. Я выступаю для того, чтобы причинить вред сопернику».
Менеджер Хогана Дени Димас также подчеркивал, что Тим Цзю якобы боится соперника, поскольку заранее договорились о возможности реванша.
«Они переживают за результат этого боя. Они боятся. Команда Тима прописала пункт о реванше. Раньше такого не было. Но я не думаю, что они активируют этот пункт. Я ожидаю, что Хоган нокаутирует Тима в седьмом раунде», — предположил Димас.
Хоган в преддверии этого поединка ведет себя очень уверенно и даже нагло, уверяя всех в досрочном победе над Тимом Цзю.
«Цзю не выбирал меня в соперники, это я выбрал его. Сказал команде организовать мне этот поединок, и они сделали это, — заявил австралиец. — Команда Цзю прописала в контракте пункт о реванше, — это все, что вам нужно знать. Я убежден, что завершу бой досрочно, и буду к этому стремиться. Тим знает, что его ждет, это не будет похоже на его прежние бои. Эта та схватка, которая может обернуться против него».
В 2020 году Тим Цзю совершил настоящий прорыв в своей карьере. В августе он нокаутировал мощного Джеффа Хорна, который долгое время считался лучшим боксером Австралии и раньше побеждал самого Мэнни Пакьяо.
В декабре сын Кости Цзю разобрался с опытным новозеладнцем Боуином Морганом, отправив его в нокаут еще в первом раунде.
Нынешний бой с Хоганом должен стать последним перед тем, как Тим получит в соперники мировую звезду из Аргентины — Брайана Кастаньо — и попробует отнять у него главный чемпионский титул WBO. Так 26-летний боксер выйдет за пределы Австралии, в которой он вырос, и отправится покорять мир. Если, конечно, не произойдет неожиданных неприятностей в поединке с Хоганом.
Поединок Тима Цзю с Хоганом продлится 10 раундов по 3 минуты каждый. Если, конечно, сын Кости не отправит соперника в нокаут раньше. Пока что он остается непобежденным боксером, одержавшим 17 побед в 17 поединках, из них 13 (!) — нокаутом. Потрясающий результат для первого среднего веса (до 69,85 кг).
Статистика 36-летнего Хогана: 28 боев, три поражения, одна ничья, семь побед нокаутом.
На церемонии взвешивания Тим Цзю оказался совсем немного легче соперника — 69,3 кг против 69,4 кг у Хогана. По физическим данным боксеры примерно равны.
Добрый день, уважаемые любители бокса! Сегодня в Австралии проходит боксерский вечер под названием Steel City Showdown.
В главном поединке встретятся сын легендарного Кости Цзю — 26-летний Тим Цзю — и австралиец британского происхождения Деннис Хоган.
Тим Цзю владеет поясами WBO Global и IBF Australasian, так что ему есть, что терять. Однако в случае победы он получит звание обязательного претендента на главный пояс чемпиона мира по версии WBA и возможность сразиться за него со знаменитым аргентинцем Брайаном Кастаньо.