Кокорин заговорил по-итальянски, фанаты атакуют боссов «Фиорентины»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин приступил к тренировкам, но лишь по индивидуальному плану. Вчера футболист вернулся во Флоренцию после полутора недельного пребывания в известной римской клинике «Вилла Стюарт», где он проходил курс лечения из-за повреждения прямой мышцы бедра левой ноги. Эта травма беспокоила россиянина еще давно и лишь обострилась после дебютного матча Кокорина в итальянской Серии А с «Интером» (0:2). Тогда 29-летний форвард провел на поле всего 17 минут, но из-за дискомфорта был вынужден пропустить следующие два матча, а затем, сыграв с «Удинезе» (0:1) и «Ромой» (1:2) суммарно один час, вновь отправился в лазарет.

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За время, что Кокорин восстанавливается после травмы бедра, в «Фиорентине» успел смениться главный тренер. С Джузеппе Якини россиянин встретился только сегодня.

Его возвращение стало особенным инфоповодом для пресс-службы флорентийского клуба, которая сделала отдельный ролик с участием футболиста. Свое общение с ведущей клубного телеканала Кокорин начал с демонстрации знаний итальянского языка.

Правда, его лексический запас составил всего три слова: «Ciao, buongiorno, bene». В переводе — «Привет, доброе утро, хорошо». В дальнейшем Кокорин рассказал о своем самочувствии уже на родном языке, воспользовавшись услугами клубного переводчика.

«Рад, что наконец вернулся к тренировкам. Не терпится уже выйти на поле в официальном матче, вновь помочь своей команде побеждать. Вы знаете, что мне пришлось отправиться на лечение в Рим, пройти там некоторые процедуры. Теперь мне осталось проделать еще некоторую работу, чтобы полностью восстановиться. Жду не дождусь момента, когда смогу снова помочь команде, хочу, чтобы у нас все получилось, впереди десять важных матчей чемпионата», — заявил Кокорин.

VIOLABLOG KOKORIN



Ritorna ad allenarsi a Firenze il calciatore russo .

Le sue parole dal Centro Sportivo viola.#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/0dsDwUFuCr — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 30, 2021

Впрочем, сам россиянин участия во всех оставшихся десяти играх Серии А не примет. По сообщениям итальянских СМИ, нападающий точно пропустит встречу 29-го тура с «Дженоа», которая пройдет в Генуе 3 апреля. Портал Viola News уточняет, что на восстановление Кокорину потребуется минимум две недели. 11 апреля «фиалкам» предстоит принять «Аталанту» Алексея Миранчука. Ожидается, что именно к этой игре российский форвард «Фиорентины» будет готов, хотя «Спорт-Экспресс» отмечает, что травма нападающего оказалось намного серьезнее, чем предполагалось ранее, и, вероятно, даже встреча с бергамасками пройдет без Кокорина.

Тем фактом, что форвард проводит больше времени не на футбольном поле, а на больничной койке, недовольны фанаты «Фиорентины», которые ранее уже проводили акцию протеста у клубной базы. Реагируя на возвращение россиянина из римской клиники, болельщики в очередной раз выступили с критикой как в его адрес, так и в адрес руководства «фиалок».

В частности, отдельного недовольства «удостоился» спортивный директор флорентийцев Даниэле Праде, которого вернул в клуб владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо. Именно Праде летом 2019 года организовал трансфер француза и экс-хавбека «Баварии» Франка Рибери на стадион «Артемио Франки», он же способствовал покупке Кокорина за €4,5 млн у московского «Спартака». Уже тогда, в конце января, болельщики «Фиорентины» были настроены скептически к переходу россиянина, который большую часть сезона проводит в лазарете, а теперь их недовольство лишь увеличивается.

«Вот он, чемпион, который провел отличный сезон, главный наш герой, вырванный в большой конкуренции с другими клубами, благодаря волшебной работе Праде на трансферном рынке! Приобретение Кокорина уступает только фантасмагорической покупке Йоана Беналуана (тунисский футболист перешел в «Фиорентину» на правах аренды в 2016 году и не сыграл ни одного матча — прим. «Газеты.Ru»). Теперь мы точно победим!» — саркастически высказался пользователь peppelof в Twitter.

Con questo campionissimo, reduce da grandi stagioni, protagonista di prestazioni eccellenti, strappato alla concorrenza di grandissimi club grazie ad una magia di mercato di Pradи (seconda solo al fantasmagorico acquisto di Benalouane), vinceremo tutte le gare!!!!!!!!!!!! — Giuseppelof (@peppelof) March 30, 2021

«Еще одно доказательство «величия» Праде», — добавил подписчик с никнеймом LibertaMario.

Altra prova del grande Prade'. — mario simonelli (@LibertaMario) March 30, 2021

А в комментариях к публикациями в Instagram-аккаунте «Фиорентины» болельщики и вовсе запустили хэштег #PradeOUT, требуя увольнения спортивного директора клуба.

«Мы подписали его не только для настоящего, но и на будущее», — говорил о Кокорине Праде.

И будущее Кокорина в «Фиорентине» на бумаге обещает быть длительным, его контракт с итальянским клубом рассчитан до июля 2024 года.